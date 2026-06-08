Otevřeno. Sousedská lávka přes řeku Olši propojila dvě města i země

Autor: žah
  7:12aktualizováno  7:12
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Sousedská lávka přes řeku Olši mezi Karvinou a polským Hażlachem je průchozí. Nové přeshraniční spojení pro pěší a cyklisty navazuje na cyklostezky na české i polské straně a stalo se součástí širší sítě tras v regionu. Podle zástupců Karviné a Hażlachu jde nejen o prosté přemostění dvou břehů Olše, ale i symbol vzájemné blízkosti.
Je otevřeno! Součástí slavnostního aktu bylo i vystoupení tamních dětí. (6....

Je otevřeno! Součástí slavnostního aktu bylo i vystoupení tamních dětí. (6. června 2026) | foto: Jan SmekalMAFRA

Symbolický vodní most přes řeku Olši vytvořili čeští a polští hasiči. (6....
Slavnostnímu aktu přihlížely desítky lidí z obou stran hranice. (6. června 2026)
Symbolický vodní most přes řeku Olši vytvořili čeští a polští hasiči. (6....
Starostové Karviné a Hażlachu Jan Wolf (vpravo) a Grzegorz Sikorski lávku...
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Lávku o víkendu slavnostně otevřelo vystoupení dětí, kněžské požehnání i symbolické spojení obou břehů Olše vodním „mostem“, který společně vodními proudy vytvořili čeští a polští hasiči.

„Lávka není jen ocelovou konstrukcí přes řeku – je to propojení dvou zemí a zároveň významný prvek pro rozvoj turistiky celé oblasti,“ uvedl primátor Karviné Jan Wolf, který spolu se starostou Hażlachu Grzegorzem Sikorskim lávku přestřižením pásky zpřístupnili.

Nová lávka pro pěší a cyklisty přes Olši v Karviné má jméno. Bude Sousedská

Přemostění tvořené ocelovou konstrukcí a dřevěným povrchem navazuje na cyklostezky na obou stranách hranice. Po přejezdu lávky lidé mohou pokračovat zcela novou, osvětlenou trasou do Pogwizdówa a odtud dál.

Je otevřeno! Součástí slavnostního aktu bylo i vystoupení tamních dětí. (6. června 2026)

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O názvu ‚Sousedská lávka‘ rozhodli lidé z obou stran hranice. Nejprve posílali návrhy, z nichž vedení obou měst vybrala finalisty – Lávka naděje, Sousedská lávka, Lávka Olzanka, Lávka bez hranic a Lávka nad Olzou.

Mezi těmi pak lidé dál hlasovali. Zapojilo se třicet tisíc lidí. „Nakonec zvítězil název Sousedská lávka, pro kterou hlasovalo 62,9 procenta účastníků,“ informovala mluvčí Karviné Monika Danková.

Přivézt, svařit, uložit. Řeku Olši přemostila nová konstrukce, poslouží turistice

Autorkou názvu je Martina Púšová. „Název Sousedská lávka podle mě vystihuje nejen spojení dvou břehů, ale i blízkost lidí na obou stranách hranice,“ řekla autorka.

Stavba o délce necelých 70 metrů a šířce 4,7 metru vyšla na více než 43 milionů korun. Osmdesát procent platí evropská dotace, pět procent státní rozpočet, o zbytek se rozdělila města Karviná a Hażlach.

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Sousedská lávka přes řeku Olši mezi Karvinou a polským Hażlachem je průchozí. Nové přeshraniční spojení pro pěší a cyklisty navazuje na cyklostezky na české i polské straně a stalo se součástí širší...

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