Z Ostravy do Španělska i v zimě. Pravidelnou přepravu letiště letos nezastaví

Darek Štalmach
  9:42aktualizováno  9:42
Na tradiční zimní provoz přechází ostravské letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Na rozdíl od minulých let se pravidelná přeprava pasažérů téměř úplně nezastaví. K někdejší jediné lince do Londýna letos přibudou i lety do Malagy a Girony.

Společnost Ryanair prodlouží linky z Ostravy do španělských měst Malagy a Girony i na zimní sezonu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Nejvýraznější změny se týkají letů společnosti Ryanair, která se rozhodla prodloužit oblíbené linky do španělských měst Malagy a Girony poblíž Barcelony i na zimní sezonu,“ představila největší změnu začátku zimní sezony mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.

„Cestující tak mohou i během zimních měsíců vyrazit za sluncem na jih Evropy. Do Malagy se bude létat každé úterý a pátek, do Girony pak v pátky a neděle.“

Ostravské letiště ohlásilo rekordní výsledky, ředitel přesto musel skončit

V provozu zůstává i pravidelná linka do Londýna, která létá dvakrát týdně. Pětkrát týdně pokračuje spojení s Varšavou, odkud lze s polskými aeroliniemi LOT pokračovat do více než devadesáti destinací po celém světě.

Na přelomu zimy a jara se pak obnoví také charterové lety do egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam.

Cestujících přibývá Ostravě pomaleji než Polsku

Podle Pustějovské se zájem o cesty z Ostravy udržuje na podobné úrovni jako loni, od začátku roku je počet cestujících zhruba o jedno procento vyšší.

Loňský rok byl přitom rekordní. Letiště odbavilo 493 tisíc cestujících, což představovalo meziroční nárůst o 44 procent. Růst zaznamenala i nákladní doprava, kde objem odbaveného zboží přesáhl 22 tisíc tun.

Ostravské letiště hlásí rekord, loni odbavilo téměř půl milionu cestujících

Podle srpnové zprávy organizace ACI Europe, shromažďující statistiky odbavených cestujících na evropských letištích, se za prvních osm měsíců letošního roku na mošnovském letišti odbavilo 373 tisíc cestujících, o 1,6 procenta více než loni.

Pro srovnání, polská letiště v regionu rostou podstatně rychleji. To krakovské odbavilo za stejnou dobu 8,7 milionu cestujících a rostlo o 18,9 procenta, z Katovic letělo 4,95 milionu (+ 14,3 %).

Naopak brněnské letiště do srpna zaznamenalo pokles o 3,5 procenta na 544 tisíc odbavených cestujících.

Konkurenční letiště. Zatímco mošnovskému letišti letos přibylo cestujících jen mírně, tomu katovickému se daří výrazně více.

Konkurenční letiště. Zatímco mošnovskému letišti letos přibylo cestujících jen mírně, tomu katovickému se daří výrazně více.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

A nůžky s polskými letišti se budou rozevírat i nadále. Podle údajů Katowice Airport bude zimní letový řád nejrozsáhlejší v historii letiště. Cestující z Horního Slezska budou mít na výběr ze 75 směrů, z toho 40 pravidelných linek do 35 měst ve dvaceti zemích a desítek sezonních charterů.

„Letní sezona byla rekordní a také zimní nabídka je nejširší v historii našeho letiště,“ uvedl mluvčí Piotr Adamczyk.

Podle dosavadního vývoje má letiště v Mošnově i tak šanci letos překonat hranici půl milionu odbavených cestujících. Do půlmilionové hranice mu od konce srpna chybělo zhruba 126 tisíc cestujících, což při současném tempu znamená, že pokud by si letiště ve zbytku roku udrželo průměr kolem třiceti tisíc odbavených měsíčně, rekord z minulého roku může padnout.

Cestujících přibývá, letiště plánují investovat do rozvoje miliardy

Letiště navíc letos prošlo personální obměnou – od srpna ho vede nový ředitel Martin Šturala.

„Máme obrovský potenciál. Mým cílem je rozvíjet jeho kapacity, přinášet nové příležitosti pro cestující i nákladní dopravu a zároveň posilovat jeho roli jako důležitého dopravního uzlu Moravskoslezského kraje,“ uvedl Šturala před svým nástupem do funkce.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

30. října 2025  16:42,  aktualizováno  19:27

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...

30. října 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Domov pro seniory U Biřičky v H.Králové má nové pietní místo, Strom vzpomínek

Domov pro seniory U Biřičky v Hradci Králové má nové pietní místo nazvané Strom vzpomínek. Vzrostlý kaštanovník obtočený kovovou spirálou je osvětlen a ozdoben...

30. října 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Kutná Hora omezí reklamu v centru města

Kutná Hora omezí reklamu v centru města. Na veřejně přístupných místech mimo provozovny nebude možné vylepovat například plakáty nebo vyvěšovat plachty a...

30. října 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Svaz lyžařů chce převzít iniciativu v Národním sportovním centru v Harrachově

Svaz lyžařů (SLČR) chce převzít iniciativu ve fungování spolku Národní sportovní centrum (NSC) v Harrachově, jehož činnost je od léta ochromená kvůli sporu...

30. října 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

V Adamově vzniká film Město otců, otevírá téma hledání vlastních kořenů

Celovečerní film o hledání vlastních kořenů s názvem Město otců točí v Adamově na Blanensku režisér Zdeněk Tyc. V hlavních rolích otce a syna se představí...

30. října 2025,  aktualizováno 

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Novým starostou Jirkova na Chomutovsku zvolili zastupitelé Jana Šrumu (ANO)

Jirkov na Chomutovsku povede nový starosta Jan Šruma (ANO). Dosud zastával funkci neuvolněného místostarosty. O jeho volbě do čela zhruba dvacetitisícového...

30. října 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Plzeň uspořádá Den pro les, dobrovolníci budou sázet borovice v Zábělé

Plzeňští správci městských lesů uspořádají v sobotu 8. listopadu tradiční akci Den pro les. Koná se vždy na jaře a na podzim a dobrovolníci při ní sázejí...

30. října 2025  16:35,  aktualizováno  16:35

KPMG zpracuje audit Kulturního centra Plzeňského kraje,kde 9. 9. zasahovala NCOZ

Firma KPMG začala pracovat na auditu krajské firmy Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK). Hejtmanství KPMG zaslalo materiály, jež si vyžádala. Dnešní...

30. října 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Poslancem SPD v Pardubickém kraji je Hrnčíř, stížnost Chaloupeckého NSS zamítl

Nejvyšší správní soud (NSS) přepočítal preferenční hlasy pro kandidáta SPD Milana Chaloupeckého v části Pardubického kraje a zjistil, že oproti vyhlášeným...

30. října 2025  16:28,  aktualizováno  16:36

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr dopravního podniku

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr svého dopravního podniku (DPMLJ). Z něj dopravce zaplatí letos provedenou opravu tramvajové tratě v Riegrově...

30. října 2025  16:26,  aktualizováno  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.