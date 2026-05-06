Lávka spojující Karvinou s polským Hažlachem ponese název Sousedská lávka

Nová lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Olši, která propojuje Karvinou-Louky s polskou obcí Hažlach, ponese název Sousedská lávka. O vítězném návrhu rozhodla veřejnost. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková. Lávka s ocelovou konstrukcí naváže na cyklostezky na obou stranách hranice a stane se součástí sítě tras v regionu.
Prostřednictvím formuláře nejdříve lidé navrhovali samotné názvy, z nich pak zástupci Karviné a Hažlachu vybrali pět nejlepších. Ve druhém kole o vítězi opět rozhodlo hlasování, do kterého se zapojilo 30.000 lidí. Pro Sousedskou lávku hlasovalo téměř 63 procent z nich.
"Lávka má praktický význam pro pěší i cyklisty, ale zároveň je symbolem dobrých sousedských vztahů mezi Českou republikou a Polskem. I velký zájem veřejnosti o výběr názvu ukazuje, že lidem na tomto místě záleží,“ uvedl náměstek primátora Andrzej Bizoń (nestr. za SOCDEM).
Vítězný název navrhla Martina Púšová. "Jsem moc ráda, že právě můj návrh se lidem líbil nejvíce. Název Sousedská lávka podle mě vystihuje nejen spojení dvou břehů, ale i blízkost lidí na obou stranách hranice," řekla Púšová.
Lávka dlouhá téměř 70 metrů a široká 4,7 metru propojuje český a polský břeh Olše. Stavba za více než 43 milionů korun je už hotová, čeká se ještě na dokončení cyklostezky polským partnerem. Lávka překlenula řeku v místě, kde dosud chybělo přímé propojení pro pěší a cyklisty.