Vykolejený vůz zasahuje do koleje, která k letišti vede. Cestující musí počítat s náhradní autobusovou dopravou mezi Studénkou a letištěm. Informoval o tom mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Nehoda se stala v noci na neděli okolo 23:00. Předpokládaný čas obnovení železničního provozu je podle Správy železnic stanoven na pondělí 16. listopadu ve 13:00.
„Na vlečce při posunu vykolejil jeden z vozů, který nyní zasahuje do dráhy mířící na letiště,“ uvedl Kavka. Událost podle něj řeší přímo provozovatel vlečky.
Vlaky jsou proto vedeny mimo stanici Mošnov, Ostrava Airport. Pro cestující na letiště i z něj je zajištěna náhradní autobusová doprava.
Cestující z letiště ve směru na Kopřivnici a Veřovice pojedou náhradním autobusem do Studénky, kde přestoupí na navazující vlakové spoje.