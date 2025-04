Zájemci si díla mohou od pondělí do počátku května prohlédnout v hotelovém domě Kovák u ředitelství podniku. Polovina prodávaných děl byla doteď v depozitáři, druhá polovina hlavně v kancelářích, ale i na chodbách či v některých závodech.

„Gottwaldova busta byla původně u ocelárny. Po revoluci byla sňata a dána do depozitáře, ale podstavec zůstal na místě a je tam dodnes,“ řekla ředitelka firmy pro komunikaci a vnější vztahy Kateřina Zajíčková.

Firma nyní obdržela ocenění jednotlivých děl. „Jsou tam částky, které se pohybují od těch nejnižších kolem stovek korun, nejvyšší částky jdou až do statisíců korun,“ řekla ředitelka. Díla si v elektronickém výběrovém řízení může koupit kdokoliv.

Prodává se například několik desítek portrétů od Jiřího Veselého. „Jsou to portréty našich bývalých zaměstnanců a předpokládáme, že o ně budou mít zájem buď jejich potomci, anebo naši pracovníci, kteří tady měli své předky,“ řekla Zajíčková.

Mezi známějšími umělci, jejichž díla se budou prodávat, je například impresionista Václav Radimský. „Máme tady dva jeho obrazy. Byly ohodnoceny na desítky tisíc korun, ale víme, že v dražbách tento autor je vydražován i za čtvrt milionu korun. Potom tady máme třeba obraz Václava Beneše, který je ohodnocen na 50 tisíc korun,“ řekla Zajíčková.

Prodávají se hlavně kresby a malby, ale například i gobelíny od Věry Tošenovské, nebo budovatelská díla. Kromě Gottwalda od Vincence Makovského je k mání třeba i busta dalšího komunistického prezidenta Antonína Zápotockého, jejíž cena byla stanovena na 44 300 korun. „Všechna umělecká díla, která jsme měli v rámci hutě a byla zaevidována, tak jsou nyní v sále,“ řekla ředitelka.

Předprodejní výstava v Kováku začne 14. dubna v 11:00 a potrvá do 7. května. „Po výstavě bude nějaký časový prostor, kdy se bude moci zájemce zaregistrovat do elektronického výběrového řízení, které bude probíhat zhruba po třech týdnech od ukončení výstavy. Můžeme si to představit jako takovou aukci,“ řekla Zajíčková.

Huť prodává či bude prodávat i další takzvaný non-core, tedy nepotřebný majetek. Jde například o 612 parcel o celkové výměře 2,3 milionu metrů čtverečních, stroje a zařízení nebo 354 budov a staveb, včetně hotelového domu Kovák.

„Taková rarita byly tankobuldozery, které byly uzpůsobené k tomu, aby mohly vyvážet žhavou strusku z tandemových pecí. Byly vydraženy až za několikanásobnou cenu oproti původnímu ohodnocení, některé byly prodány až za 600 tisíc korun. V současné chvíli se prodávají automobily, osobní, nákladní automobily, jsou tam i hasičské vozy a je tam například i vybavení hasičských záchranných vozů,“ řekla Zajíčková.