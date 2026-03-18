Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě nabídnou 20 představení

Divadelní festival Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě nabídne od 20. července do 10. srpna divákům dvacet představení. Všechny se budou konat pod širým nebem a v kulisách Slezskoostravského hradu. ČTK to dnes řekl ředitel přehlídky Andrej Harmečko.
Na repertoáru budou pořadatelé mít osm titulů včetně tří novinek - hlavní premiéry Komedie omylů, slovenského zpracování Skrotenie zlej ženy a britské inscenace Petty Men. Naopak Zimní pohádku diváci uvidí letos naposledy. "Každý ročník stavíme s přesvědčením, že Shakespeare patří pod širé nebe," uvedl.
Hlavní premiérou letošního ročníku bude nově nastudovaná inscenace Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka. Čistokrevná komedie záměn těží z geniální zápletky o dvou párech identických dvojčat oddělených při narození. "Shakespeare zde rozehrává dokonalý kolotoč omylů, nedorozumění a komických situací, které vyústí ve strhující rozuzlení," uvedl.
Na jevišti se představí Aneta Krejčíková, Marek Adamczyk v alternaci s Tomášem Havlínkem, Sára Rychlíková, Vojtěch Vondráček, Marek Taclík, Erika Stárková, Jakub Kohák, Dana Batulková, Petr Buchta, Šimon Krupa nebo Kamil Halbich. Ostravská premiéra se uskuteční 31. července a inscenace se bude hrát čtyřikrát.
Slovenská inscenace Skrotenie zlej ženy v režii Michala Vajdičky přiveze na Slezskoostravský hrad příběh plný zápletek, záměn a překvapení o tom, jak muži dobývají ženská srdce a hledají společnou harmonii. To vše v podání Jakuba Rybárika, Michala Ďuriše, Sarah Arató, Dominiky Žiaranové, Jakuba Tvrdíka, Adama Jančiny a dalších. Představení odehrají 5. a 6. srpna.
V rámci mezinárodní spolupráce vystoupí na letošních slavnostech britský soubor Buzz Studios s inovativní inscenací Petty Men vycházející z klasické hry Julius Caesar. "Odvážné a současné zpracování sleduje dva herce a zároveň náhradníky pro role Bruta a Cassia, kteří během čekání na svůj výstup přehodnocují svou pozici v divadle i ve světě," řekl Harmečko. Představení bude uvedeno v anglickém jazyce s českými titulky
Festival zahájí osvědčená komedie Marná lásky snaha, která se bude hrát tři večery. Následovat bude Zimní pohádka s hlubokým příběhem o žárlivosti a odpuštění. Po dlouhé době se na ostravská prkna vracejí Veselé paničky windsorské. Z minulých ročníků se vrací také tragédie Othello a závěr festivalu obstará komedie Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete, která se bude hrát čtyři večery až do 10. srpna.