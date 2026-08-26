Letní akademie ostravské galerie PLATO se zaměří na lidské tělo

Lidské tělo jako aktér sítě vztahů bude hlavním tématem letošní Letní akademie současného umění pro vyučující, kterou pořádá ostravská galerie PLATO. Osmý ročník vzdělávacího projektu bude 27. a 28. srpna v sídle galerie v Porážkové ulici. Program je určen učitelům mateřských, základních, středních a vysokých škol, studentům vysokých škol a pracovníkům v kultuře. ČTK to dnes řekla mluvčí galerie Dita Eibenová.
"Dvoudenní program se zaměří na vztah těla a společnosti, kulturní konstrukci přístupu k lidskému tělu, jeho vnímání v prostředí sociálních sítí nebo vztah těla a mysli. Součástí budou také témata mikrobiomu a vztahů uvnitř lidského těla či využití těla v současném umění. Účastníci se budou zabývat také tím, jak se tělo může stát politickým nástrojem," vyjmenovala.
Mezi hosty akademie patří psycholog a psychoterapeut Jakub Černý, psycholožka a terapeutka Andrea Mikotová, pedagožka Ľubica Kobová z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, mikrobiolog Michal Kraus a umělkyně Anetta Mona Chisa a Magdaléna Kašparová.
Chisa, která se ve své tvorbě věnuje instalaci, videu, performanci a sochařství, představí pohled současného umění na práci s materiálem a vytváření nových představ o světě. Kašparová ve své tvorbě pracuje mimo jiné s osobní pamětí, dobovými artefakty a popkulturními trendy.
PLATO je městská galerie současného umění, kterou zřizuje město Ostrava. Kromě výstavního programu se věnuje také vzdělávání, práci s veřejností a dalším projektům zaměřeným na současné umění. Sídlí ve zrekonstruované budově bývalých jatek v centru Ostravy.