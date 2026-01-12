Lesní škola už téměř čtvrt století funguje při společnosti Ostravské městské lesy a zeleň v Bělském lese v obvodu Jih. Stávající prostory hojně navštěvované dětmi i seniory enviromentálním programům nestačí.
„Architektonické studio Kamil Mrva zpracovává studii proveditelnosti revitalizace celé hájenky v Hošťálkovicích,“ potvrdil náměstek primátora Aleš Boháč. Náklady odhadl na 40 milionů korun.
|
Lesní klub je alternativou k mateřské škole, děti tady mají i „mazlírnu“
„Chceme areál kompletně zrekonstruovat. Součástí by měla být venkovní učebna či relaxační pobytová zóna,“ doplnil Boháč. V plánu je i úprava zahrady navazující na les. „Tam by mohlo vzniknout zázemí pro setkávání i za deště,“ dodal.
Ostrava provozuje Lesní školu inspirovanou podobnými aktivitami v Rakousku od roku 2002. Její akce už navštívily desetitisíce dětí a dospělých.
Naboso v trávě i lesní zvuky
„Z původních vzdělávacích programů pro žáky základních škol se stal respektovaný regionální pilíř enviromentální výchovy,“ řekl jednatel Ostravských městských lesů a zeleně Vladimír Blahuta.
Lesní škola je podle něj jedinečným místem, kde se propojuje odborná lesnická práce, moderní neformální vzdělávání a respekt k přírodě.
Výukové programy jsou postavené na přímém prožitku. Účastníci chodí naboso v trávě, učí se poznávat stromy po hmatu, rozeznávají zvuky v různých částech lesa, z přírodních materiálů tvoří malé stavby a umělecká díla.
„Cílem je zprostředkovat poznání lesního ekosystému,“ shrnul Blahuta. Letos připravují pedagogové Lesní školy, kteří čerpají inspiraci také v zahraničí, spolupráci s uměleckými školami. Výsledkem by mohla být výstava o str