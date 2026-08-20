Zpět v Česku. Na ostravském letišti vyložili pravěké kmeny ze světové výstavy

Josef Gabzdyl
  13:12
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Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba...

Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba 6 500 let, které byly českým tahákem světové výstavy EXPO 2026 v Japonsku. (20. srpna 2026) | foto: Jan Smekal, MAFRA

Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba...
Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba...
Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba...
Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba...
18 fotografií
Přes sto monumentálních kmenů subfosilních dubů starých přibližně 6 500 let se dnes vrátilo do Ostravy. Kontejnery putovaly lodí a poté v kamionech z Japonska, kde byly kmeny součástí světové výstavy Expo 2025.

Vše vzniklo jako mezinárodní projekt nazvaný Les civilizací, přičemž za 184 dnů výstavy se v něm setkávali nejen návštěvníci výstavy, ale také státní delegace.

Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba 6 500 let, které byly českým tahákem světové výstavy EXPO 2026 v Japonsku. (20. srpna 2026)
Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba 6 500 let, které byly českým tahákem světové výstavy EXPO 2026 v Japonsku. (20. srpna 2026)
Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba 6 500 let, které byly českým tahákem světové výstavy EXPO 2026 v Japonsku. (20. srpna 2026)
Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba 6 500 let, které byly českým tahákem světové výstavy EXPO 2026 v Japonsku. (20. srpna 2026)
18 fotografií

Expozice stála zhruba 200 metrů od českého národního pavilonu. Náklady na její vznik se pohybovaly okolo 270 milionů korun. Společnost Subfossil Oak, která projekt vytvořila, vše financovala ze svých zdrojů.

Do České republiky se nyní vrátily poslední části expozice, na ostravském letišti ráno vyložili posledních jedenáct kontejnerů s exponáty, které se nyní v tuzemsku budou zpět skládat.

Subfosilní dubové dřevo firma objevila v roce 2016 při přípravě stavby v povodí řeky Olše. V lokalitě bylo přibližně tisíc kubíků materiálu.

Expo 2025 je u konce. Výstavu provázela rekordní návštěvnost i nálety hmyzu

„Při stavbě bioplynové stanice jsme narazili na podivné kmeny nevábného vzhledu a zápachu. Až později jsme zjistili, že jde o kmeny pradávných stromů, které uvázly na půli cesty mezi dřevem a fosilií,“ vzpomenul Marek Noga ze společnosti Subfossil Oak.

Dřevo bylo po tisíce let uloženo v půdě a vodních sedimentech, díky čemuž získalo charakteristickou tmavou barvu a další specifické vlastnosti. Jeden metr krychlový váží přibližně 950 kilogramů.

Starší než pyramidy. Unikátní kmen se z japonského Expa vrátil na severní Moravu

Subfossil Oak část materiálu využívá také pro uměleckou tvorbu. „Spolupracujeme s umělci a skláři, vytváří díla kombinující tisíce let staré dřevo s českým křišťálem,“ sdělil Noga.

Část kmenů se zároveň stala samostatnými exponáty a byla v minulosti představena mimo jiné na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji a naposledy i v Ósace.

17. února 2026
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