Za první pololetí roku 2025 zaznamenalo Letiště Leoše Janáčka Ostrava meziroční nárůst počtu odbavených cestujících o sedm procent.

„K růstu přispěly všechny pravidelné linky – do Londýna, Varšavy i Málagy. Významný podíl má také nově zavedená pravidelná linka do španělské Barcelony-Girony, kterou Ryanair provozuje od konce března,“ uvedla důvody dalšího růstu mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.

Ostravské letiště letos nabízí spojení do čtyř pravidelných a třiadvaceti sezonních destinací.

Na letošní letní sezonu se v Mošnově připravovali s předstihem. Letiště podle svých zástupců na léto posílilo provozní personál a rozšířilo služby pro cestující. Výraznou část provozu tradičně tvoří charterové lety (nepravidelné lety, typicky pro cestovní kanceláře – pozn. red.). Loni představovaly dokonce 83 procent veškeré přepravy.

Největší nárůst v počtu cestujících byl právě v této kategorii. Počet přepravených osob vzrostl o 40 procent. U pravidelných linek vzrostl zájem o 65 procent.

Letos to vypadá na další rekord

„Letos letiště očekává další nárůst počtu cestujících. Pomoci by k tomu měly jak pravidelné linky do Málagy, Barcelony-Girony, Londýna a Varšavy, odkud cestující dále pokračují do dalších destinací po celém světě, tak také 24 letních charterových destinací v Řecku, Turecku, Bulharsku, Itálii, Tunisku, Španělsku a Egyptě,“ uvedl obchodní ředitel Letiště Ostrava Ondřej Musil.

Podle Simony Fischerové, mluvčí cestovní kanceláře Blue Style, která část dovolenkových charterových letů z Ostravy provozuje, jsou mezi cestujícími z Mošnova více než z poloviny obyvatelé Moravskoslezského kraje.

„Zbytek tvoří zejména lidé z Olomouckého a Zlínského kraje,“ dodala s tím, že zájem o přímé lety z Mošnova každoročně roste.

Letiště má za sebou historicky nejlepší rok. V roce 2024 odbavilo 493 723 cestujících, což představuje meziroční nárůst o 44 procent. Výrazně vzrostl také nákladní provoz. Objem přepraveného zboží dosáhl 22 483 tun, což znamená růst o 59 procent.

Společnost zároveň vykázala zisk přes 30 milionů korun, nejvíce v historii. Výnosy meziročně stouply bezmála o třetinu, přesáhly 500 milionů korun.

Letiště mělo loni přímá spojení do jednatřiceti destinací ve třinácti zemích. Nejvyhledávanějšími mezi nimi byly Egypt a Řecko.

Cargo lety z Ostravy celoročně zajišťovaly společnosti DHL a UPS, nově se přidaly i spoje do Almaty a Ulánbátaru.

Přes všechny tyto pokroky vedení Moravskoslezského kraje v zimě neprodloužilo smlouvu dlouholetému generálnímu řediteli Letiště Ostrava Jaromíru Radkovskému.

Jeho nástupce Martin Šturala se funkce ujme za pár dní, a to od začátku srpna. „Chci rozvíjet kapacity letiště, přinášet nové příležitosti pro cestující i nákladní dopravu a zároveň posilovat jeho roli jako důležitého dopravního uzlu kraje,“ vysvětlil po svém jmenování Martin Šturala.