Pumu našli dělníci při provádění výkopových prací okolo 09:00. „Vytyčili jsme bezpečný perimetr a ve spolupráci s hasiči evakuovali žáky a personál z blízké základní školy do nedalekého zámečku. Také jsme evakuovali zhruba 80 osob z blízkého okolí. Celkem se jednalo o 320 osob,“ řekla Michalíková.
Nalezenou pumu pyrotechnici zlikvidovali okolo poledne. Krátce poté se evakuovaní mohli vrátit domů a děti do školy.
„Pyrotechnici z letecké pumy vyjmuli zapalovač a převezli vše k následnému zneškodnění. Bezpečnostní opatření bylo ukončeno,“ potvrdili policisté na síti X.
„Pyrotechnici určili, že se jedná o sovětskou leteckou pumu ze 2. světové války o váze zhruba 100 kg, FAB-100 a rozhodli o rozšíření bezpečného perimetru. Z letecké pumy byl bezpečně vyjmut letecký zapalovač (iniciátor) a puma byla převezena pyrotechnickou službou k uskladnění a následnému bezpečnému zneškodnění. Opatření bylo ukončeno kolem 12.30 hodin a lidé se tak mohli vrátit do svých domovů,“ potvrdila Michalíková.
Na Bruntálsku, Opavsku a Ostravsku jsou podobné nálezy nevybuchlé munice časté. Především okolím Opavy, částí Hlučínska a Ostravska postupovali na jaře 1945 vojáci Rudé armády a jednotek 1. čs. armádního sboru. Ostravsko-opavská operace byla jednou z nejvýznamnějších vojenských bitev druhé světové války na území někdejšího Československa. Pozůstatky po bojích se nacházejí dodnes.
Výbuch staré munice zabil například v roce 2022 v ostravské části Hulváky devětačtyřicetiletého muže. Další utrpěl zranění. Munice explodovala při výkopových pracích během opravy bytového domu. Podle policie si muž leteckou pumu spletl s kanalizací a chtěl ji rozřezat.
V roce 2021 zase policie uzavřela značnou část ostravského obvodu Plesná. Evakuovala tamní obyvatele, protože se tam našla nevybuchlá letecká puma z 2. světové války. Evakuace se týkala velké části obyvatel obvodu, ve kterém žije přibližně 1300 lidí.