Poprvé v historii prošlo branami mošnovského Letiště Leoše Janáčka více než 500 tisíc cestujících za rok. Těsně se k němu přiblížilo už loni, kdy odbavilo přes 493 tisíc lidí. Nejbližší budoucnost však ovlivní nucený výpadek v době opravy přistávací a vzletové dráhy.
Ostravské letiště v Mošnově hlásí rekordní počet cestujících, poprvé překročilo hranici půl milionu. | foto: Letiště Ostrava

„Překročení hranice půl milionu odbavených cestujících vnímáme jako jasný signál, že se cestující opět vracejí na regionální letiště,“ komentoval překročení dlouho očekávané hranice generální ředitel Letiště Leoše Janáčka Ostrava Martin Šturala.

Nejvýrazněji se k hranici půl milionu pasažérů letiště přiblížilo v loňském roce. Počet cestujících tehdy meziročně vzrostl o 44 procent, letiště nabídlo celkem 31 destinací a do letového řádu přibylo 13 novinek.

Na konci roku 2024 se statistiky počtu odbavených cestujících zastavily na čísle 493 757, k dosažení 500 tisíc tak scházelo jen necelých sedm tisíc pasažérů.

Letiště čeká kvůli opravě dráhy půlroční odstávka, říká nový šéf Mošnova

Největší zájem byl v roce 2024 o dovolenkové lety do Turecka, Egypta, Bulharska či Řecka a o pravidelné spojení do Londýna. Důležitou roli sehrála také linka do Varšavy, která slouží jako přestupní uzel pro další evropské i mimoevropské destinace.

Podle generálního ředitele letiště Martina Šturaly za růstem stálo několik momentů.

„Loňský více než čtyřicetiprocentní nárůst počtu cestujících byl kombinací několika faktorů. Projevila se třeba takzvaná odložená spotřeba po covidu, kdy si lidé chtějí vynahradit roky, kdy necestovali. Mění se i jejich chování, více peněz dávají do zážitků,“ přiblížil nový ředitel letiště důvody loňského mimořádného růstu v nedávném rozhovoru pro MF DNES.

„A do toho přišlo rozšíření kapacity, více destinací a více letů od velkých cestovních kanceláří,“ doplnil.

Letos se už tak velký růst očekávat nedá. Do října se počet cestujících zvýšil o 1,7 procenta.

Nový ředitel mošnovského letiště Martin Šturala musí připravit podnik na opravu dráhy.

Při srovnání s okolními letišti je patrné, že Ostrava zůstává objemově menším letištěm. A to jak celkovým počtem odbavených cestujících, tak rychlostí dalšího růstu.

Na zcela jiné úrovni jsou už mnoho let například na letišti v Krakově, kde od začátku letošního roku do října odbavili podle údajů ACI Europe více než jedenáct milionů cestujících. To představuje meziroční nárůst o 18,5 procenta.

Katovické letiště za stejné období zaznamenalo téměř 6,5 milionu cestujících, meziročně přibližně o 14 procent více.

Nejbližším srovnatelným českým letištěm je Brno, které od ledna do října odbavilo zhruba 706 tisíc cestujících, naopak s mírným meziročním poklesem kolem tří procent.

Nereálné původní plány: 1,5 milionu v roce 2015

Současné výsledky zároveň připomínají rozdíl mezi realitou a někdejšími ambicemi Moravskoslezského kraje. Podle dřívějších plánů, z prvního desetiletí tohoto století, krátce po převzetí letiště krajem, mělo z Ostravy už kolem roku 2015 létat až 1,5 milionu cestujících ročně.

Tento vysněný scénář se nakonec ani zdaleka nenaplnil a vývoj výrazně ovlivnily i ekonomické výkyvy po roce 2008 a následně pandemie covidu-19.

Skokový růst počtu odbavených cestujících se tak nedá očekávat ani v dalších letech.

Do dalších let navíc zasáhne provoz letiště zásadní investice. Kraj coby vlastník letiště chystá rekonstrukci přistávací dráhy za zhruba čtyři miliardy korun, která si vyžádá úplnou několikaměsíční odstávku letiště.

„Samotná úplná odstávka letiště bude trvat přibližně pět až šest měsíců, to se samozřejmě projeví i na počtu odbavených cestujících,“ doplnil Martin Šturala.

Ostravské letiště leží většinově na katastru obce Mošnov na Novojičínsku.

