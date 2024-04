Liberty sníží zaměstnancům doma mzdu na 70 procent, jejich návrat dál odkládá

Šéf odborů Liberty Petr Slanina řekl, že v kolektivní smlouvě je období na vyhlášení takového opatření stanovené na šest týdnů.

„V těch šesti týdnech je třicet pracovních dnů a z nich jedenadvacet dnů můžou zaměstnanci dostávat jen sedmdesát procent mzdy. Zbytek buď budou chodit do práce, nebo budou mít sto procent,“ přiblížil Slanina.

Firma podle něj změnu zdůvodnila tím, že pominul důvod, proč zaměstnanci byli doma kvůli překážkám na straně zaměstnavatele, a že hygienické podmínky už jsou vyřešené. „Máme stanoveno, že pokud někoho budou potřebovat do práce, musí ho zaměstnavatel informovat minimálně 72 hodin předem,“ doplnil odborový předák.

Doma dostávali víc než pracující

Do práce v huti nyní chodí jen zhruba 2 100 z 5 400 zaměstnanců. Nadpoloviční počet provozů v huti stojí a většina zaměstnanců huti a jejího dodavatele Tameh Czech zůstává od loňského 22. prosince doma, protože se spolu firmy nedohodly na cenách a dodávkách energií. Dosud firma jejich návrat do práce odkládala vždy o týden.

Slanina už dříve řekl, že pro firmu je výhodnější, když lidé chodí do zaměstnání, i když tam nedělají svou běžnou práci. „Když jsou placeni sto procenty z průměrné mzdy, tak je to více, než kolik je běžná měsíční mzda,“ řekl Slanina. Zaměstnanci, kteří byli doma, tak dostávali prakticky víc než ti, kteří pracovali.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má už delší dobu problém platit závazky. Před věřiteli ji ale od prosince chrání moratorium vyhlášené soudem. Tameh Czech skončil v prosinci v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila. Tameh uvádí, že mu Liberty dluží aktuálně zhruba 2,2 miliardy korun.

Dvě varianty restrukturalizačního plánu

Věřitelé Liberty nyní hlasují o restrukturalizačním plánu, jejž jim firma předložila. Podle soudu je věřitelů více než 1 300. Mluvčí huti Kateřina Zajíčková už dříve bez podrobností uvedla, že většina věřitelů už s plánem vyslovila souhlas. V doplňujícím vysvětlení k restrukturalizačnímu plánu Liberty uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun.

Restrukturalizační plán má dvě varianty dalšího postupu - varianta A vychází z toho, že se Liberty s Tamehem dohodne, plán B počítá s řešením bez Tamehu. Liberty uvádí, že v případě varianty A by vysokou pec, která je od loňského října v takzvaném teplém útlumu, spustila v létě a pohledávky věřitelů splatila do jara 2026.

V případě varianty B by dodávky energií od Tamehu nahradily dodávky od jiných dodavatelů a z nového energetického komplexu, podnik by vysokou pec spustil na přelomu let 2024 a 2025 a pohledávky věřitelů splatil do konce roku 2025.