Les civilizací se vrací do Česka, o stromy staré 6500 let mají zájem investoři

Autor: ČTK
  13:51aktualizováno  13:51
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Les civilizací, který tvoří 133 monumentálních kmenů subfosilních dubů starých přibližně 6500 let, se po skončení světové výstavy Expo 2025 v japonské Ósace vrací do České republiky. Společnost Subfossil Oak, která projekt vytvořila a financovala, jedná se třemi zájemci o jeho převzetí. Podle majitele firmy Marka Nogy je současná hodnota samotného materiálu přibližně 44 milionů eur (zhruba 1,1 miliardy korun). Noga to dnes řekl ČTK.

O projekt podle Nogy projevily zájem tři subjekty - evropská nadnárodní šperkařská společnost, americká společnost a jeden český zájemce. Jednání jsou podle něj v běhu a identitu zájemců nechce zveřejňovat. "Pro nás je zásadní, aby Les civilizací nezanikl rozprodejem jednotlivých kmenů. Chceme najít takové řešení, které zachová všech 133 exponátů pohromadě a umožní projektu pokračovat jako celku," řekl Noga s tím, že ideální by bylo, aby Les civilizací zůstal v Česku.

Les civilizací vznikl pro Expo 2025 v Ósace jako mezinárodní projekt. Během 184 dnů výstavy se stal místem setkávání návštěvníků, státních delegací a významných osobností z celého světa. Expozice se nacházela přibližně 200 metrů od českého národního pavilonu. Společnost vše financovala ze svých zdrojů. Náklady se pohybovaly okolo 270 milionů korun. Část investovaných peněz společnost získala zpět od různých firem, které prostor během výstavy využívaly.

Do České republiky se nyní vracejí poslední části expozice. Na letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově dorazí posledních 11 lodních kontejnerů s exponáty z Japonska. Jejich vykládka začne ve čtvrtek 20. srpna. Po příjezdu budou jednotlivé kontejnery postupně otevírány a monumentální kmeny budou opět sestaveny v České republice.

Subfosilní dubové dřevo firma objevila v roce 2016 při přípravě stavby v povodí řeky Olše. V lokalitě bylo přibližně 1000 metrů krychlových materiálu. Dřevo bylo po tisíce let uloženo v půdě a vodních sedimentech, díky čemuž získalo charakteristickou tmavou barvu a další specifické vlastnosti. Jeden metr krychlový může vážit přibližně 950 kilogramů.

Subfossil Oak část materiálu využívá také pro uměleckou tvorbu. Spolupracuje s umělci a skláři a vytváří díla kombinující tisíce let staré dřevo s českým křišťálem. Část kmenů se zároveň stala samostatnými exponáty a byla v minulosti představena mimo jiné na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji a naposledy i v Ósace.

"Materiál má mimořádnou hodnotu nejen finanční, ale především historickou a kulturní. Je to skutečný kus přírody starý tisíce let a zároveň připomínka světové výstavy. Proto nechceme, aby skončil rozdělený do soukromých sbírek. Naším cílem je najít místo a partnera, kde může Les civilizací zůstat pohromadě a být přístupný dalším generacím," řekl Noga.

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