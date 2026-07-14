Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě hlásí velký zájem diváků

Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě nabídnou od 20. července do 10. srpna na Slezskoostravském hradě a v Komorní scéně Aréna 20 představení osmi inscenací. V pondělí 19. ročník festivalu zahájí inscenace Marná lásky snaha. Zájem publika je velký, čtyři pětiny vstupenek už mají své majitele. ČTK to dnes řekl ředitel ostravských Letních shakespearovských slavností Andrej Harmečko.
Program letošního ročníku tvoří nová inscenace Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka, Marná lásky snaha, Veselé paničky windsorské, Othello, Večer tříkrálový, derniéra Zimní pohádky, slovenské Skrotenie zlej ženy a britské představení Petty Men, které bude uvedeno 4. srpna v Komorní scéně Aréna v angličtině s českými titulky.
"Letní shakespearovské slavnosti nejsou jen návštěvou divadelního představení. Je to celý letní večer, který vzniká spojením skvělých herců, historického prostředí Slezskoostravského hradu a publika pod otevřeným nebem. Právě tato atmosféra dělá z festivalu pro mnoho diváků tradici, ke které se každý rok vracejí," uvedl Harmečko.
Podle pořadatelů už jsou vyprodané Komedie omylů, Veselé paničky windsorské i derniéra Zimní pohádky. Na ostatní představení zbývají poslední volná místa. U vyprodaných termínů mohou organizátoři podle možností hlediště uvolnit přístavková místa, jejichž dostupnost oznamují vždy v den představení.
Festival se koná pod širým nebem. Má proto svá specifika související s počasím. "Za příznivého počasí jsou divákům zdarma k dispozici deky. Při dešti nebo jeho hrozbě se nepůjčují, každý divák dostane zdarma pláštěnku. Deštníky nelze během představení používat, protože brání ostatním ve výhledu," uvedl ředitel. Dodal, že představení se kvůli nepříznivé předpovědi předem neruší. O případném odložení, přerušení nebo zrušení se rozhoduje až na místě.