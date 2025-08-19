Místo dolů kolonáda. Karvinské lázně mají hudební fontánu i kopii ukradené sochy

Josef Gabzdyl
  18:02aktualizováno  18:02
Vypadá to jako symbolický mezník v historii Karviné. Zatímco na konci letošního roku tam těžební společnost OKD uzavře poslední černouhelný Důl ČSM, tak Karviná minulý týden získala oficiální statut lázeňského města a dnes společnost Lázně Darkov otevřela novou kolonádu s hudební fontánou.

Současně se podařilo vrátit kopii sochy nazvané Pramen života, kterou zloději před třemi roky ukradli a zničili. Plastika dívky je také symbolem karvinských lázní. A nyní zdobí čelo fontány.

„Před Společenským domem zpívající fontána nikdy nebyla. Kolonáda ano, ale před lety ustoupila těžbě uhlí. V době krádeže naší takzvané lázeňské panenky už byla nová kolonáda naprojektována. Takže se socha přidávala,“ přiblížila vývoj proměny místa generální ředitelka Lázní Darkov Pavlína Filipi.

Upozornila, že jde o přesnou kopii díla sochaře Jana Kodeta, otce známého herce Jiřího a malíře Kristiana, z roku 1961.

Návštěvníkům lázní Darkov se otevřel nový pohled na rekultivovaný prostor před tamním Společenským domem. Večer se pak na místě poprvé rozezněla nová hudební fontána. Tím byla dokončena kolonáda, kam se vrátila replika ukradené a zničené sochy. Zrekonstruovaný balneoprovoz už také přivítal první klienty. (19. srpen 2025)
Návštěvníkům lázní Darkov se otevřel nový pohled na rekultivovaný prostor před tamním Společenským domem. Večer se pak na místě poprvé rozezněla nová hudební fontána. Tím byla dokončena kolonáda, kam se vrátila replika ukradené a zničené sochy. Zrekonstruovaný balneoprovoz už také přivítal první klienty. (19. srpen 2025)
Návštěvníkům lázní Darkov se otevřel nový pohled na rekultivovaný prostor před tamním Společenským domem. Večer se pak na místě poprvé rozezněla nová hudební fontána. Tím byla dokončena kolonáda, kam se vrátila replika ukradené a zničené sochy. Zrekonstruovaný balneoprovoz už také přivítal první klienty. (19. srpen 2025)
Návštěvníkům lázní Darkov se otevřel nový pohled na rekultivovaný prostor před tamním Společenským domem. Večer se pak na místě poprvé rozezněla nová hudební fontána. Tím byla dokončena kolonáda, kam se vrátila replika ukradené a zničené sochy. Zrekonstruovaný balneoprovoz už také přivítal první klienty. (19. srpen 2025)
Návštěvníkům lázní Darkov se otevřel nový pohled na rekultivovaný prostor před tamním Společenským domem. Večer se pak na místě poprvé rozezněla nová hudební fontána. Tím byla dokončena kolonáda, kam se vrátila replika ukradené a zničené sochy. Zrekonstruovaný balneoprovoz už také přivítal první klienty. (19. srpen 2025)
14 fotografií

„Máme totiž původní sádrový odlitek přímo od sochaře,“ poznamenala s tím, že nová plastika už není z bronzu, ale ze speciálního kompozitu, který jako bronz vypadá. „Chtěli jsme tak zabránit možnosti, že by byla opětovně ukradena,“ vysvětlila generální ředitelka lázní.

Kompletní přebudování plochy před Společenským domem na kolonádu přišlo na zhruba třicet milionů, fontána bude hrát několikrát denně.

Na dotaz iDNES.cz, proč se místu neříká promenáda, ale kolonáda, což je zastřešené sloupořadí, Pavlína Filipi řekla, že ne v každém lázeňském městě je kolonáda zastřešená. „Tím, že se darkovská jodobromová solanka nepije, tudíž tady není žádný pitný pavilon, pak není důvod mít zastřešenou kolonádu. V naší solance se koupete.“

Kolonáda vznikla ve staré části karvinských lázní v Darkově, a to před Společenským domem.

Kolonáda vznikla ve staré části karvinských lázní v Darkově, a to před Společenským domem.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Slavnostního otevření se zúčastnil i primátor Karviné Jan Wolf, pro kterého je to další potvrzení proměny zhruba padesátitisícového města.

„Lázně tady jsou dlouho, jen hornictví je trochu upozaďovalo. Nyní, když těžba končí, je šance lázeňství rozvíjet,“ podotkl primátor, který při zahájení zmínil i nesnadnou snahu získat lázeňský statut. „Trvalo to ‚krásných‘ dlouhých dvacet let,“ povzdechl si.

Primátora těší, že lázeňská firma se snaží areál jak starých lázní v Darkově, tak i několik kilometrů vzdálené moderní sanatorium v karvinské části Hranice rozvíjet, v čemuž se mu město snaží pomáhat.

Upozornil však, že po konci hornictví není lázeňství pro město samospásné. „Potřebujeme malé a střední podnikání, potřebujeme podporu státu při nalákání nových investorů, aby se zlepšila zaměstnanost,“ nastínil primátor nejdůležitější potřeby Karviné.

