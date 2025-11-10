Liberty Ostrava bude muset propustit až 250 lidí, oznámil generální ředitel

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:22aktualizováno  14:22
Společnost Liberty Ostrava propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi naopak nabírá a přesun k linkám nabízí i propouštěným zaměstnancům, řekl Strouhal. Hromadné propouštění už společnost nahlásila úřadu práce.
Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...

Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna 2025) | foto: Vladimír Pryček, ČTK

Válcovna plochých výrobků v areálu Liberty Ostrava je po zhruba roce opět v...
Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...
Válcovna plochých výrobků v areálu Liberty Ostrava je po zhruba roce opět v...
Válcovna plochých výrobků v areálu Liberty Ostrava je po zhruba roce opět v...
32 fotografií

Zkrachovalou Liberty koupilo v konkurzu sdružení firem SPV NH Ostrava a SPV NH Koksovna, které ovládá ministr Martin Pecina. Nový vlastník podnik převzal i s přibližně 2 350 aktivními zaměstnanci.

ÚOHS souhlasí s prodejem Liberty, nový majitel chce podnik převzít co nejdřív

„Počítáme ještě s redukcí. Cílový stav za mě je dostat se někde ke 2 000,“ řekl už tehdy Strouhal.

V pondělí uvedl, že už když si dělali analýzu při koupi podniku, zjistili, že zaměstnanců je víc, než je huť v současnosti schopna uživit a využít. „To znamená, musíme dneska trošičku zredukovat a hlavně změnit i vnitřní strukturu zaměstnání,“ uvedl pro Českou televizi ředitel.

Uvedl, že firma snižuje počet režijních zaměstnanců. „Naopak nabíráme přímo výrobní dělníky. Respektive nabízíme i redukovaným zaměstnancům, že tady můžou zůstat a mohou se přesunout například z údržby třeba na linky,“ řekl Strouhal.

Firma si podle něj váží dlouholetých zaměstnanců, kteří jsou ‚srdcaři‘ a s podnikem žijí. „Takže se snažíme upotřebit třeba ty, kteří jsou v dělnických profesích na údržbě, právě přesunem na linku, tak aby nám pomohli tam, kde to huť v daný den potřebuje,“ řekl Strouhal.

Zkrachovalá Liberty má nového majitele, kupuje ji sdružení firem exministra Peciny

Uvedl, že za více než měsíc, kdy je v podniku, ho některé věci překvapily příjemně. „Například se daří namotivovávat lidi, kteří tady dlouho byli, k tomu, aby nám pomáhali. Je vidět, že nám začínají věřit, začínáme si budovat důvěru a začíná se huť zvedat. V minulém měsíci jsme díky tomu měli rekordní výrobu za posledního tři a půl roku,“ řekl ředitel.

Nová huť

Liberty Ostrava skončila v konkurzu, poté co se dostala do dluhů, které nedokázala splácet. Před měsícem insolvenční správce celý podnik prodal za 3,01 miliardy korun jedinému zájemci, společnosti bývalého ministra Peciny. Od října podnik působí pod názvem Nová huť.

Fungují v něm tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy. Při takovém financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty Ostrava ukončila, když předloni odstavila vysokou pec a loni koksovnu.

Rekordní výroba je podle ředitele společným dílem všech tří provozů: rourovny, Steckelovy válcovny, to znamená výroby svitků a plechů, a středojemné válcovny. „Máme poptávku po našich výrobcích, povedlo se nám vyřešit i nějaké kvalitativní problémy, které tady historicky byly, začínají první investice, takže toto všechno pomáhá. Samozřejmě snažíme se lépe řídit výrobu, lépe řídit i návoz materiálu,“ uzavřel Strouhal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Lidem s poškozením zraku může pomoci nitrooční teleskop, čočka stojí půl milionu

Miroslav Veith

Lidem s poškozením zraku, které většinou přichází ve vyšším věku, takzvanou makulární degenerací, může pomoci nitrooční teleskop. Lékaři jej jako miniaturní lupu voperují přímo do oka pacienta....

10. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Rúben Dias, hvězda Manchester City FC, se vrací do role globálního ambasadora kryptoburzy OKX

10. listopadu 2025  14:47

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem

ilustrační snímek

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem. Město ho nechalo nainstalovat poblíž kina Centrum. Umožňuje lidem uzamknout kolo, elektrokolo...

10. listopadu 2025  13:05,  aktualizováno  13:05

Kraj půjčí své Nemocnici Třebíč 65 mil. Kč, má problémy s hrazením závazků

ilustrační snímek

Vysočina půjčí krajské Nemocnici Třebíč 65 milionů korun. Dnes to schválili krajští zastupitelé. Nemocnice má problémy se splácením závazků. Podle krajského...

10. listopadu 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vězení za napadení na koupališti v Dubí. Soudce kritizoval procesní chyby

Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil vinu čtveřice mužů v případu napadení mladíka na koupališti v Dubí v srpnu 2018. Dva obžalované poslal do vězení, dvěma uložil podmínky. Původně bylo...

10. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  14:42

Dr. Jamal Eltaeb získává Cenu Aurory za probuzení lidskosti 2025

10. listopadu 2025  14:42

Schváleno. Budějovice darují Složiště kraji, ten ho za stovky milionů zvelebí

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.

Sportovní areál Složiště vylepší Jihočeský kraj. Skoro 22 hektarů získá darem od Českých Budějovic. Záměr schválili v pondělí městští zastupitelé. V plánu je do místa investovat stovky milionů korun....

10. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne 12 koncertů a představení

ilustrační snímek

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne příští rok 12 koncertů a představení. Jeho 21. ročník se uskuteční od 15. března do 10. května. Vystoupení...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 mil. Kč základní školu o odborné učebny

Zbiroh na Rokycansku rozĹˇĂ­Ĺ™il za 64 mil. KÄŤ zĂˇkladnĂ­ Ĺˇkolu o odbornĂ© uÄŤebny

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 milionů korun základní školu. Na pavilonu školní jídelny nechal postavit patro se čtyřmi odbornými třídami pro fyziku,...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Liberty Ostrava bude muset propustit až 250 lidí, oznámil generální ředitel

Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...

Společnost Liberty Ostrava propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi...

10. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Na válečné veterány nezapomínáme. Vojenská zdravotní pojišťovna pro ně má speciální programy

10. listopadu 2025  14:18

Smíchovské nádraží

Smíchovské nádraží

Protiteroristický koš se rozpadá.

vydáno 10. listopadu 2025  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.