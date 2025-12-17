Policie obvinila manažerku lázní, v Karlově Studánce prověřují další výběrová řízení

Žaneta Motlová
  6:52aktualizováno  6:52
Policie prověřuje opravy objektů lázní Karlova Studánka na Bruntálsku a v souvislosti se zakázkou na obnovu jednoho z lázeňských domů trestně stíhá jednu z manažerek lázní. Ženu kriminalisté už obvinili. Vedení lázní, jež jsou státním podnikem, zaměstnankyni odstavilo od veřejných zakázek a rozhodování o nákupech.

Horské lázně Karlova Studánka | foto: MSK

„Bruntálští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality prověřovali v jednom ze zařízení poskytujícím mimo jiné zdravotnické služby podezření z hospodářské trestné činnosti týkající se veřejných zakázek. V této souvislosti obvinili jednu osobu,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová s tím, že konkrétnější být nemůže.

„Vyšetřování stále probíhá a nyní nelze poskytnout bližší informace. Ze zákona také nemůžeme poskytovat informace ke konkrétní fyzické či právnické osobě,“ vysvětlila.

Trestní stíhání potvrdilo vedení horských lázní s tím, že dotyčné ženě okamžitě odebralo veškeré kompetence. „Jakmile jsem se o této skutečnosti dozvěděl, okamžitě jsem přijal kroky, které zamezují jakémukoli dalšímu zásahu této osoby do oblasti veřejných zakázek. Zároveň jsem o situaci informoval dozorčí radu státního podniku,“ uvedl ředitel Jan Poštulka.

Lázně postupně obnovují historický areál

Doplnil, že problém se týká opravy jednoho z lázeňských domů a lázně řeší součinnost s policejním vyšetřováním. „Už samotné trestní stíhání vedoucí pracovnice v oblasti veřejných zakázek považuji za závažnou okolnost, kterou nelze ignorovat, a řeším ji v úzké spolupráci s právními zástupci,“ sdělil Poštulka.

Představitelé lázní také nechávají prověřit všechna výběrová řízení, na nichž se pracovnice v minulosti podílela. „Cílem je vyloučit jakékoli systémové pochybení a posílit kontrolní mechanismy v oblasti veřejných zakázek,“ upřesnila mluvčí lázní Lucie Špačková.

Horské lázně Karlova Studánka obnovují historický areál postupně poté, kdy ústavní soud v lednu 2022 svým rozhodnutím definitivně ukončil letitý spor mezi státem a řádem Německých rytířů, jimž areál patřil před válkou.

V lednu 2024 lázně avizovaly hotovou obnovu Lázeňského domu U lesa, v březnu téhož roku pak konec velké rekonstrukce lázeňského domu Opava. Letos v říjnu skončila oprava interiérů a balkonů ve Slezském domě a teď se pracuje v hlavní budově Libuše. V nejbližší době se počítá také s obnovou lázeňského parku.

Lázně Karlova Studánka leží v oblasti Jeseníků a zaměřují se především na léčbu dýchacího ústrojí.

Lázně Karlova Studánka leží v oblasti Jeseníků a zaměřují se především na léčbu dýchacího ústrojí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Policie obvinila manažerku lázní, v Karlově Studánce prověřují další výběrová řízení

Horské lázně Karlova Studánka

Policie prověřuje opravy objektů lázní Karlova Studánka na Bruntálsku a v souvislosti se zakázkou na obnovu jednoho z lázeňských domů trestně stíhá jednu z manažerek lázní. Ženu kriminalisté už...

17. prosince 2025  6:52,  aktualizováno  6:52

Zlínský soud rozhodne o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce

Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Od devíti hodin ráno bude Okresní soud ve Zlíně rozhodovat o vazbě pro muže, který byl obviněných z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody chlapce z Halenkovic na Zlínsku. Podezřelému hrozí 15...

17. prosince 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Zjizvená čtvrť v Brně dostane unikátní vizáž. Těžké zásahy komunismu zacelí velké úpravy

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže...

Nevzhledné okolí točny v místní části Komárov a dopravní průtah z centra směrem na Bratislavu by měly dostat nový háv. Městská část Brno-jih vyhlásila na konci května urbanistickou soutěž a její...

17. prosince 2025  5:42,  aktualizováno  5:42

GALERIE: Tiché, hezké a bez křiku. Studenti navrhli novou vyhlídkovou dopravu Prahy

Návrh Filipa Šuláka

Už žádné uřvané a blikající rikši ani koňské povozy neodpovídající charakteru historického centra. Budoucnost pražské vyhlídkové dopravy by podle studentů UMPRUM měla patřit vzhledným, tichým a...

17. prosince 2025  5:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústavnímu soudci Fialovi dnes končí funkční období, nahradí jej Bartoň

ilustrační snímek

Ústavnímu soudci Josefu Fialovi dnes končí desetileté funkční období. Zabýval se třemi tisícovkami stížností, na jejichž základě vyhlásil přibližně 110 nálezů,...

17. prosince 2025,  aktualizováno 

Soud bude rozhodovat o vazbě pro muže, který dle policie na Zlínsku věznil hocha

ilustrační snímek

Okresní soud ve Zlíně dnes bude rozhodovat o vazbě pro pětadvacetiletého muže, kterého kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu dvanáctiletého chlapce ze...

17. prosince 2025,  aktualizováno 

ÚS se dnes vyjádří k odměnám advokátů jako ustanovených opatrovníků

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) se dnes vyjádří k odměnám advokátů jako ustanovených opatrovníků. Ombudsman Stanislav Křeček soudu navrhl, aby zrušil část advokátního...

17. prosince 2025,  aktualizováno 

ÚS vyhlásí, jak rozhodl o oddělených zápisech dětí z Ukrajiny na základní školy

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o oddělených zápisech dětí z Ukrajiny na základní školy. Návrh na zrušení části zákona o opatřeních ve školství...

17. prosince 2025,  aktualizováno 

Na tradičním místě na křižovatce Anděl v Praze 5 se objevil stánek nabízející k prodeji kapry a tak bylo možno nahlédnout i do kádě, ve které to " vařilo " těmito rybami a navrchu byla umístěna...

vydáno 17. prosince 2025

Strossmajerovo náměstí

Strossmajerovo náměstí

Vánoční tramvaj- tak dlouhá že se ani nevešla do objektivu

vydáno 17. prosince 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Klatovy schválily na rok 2026 rozpočet s přebytkem 167,8 milionu korun

ilustrační snímek

Rozpočet s příjmy tři čtvrtě miliardy korun a s přebytkem 167,8 milionu Kč schválili dnes pro rok 2026 zastupitelé Klatov. Letos měly Klatovy schválený...

16. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:21

Nejvyšší správní soud potvrdil platnost referenda o Ryžovně u Božího Daru

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl dovolání města Boží Dar proti referendu o možné zástavbě lokality Ryžovna u Božího Daru. NSS tak dal za pravdu Krajskému...

16. prosince 2025  19:32,  aktualizováno  19:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.