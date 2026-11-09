Nehoda se podle policejní mluvčí Evy Michalíkové stala krátce po půl šesté ráno v Těšínské ulici v orlovské místní části Poruba.
Policisté v prvních zprávách bezprostředně po hromadné nehodě informovali, že jedním z havarovaných bylo i vozidlo zdravotníků, po ověření situace na místě po 9:00 informaci označili za mylnou.
„Mezi vozidly jsou také auta hasičů a vězeňské služby,“ uvedla Michalíková.
„Dva muži a tři ženy ve věku od čtyřiatřiceti do sedmapadesáti let utrpěli lehčí zranění zejména v oblasti zad. Třiapadesátiletý muž, který musel být z vozidla vyproštěn hasiči, byl ošetřen s poraněním levostranných končetin. Pět pacientů bylo po poskytnutí přednemocniční péče převezeno na úrazovou ambulanci do havířovské nemocnice. Jedna žena byla na vlastní žádost ponechána po ošetření na místě,“ uvedl mluvčí moravskoslezských zdravotnických záchranářů Lukáš Humpl.
„Při příjezdu k místu události havarovalo na namrzlé komunikaci rovněž jedno ze zásahových vozidel hasičů. I přes tuto komplikaci hasiči bezprostředně zahájili vyprošťovací práce a pokračovali v poskytování pomoci účastníkům nehody,“ uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Andráško.
„Zasahující hasičské vozidlo jelo k dopravní nehodě, přičemž na namrzlé vozovce dostalo smyk a stalo se tak neovladatelným. Řidič v jízdě pokračoval několik metrů, kdy narazil do dalších vozidel,“ konstatovala Michalíková.
Jedním z účastníků nehody byl i Martin Pelecháč. „Jel jsem z práce a bylo náledí. Trefilo nás jedno auto, tak jsme to šli řešit. A jak jsme se vraceli k autu, tak jeli hasiči a ti havarovali taky.“ Když jeho auto dostalo další náraz, už v něm naštěstí neseděl.
U nehody zasahovaly jednotky profesionálních hasičů ze stanic Havířov, Orlová, Karviná a centrální hasičské stanice Ostrava-Zábřeh. Hasiči na místo povolali také autobus, který zajistil tepelný komfort účastníkům nehody. „K dispozici byl rovněž intervent HZS Moravskoslezského kraje, připravený poskytnout psychosociální pomoc,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
„Komunikace byla v tuto chvíli opět zprůjezdněna,“ uvedla před jedenáctou dopoledne mluvčí hasičů.
Alkohol na vině nebyl
„Většina řidičů se na místě podrobila dechové zkoušce na alkohol s negativními výsledky. Řidičům, kteří byli odvezeni do nemocnice, byl odebrán biologický materiál za účelem zjištění přítomnosti alkoholu,“ upřesnila policejní mluvčí Michalíková.
Na místě nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. „Policisté ve spolupráci se strážníky koordinovali dopravu, když bylo místo neprůjezdné,“ dodala mluvčí.
„S největší pravděpodobností příčinou této nehody jsou klimatické podmínky, tedy náledí. Nicméně okolnosti a příčiny nehodového děje jsou předmětem šetření dopravních policistů,“ uzavřela Michalíková.
V kraji se stalo mnoho nehod
Policejní mluvčí Jan Segsulka řekl, že kvůli klimatickým podmínkám se dnes v Moravskoslezském kraji stalo mnoho nehod. Lidé se podle informací Ředitelství silnic a dálnic zranili v Orlové i při srážce dvou osobních aut ve Slezské ulici. Dvě auta bourala na Karvinsku také na silnici mezi Stonavou a Karvinou (bez zranění) nebo v Těrlicku, kde účastníci havárie rovněž utrpěli zranění.
„Hasiči upozorňují řidiče na zvýšené riziko vzniku námrazy, zejména v ranních hodinách. Řidiči by měli přizpůsobit rychlost jízdy aktuálnímu stavu vozovky, dodržovat bezpečnou vzdálenost a počítat s možným výskytem náledí i na komunikacích, které se na první pohled jeví jako sjízdné,“ uvedl Andráško.