Wolf upozornil, že přerod města bude ještě nějakou dobu trvat, přičemž ho mrzí, jak hornictví v regionu skončilo. „Zůstala tady určitá pachuť z privatizace hornictví a také z přístupu státu. Soukromé subjekty i stát na ziscích z hornictví vydělávaly a z mého pohledu měla být pomoc městu větší,“ konstatoval.

Lázně Darkov se specializují na léčbu pohybového, nervového a oběhového ústrojí, dále pomáhají při léčbě nemocí kožních a gynekologických. Léčí se tam také popáleniny.

Vrtali a místo uhlí objevili solanku

Jedny z nejstarších jodových lázní v Evropě využívají k léčbě takzvanou jodobromovou solanku, cenný přírodní léčivý zdroj z období třetihor. Léčivé prameny v Darkově jsou známy už od 13. století, počátek samotných lázní se však datuje do roku 1867, kdy byly místní přírodní zdroje uznány jako léčivé a byla zahájena první lázeňská sezona.

K objevení solanky přitom výrazně přispěla šťastná náhoda a touha po zisku. V regionu totiž baron Larisch už úspěšně těžil uhlí, přičemž další z baronů Bees z Chrostiny chtěl také najít ložisko černého uhlí.

Když v roce 1862 na svých pozemcích mezi Darkovem a Stonavou provedl první pokusný vrt, místo objevu černého nerostu vytryskl mohutný gejzír slané vody.

23. června 2022

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Libereckém kraji kandiduje do Sněmovny 214 lidí, o 32 míň než před čtyřmi lety

V Libereckém kraji o místo ve Sněmovně usiluje 214 kandidátů z 19 stran, hnutí a koalic. Před čtyřmi lety bylo na 17 kandidátkách zapsaných 246 lidí. Opět...

19. srpna 2025  16:50,  aktualizováno  16:50

V Ústeckém kraji kandiduje 313 lidí, známé osobnosti často z posledního místa

V Ústeckém kraji se o post poslance v nadcházejících volbách do dolní komory parlamentu uchází 313 lidí, což je o 60 méně než před čtyřmi lety. Krajský úřad...

19. srpna 2025  16:47,  aktualizováno  16:47

Do sněmovních voleb v hradeckém kraji jde 253 kandidátů, nejméně v historii

V Královéhradeckém kraji bude v říjnových sněmovních volbách kandidovat 253 lidí, což je nejméně v historii kraje. Do předchozích voleb v roce 2021 šlo 271...

19. srpna 2025  16:46,  aktualizováno  16:46

Do voleb v Plzeňském kraji jde více stran, ale méně kandidátů než v roce 2021

Do parlamentních voleb v Plzeňském kraji kandiduje letos více stran, ale méně kandidátů než v roce 2021. Před čtyřmi lety se o hlasy voličů ucházelo 18 stran,...

19. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Místo dolů kolonáda. Karvinské lázně mají hudební fontánu i kopii ukradené sochy

Vypadá to jako symbolický mezník v historii Karviné. Zatímco na konci letošního roku tam těžební společnost OKD uzavře poslední černouhelný Důl ČSM, tak Karviná minulý týden získala oficiální statut...

19. srpna 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Dvě kandidátní listiny do voleb mají v Pardubickém kraji jen jediné jméno

Některé politické subjekty v Pardubickém kraji posílají do voleb kandidátky s plným počtem 19 jmen, jiné si vystačí s jediným. Kandiduje 19 subjektů. Jediného...

19. srpna 2025  16:20,  aktualizováno  16:20

Letní Letné pomohla třeba také šuškanda umělců, říká zakladatel festivalu Jiří Turek

Kráčíte rozpálenou Letnou a kolem vás hučí auta i tramvaje. Stačí ale odbočit do sadů a ocitnete se v úplně jiném světě. Ve stínu cirkusových stanů to žije. Na louce trénují artisté, o kousek dál se...

19. srpna 2025,  aktualizováno  18:36

Náctiletí sourozenci uspěli u ÚS, chtějí náhradu za dlouhé opatrovnické řízení

Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti náctiletých sourozenců, kteří chtěli od státu náhradu újmy způsobené nepřiměřeně dlouhým opatrovnickým řízením. Civilní...

19. srpna 2025  16:11,  aktualizováno  16:11

V Olomouckém kraji půjde do voleb 302 kandidátů, méně než před čtyřmi lety

O hlasy voličů se v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny bude v Olomouckém kraji ucházet 302 kandidátů z 21 politických stran, hnutí a koalic. Kandidátů je...

19. srpna 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

O mandát se bude v Moravskoslezském kraji ucházet 460 lidí z 22 stran a hnutí

O mandát poslance se bude v Moravskoslezském kraji na podzim ucházet 460 kandidátů z 22 stran a hnutí. Co se týče kandidátů, je to méně než před čtyřmi lety,...

19. srpna 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

O poslanecká křesla usiluje na jižní Moravě 468 lidí, ženy tvoří bezmála třetinu

O poslanecký mandát se bude v Jihomoravském kraji na podzim ucházet 468 kandidátů z 22 stran a hnutí. Před čtyřmi lety bylo kandidátů 571 na 21 listinách....

19. srpna 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

O místo ve Sněmovně bude na jihu Čech ve volbách usilovat 277 kandidátů

O místo v Poslanecké sněmovně bude na jihu Čech v podzimních volbách usilovat 277 kandidátů. Je to o 55 méně než při volbách v roce 2021. Vyplývá to z údajů,...

19. srpna 2025  15:34,  aktualizováno  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.