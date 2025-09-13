Přivézt, svařit, uložit. Řeku Olši přemostila nová konstrukce, poslouží turistice

Žaneta Motlová
  13:12aktualizováno  13:12
Český a polský břeh řeky Olše v Karviné spojila nová lávka. Stavbaři konstrukci mezi břehy v karvinské části Louky a v polské obci Hażlach, usadili v tomto týdnu, do konce roku ještě namontují zábradlí a položí dřevěný povrch mostu. Lávka naváže na cyklostezky na obou stranách hranice. Otevře se na jaře.

„Ocelová konstrukce byla usazena a poprvé tak spojila český a polský břeh řeky Olše. Je určena pro pěší a cyklisty a bude bezpečným a pohodlným spojením přes řeku,“ uvedla mluvčí Karviné Monika Danková.

Usazení celé konstrukce předcházel náročný technický proces. Na místo dorazila ve čtyřech částech, poté je dělníci svařili do dvou celků a pomocí speciální techniky osadili na místo.

Karviná vybuduje visutou lávku do Polska a opraví cenný obloukový most

„Bylo nutné každý díl usadit s maximální přesností, spojit montážní styky a zajistit je svařováním. Vše pod přísným dohledem, protože konstrukce váží stovky tun,“ vysvětlil ředitel stavební společnosti Firesta Jan Stupka.

Ocelová konstrukce nové lávky k řece Olši dorazila ve čtyřech částech, poté je dělníci svařili do dvou celků a pomocí speciální techniky osadili na místo.

Fotogalerie

zobrazit 5 fotografií

Přemostění o délce necelých 70 metrů a šířce 4,7 metru naváže na cyklostezky na obou stranách hranice a stane se součástí širší sítě tras v regionu. Pro zástupce obou břehů Olše však má i symbolický význam.

„Je to propojení dvou zemí a zároveň významný prvek pro rozvoj turistiky celé oblasti,“ komentoval primátor Karviné Jan Wolf. Starosta Hażlachu Grzegorz Sikorski dodal, že pro místní je lávka velmi důležitá. „Umožní lidem navštěvovat sousedy, obchody i turistické cíle. A především posílí naše dobré sousedské vztahy.“

Lidé přemostění poprvé využijí na jaře

Po usazení ocelové konstrukce teď bude následovat montáž zábradlí a dřevěného povrchu přemostění. Hotovo má být v prosinci, pak se uskuteční zátěžová zkouška.

První chodci a cyklisté na most vyjdou a vyjedou na jaře. „Až projekt dokončí i polská strana. Obec Hażlach na svém území staví napojení na lávku, zpevní příjezdovou cesty a buduje cyklostezku, která bude také osvětlená,“ vysvětlila mluvčí Danková.

Náklady na vznik lávky čítají přes 43 milionů korun. Osmdesát procent platí evropská dotace, pět procent státní rozpočet, o zbytek se dělí Karviná a Hażlach.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Hasiči v Brně nad ránem likvidovali požár bytu, deset lidí se nadýchalo kouře

Hasiči dnes nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční...

13. září 2025  14:06,  aktualizováno  14:06

Napětí roste. Co za poselství skrývá tajemná obálka s dopisem prezidenta Masaryka?

Už dvacet let čeká veřejnost na okamžik, kdy se odhalí obsah zapečetěné obálky, která má ukrývat poslední zaznamenaná slova Tomáše Garrigua Masaryka. Dokument měl vzniknout v roce 1937, krátce před...

13. září 2025  14:42

Z hořícího bytu šlehaly plameny. Hasiči museli evakuovat sedmdesát lidí

Profesionální hasiči vyjížděli přibližně patnáct minut před jednou hodinou odpolední k požáru bytu v pražském Braníku. Při příjezdu byl požár v plném rozsahu, z okna šlehaly plameny. Evakuovat museli...

13. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Deset lidí se nadýchalo kouře při požáru bytu v Brně. Zranili se i policisté

Hasiči v sobotu nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční nadýchali kouře, řekla mluvčí...

13. září 2025  9:22,  aktualizováno  14:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Účastníky běžeckého závodu pobodali sršni. Čtyři skončili v nemocnici

Záchranáři v sobotu dopoledne zasahovali v Nebílovech na jižním Plzeňsku, kde několik účastníků běžecké akce pobodali sršni. Pomoc vyhledalo osm lidí, čtyři odvezli se silnější reakcí do...

13. září 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Centrem U. Hradiště prošel krojovaný průvod, lidi neodradilo ani deštivé počasí

Centrem Uherského Hradiště dnes prošel krojovaný průvod. Zapojilo se to něj několik tisíc lidí z města i řady mikroregionů a obcí. Neodradilo je ani deštivé...

13. září 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

Přivézt, svařit, uložit. Řeku Olši přemostila nová konstrukce, poslouží turistice

Český a polský břeh řeky Olše v Karviné spojila nová lávka. Stavbaři konstrukci mezi břehy v karvinské části Louky a v polské obci Hażlach, usadili v tomto týdnu, do konce roku ještě namontují...

13. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

V Č. Budějovicích začaly národním zahájením Dny evropského dědictví

Historické objekty spojené s více než sedmisetletými dějinami Českých Budějovic mohou lidé o víkendu navštívit při Dnech evropského dědictví. Národní zahájení...

13. září 2025  11:20,  aktualizováno  11:20

Vzhledem k neutěšené situaci v silničním provozu zejména na komunikacích v obcích není nikdy na škodu upozornit řidiče na přednost v jízdě zprava, jako je tomu u smíchovského hřbitova na Malvazinkách.

vydáno 13. září 2025  12:54

Děti získají opravené hřiště

Děti v Jilemnici se dočkají opraveného hřiště v ulici Ambrožova. Patří mezi největší v Jilemnici. Herní prvky už byly v havarijním stavu nebo na hranici životnosti.

13. září 2025  12:35

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Na shledanou, Praho! Známý obchod Van Graaf se loučí. Přichystal velké slevy, zájem je obrovský

Po patnácti letech hlavní město opouští známý německý obchod Van Graaf. Německá rodinná firma, která nabízí multibrandový koncept – tedy širokou škálu mezinárodních módních značek pod jednou...

13. září 2025  12:26

Otovice

V Otovicích na Broumovsku se nachází hospoda La Sahula,která je pojmenována na památku po Františku Sahulovi (1963-2008) ze skupiny Tři sestry.

vydáno 13. září 2025  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.