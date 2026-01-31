Pacienti lázní Karlova Studánka si oblíbili pobyty se psy, jde o unikátní projekt

Dalibor Maňas
  6:42aktualizováno  6:42
Zájem o lázeňské pobyty se psy v Horských lázních Karlova Studánka dlouhodobě roste. Jen loni lázně evidovaly téměř stovku případů, kdy do lázní přijeli lidé se svým čtyřnohým společníkem. Možnost absolvovat léčebný pobyt společně se psem využívají nejen samoplátci, ale stále častěji i pacienti, jejichž léčbu hradí zdravotní pojišťovny.
Fotogalerie4

Horské lázně Karlova Studánka umožňují pobyty se psy nejen samoplátcům, ale i pacientům s léčbou hrazenou zdravotní pojišťovnou. | foto: Horské lázně Karlova Studánk

V rámci českého lázeňství je psí doprovod v lázních výjimečný. „Tato služba reaguje na reálné potřeby klientů. Řada z nich by bez této možnosti na léčbu vůbec nenastoupila,“ poznamenává mluvčí lázní Lucie Špačková.

„Hledala jsem lázně, kde mohu být se svým pejskem, až jsem našla Karlovu Studánku,“ říká zdravotnice Nikola Knotková z Chebu, která do Studánky přijela na čtyřtýdenní léčebný pobyt s fenkou Rozárkou.

„Zdejší lázně jsem si vybrala proto, že bez problémů berou klienty i s jejich psy. Nechtěla jsem se od Rozárky na měsíc odloučit a někam ji dávat. Tady to šlo bez problémů, a to pro mě bylo rozhodující,“ pochvaluje si Knotková.

Horské lázně Karlova Studánka umožňují pobyty se psy nejen samoplátcům, ale i pacientům s léčbou hrazenou zdravotní pojišťovnou.
Horské lázně Karlova Studánka umožňují pobyty se psy nejen samoplátcům, ale i pacientům s léčbou hrazenou zdravotní pojišťovnou.
Horské lázně Karlova Studánka umožňují pobyty se psy nejen samoplátcům, ale i pacientům s léčbou hrazenou zdravotní pojišťovnou.
Horské lázně Karlova Studánka umožňují pobyty se psy nejen samoplátcům, ale i pacientům s léčbou hrazenou zdravotní pojišťovnou.
4 fotografie

Rozárka doprovází majitelku na pravidelných procházkách, které se přirozeně stávají i součástí její rehabilitace.

„V Jeseníkách jsem nikdy nebyla, mám ráda hory, kopce, prostě přírodu. Bydlíme v lázeňském domě Pošta a je to perfektní. Je tam výborná paní pokojská Ivetka, která je nám hrozně nápomocná,“ doplňuje Nikola Knotková s tím, že i přes pobyt více psů v domě se hosté navzájem neruší.

Právě v lázeňském domě Pošta mají Horské lázně Karlova Studánka vyhrazené pokoje určené pro klienty se psy.

„Zájem o tuto službu stále stoupá. Pobyt se psem umožňujeme všem – i pacientům v rámci komplexní lázeňské léčby. Klienti, kteří u nás zůstávají delší dobu, si tuto možnost velmi pochvalují,“ uvádí vedoucí klientského centra Michaela Horská s tím, že loni lázně ubytovaly téměř stovku pejsků.

Lázeňský dům z legendární komedie má nové balkony, šplhal po nich Pavel Nový

Podle vedení lázní má tato služba nejen praktický, ale i zdravotní význam. „Možnost pobytu se psem často rozhoduje o tom, zda pacient na léčbu vůbec nastoupí. Podporuje doléčení, psychickou pohodu i návrat do plné kondice, což je v souladu se zdravotním posláním našich lázní,“ říká ředitel horských lázní Jan Poštulka.

Jakmile zdravotní pojišťovna schválí léčebný pobyt, spojí se s pacientem lázeňské klientské centrum.

„Pokud má klient zájem o pobyt se psem, uvede tuto informaci už při prvním kontaktu. Podle aktuálních kapacit ho pracovníci centra zařadí do vyhrazených pokojů. Cena za pobyt psa je 170 korun za noc,“ doplňuje mluvčí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Sezona 2026 očima rybářských osobností. Popisují své sny i motivace, které je povedou k vodě

Rybářka Veronika Machová

Pro někoho znamená rok 2026 honbu za životním rekordem, pro jiného návrat k dětským vzpomínkám, rodinné chvíle u vody nebo expedice do nejdivočejších koutů světa. Jaké mají plány pro tento rok...

