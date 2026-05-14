Vzácnou příležitost vyfotit si jedno z největších sériově vyráběných letadel si fandové letecké dopravy nenechali ujít. Americký Super Galaxy totiž na mošnovském letišti nejen přistál, ale strávil tam několik hodin.
„Jednalo se o technické mezipřistání letounu C-5 za účelem doplnění paliva,“ konstatovala mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.
Čtyřmotorový letoun patří k největším strojům, které americké letectvo používá. Je určený k přepravě těžké techniky, rozměrného nákladu nebo vojáků na velké vzdálenosti.
V Mošnově se sice C-5M Super Galaxy objevuje pravidelně, květnová návštěva je ale vzácností.
Pravidelně je tady k vidění hlavně v září. „Tento typ letadla obvykle na ostravském letišti přistává jen na Dny NATO,“ řekla Pustějovská.
Pro letiště nejsou podobné návštěvy výjimečné. Hlavně v civilní dopravě, kdy zde často přilétá například obří letoun Ruslan.
16. září 2022