Sexuální zneužívání na táboře v Beskydech? Policie prověřuje podezření

O obtěžování na sociálních sítích podle serveru Blesk.cz promluvila influencerka, která vystupuje jako Teri Rusňáková. Zveřejnila zprávy se sexuálním obsahem, které jí v době, kdy jí bylo 13 let, posílal pracovník tábora. Po jejím oznámení se začali ozývat další bývalí účastníci tábora včetně chlapců, kteří měli podobnou zkušenost.
„Policie se začala z vlastní iniciativy v těchto dnech zabývat veřejně dostupnými informacemi o možném podezření z protiprávního jednání mravnostního charakteru. Získané a zjištěné informace vyhodnocujeme,“ citoval server Novinky.cz mluvčí moravskoslezské policie Pavlu Jirouškovou.
|
Přibývá rodin, které nemají peníze na tábory pro děti. Pomáhají jim sbírky
Spolek Věřím ti, který pomáhá obětem domácího a sexualizovaného násilí, nabídl právní pomoc zdarma. Podle Blesku také informoval o tom, že chystá hromadné trestní oznámení. „Jsou to desítky dětí, které tam měly špatnou zkušenost, plus desítky dospělých, kteří dosvědčují, že toho byli svědky,“ řekla serveru Novinky.cz zakladatelka spolku Tereza Otavová.
Podle shromážděných vypovědí se některé skutky staly na táboře a některé mimo něj, uvedla Česká televize.
CK Agentura H+H, která tábor pořádá, v reakci na zveřejněné informace pozastavila veškeré aktivity. „Situaci bereme velmi vážně,“ uvedla na facebooku. „Od samotného začátku děláme tábor s jediným cílem – aby děti prožily radostné, bezpečné a krásné léto. Právě proto jsme zahájili důkladné interní prověření všech podnětů,“ uvedla. Dodala, že je připravena otevřeně spolupracovat se všemi příslušnými orgány.