31. ledna 2026  7:06

Pacienti lázní Karlova Studánka si oblíbili pobyty se psy, jde o unikátní projekt

Horské lázně Karlova Studánka umožňují pobyty se psy nejen samoplátcům, ale i...

Zájem o lázeňské pobyty se psy v Horských lázních Karlova Studánka dlouhodobě roste. Jen loni lázně evidovaly téměř stovku případů, kdy do lázní přijeli lidé se svým čtyřnohým společníkem. Možnost...

31. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Na lagunu či jezero. Ornitologové zvou na pozorování ptáků v Přerově a okolí

V rámci pozorování s ornitology mohou lidé vidět mnoho vodních ptáků.

Na přelomu ledna a února nabízejí ornitologové v Olomouckém kraji hned tři komentované vycházky za ptáky spojené společným tématem. Konají se v rámci cyklu ornitologických exkurzí ke Světovému dni...

31. ledna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Aviatická pouť bude místo Pardubic na letišti v Hradci Králové

ilustrační snímek

Aviatická pouť, která se tradičně konala na letišti v Pardubicích, bude 30. a 31. května na městském letišti v Hradci Králové. V tiskové zprávě to dnes oznámil...

30. ledna 2026  20:13,  aktualizováno  20:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Poznáte všechny premiéry ČR?

Premiér Petr Fiala pozval do Kramářovy vily premiéry od vzniku samostatné České...

Vrcholný představitel výkonné moci a z hlediska protokolu čtvrtý nejvyšší ústavní činitel českého státu. Řeč je o postu předsedy vlády. Ten si od 1. ledna 1993, kdy po rozpadu Československa vznikla...

vydáno 30. ledna 2026

Nečekané dědictví. Při vyklízení domu našel silnou trhavinu, donesl ji na policii

Trhavina typu TNT, kterou muž v Uherském Hradišti přinesl na oddělení policie....

Na oddělení policie v Uherském Hradišti v pátek odpoledne přinesl devětapadesátiletý muž velmi silnou trhavinu typu TNT. Tu muž nalezl při vyklízení svého domu. Podle policie se jedná o dědictví.

30. ledna 2026  20:42,  aktualizováno  20:42

Vychovatelky bily děti s postižením, pochybil ředitel i inspekce, míní ombudsman

ilustrační snímek

Vychovatelky ve družině nejmenované školy podle rodičů ponižovaly a bily děti s postižením. Podle veřejného ochránce práv ve věci následně pochybila jak...

30. ledna 2026  18:48,  aktualizováno  18:48

Liberecká policie zadržela dvoijici podezřelou ze série vloupání

ilustrační snímek

Liberecká policie zadržela dvojici, která má podle kriminalistů na kontě sérii vloupání do nejrůznějších objektů nejen v Libereckém kraji, ale i na dalších...

30. ledna 2026  18:44,  aktualizováno  18:44

Do olomoucké zoo v roce 2025 zavítalo přes 378.600 návštěvníků, víc než předloni

ilustrační snímek

Branami zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni prošlo 378.619 návštěvníků, meziročně o zhruba 1300 víc. ČTK to dnes sdělila mluvčí zoo Iveta...

30. ledna 2026  18:44,  aktualizováno  18:44

Tachov evidoval 4275 cizinců, meziročně o 245 víc, tvoří přes čtvrtinu obyvatel

ilustrační snímek

V Tachově, třetím největším městě Plzeňského kraje, evidovali začátkem roku 4275 cizinců, kteří mají ve městě nahlášený pobyt. Jejich počet meziročně vzrostl o...

30. ledna 2026  18:44,  aktualizováno  18:44

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Otevírají se nominace na Cenu Josefa Vavrouška. Jubilejní 30. ročník ocení osobnosti životního prostředí

Loni si Ekozásek roku odnesla greenfluencerka Rozárie Haškovcová.

Nadace Partnerství otevírá nominace do dalšího ročníku Cen Josefa Vavrouška, prestižních ocenění osobností, které se zasazují o ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Nominovat své favority...

30. ledna 2026  19:42

Počasí o víkendu nepotěší nikoho, příští týden přijde výrazný teplotní skok

Sníh v hlavním městě od rána komplikuje dopravu. Pražští silničáři nasadili...

Kdo doufal, že si o víkendu užije příjemnější zimní počasí, bude zklamaný. Českou republiku čekají převážně zatažené dny, místy slabé sněžení a nepříjemné mrznoucí mlhy. Výraznější změna přijde až v...

30. ledna 2026  19:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.