Lázně Karlova Studénka nabídnou besedu, výstavu veteránů i divadlo o Junkové

Lázně Karlova Studánka na Bruntálsku si v pátek 28. srpna připomenou 99 let od závodu automobilové závodnice Elišky Junkové na Pradědském okruhu. Do lázní při této příležitosti přijede její vnuk Jiří Junek, který spolu se svou sestrou Markétou Šonkovou aktivně pečuje o babiččin odkaz. Na programu akce je beseda, výstava historických aut a večerní divadelní představení o slavné závodnici. ČTK to řekla mluvčí lázní Karlova Studánka Lucie Špačková.
Junková v Karlově Studánce závodila v roce 1927. Za volantem vozu Bugatti tehdy obsadila druhé místo ve třídě nad 1500 kubických centimetrů. Na Pradědský okruh se závodníci vydávali v horském terénu mezi Karlovou Studánkou, Vrbnem pod Pradědem a Vidly.
"Do Jeseníků se určitě těším, protože to je krásný kraj. Právě zdejší horský terén tehdejší závodníky určitě lákal, byla to zkouška jejich techniky i odvahy," řekl Jiří Junek. Na babičku nevzpomíná jen jako na slavnou automobilovou závodnici. "Dokázala s noblesou komunikovat, věděla, jak k lidem přistupovat. A ovládala několik světových jazyků - italštinu, francouzštinu, němčinu, angličtinu," uvedl Junek.
Historie motoristických závodů v Karlově Studánce se začala psát v roce 1926, kdy se zde jel první ročník československé Tourist Trophy. Trať přes Vrbno pod Pradědem a Vidly měřila 22,4 kilometru, start i cíl byly v Karlově Studánce. O rok později se zde představila také Junková.
Dobovou atmosféru v pátek připomene pět historických automobilů vystavených před Hudební halou. Všechny jsou starší 60 let. Podle předsedy Veterán klubu Česká Ves Michala Švece by mezi nimi měl být Aero z roku 1924, poválečné vozy Škoda nebo Renault.
Program vyvrcholí v 19:00 divadelní inscenací Eliška, královna Bugattky. Představení využívá také loutky a na malém jevišti přibližuje mimo jiné slavný sicilský závod Targa Florio, který patřil k nejvýznamnějším podnikům kariéry Junkové. "Díky loutkám jsme na malém jevišti schopni jet třeba závod, jako byla Targa Florio, a ukázat na ploše několika metrů tu neuvěřitelnou rozlehlost závodu," uvedla herečka Barbora Osvaldová.
Eliška Junková, vlastním jménem Alžběta Pospíšilová, patřila ve 20. letech minulého století k nejvýraznějším osobnostem československého automobilového sportu. Dokázala konkurovat tehdejší světové špičce. V roce 1928 dojela pátá v absolutním pořadí sicilského závodu Targa Florio. K jejím přednostem patřila vedle rychlosti a odvahy také důkladná znalost tratí.