Až deset tisíc. Odbory Liberty vyplatí příspěvek lidem propuštěným bez odstupného

Liberty Ostrava je od června v úpadku. Od pátku rozdává zaměstnancům výpovědi, odejít má okolo 1600 lidí. Dostávají dvouměsíční výpovědi, nebo mohou odejít dohodou. Většina pracovníků má podle kolektivní smlouvy nárok na devítiměsíční odstupné, odboráři ale už dříve řekli, že zaměstnanci zřejmě budou muset odstupné vymáhat v insolvenčním řízení. Podnik měl dosud zhruba čtyři tisíce zaměstnanců.

Odboráři uvedli, že o sociální příspěvek při ztrátě zaměstnání mohou požádat všichni členové, kteří jsou v odborech nejméně tři roky a dostali výpověď z důvodu rušení pracovního místa, nebo podepsali dohodu o rozvázání pracovního poměru, v níž je písemně uvedeno, že se pracovní poměr ukončuje ze stejného důvodu. Výše příspěvku je odstupňována podle délky členství v odborech. Kdo je členem tři roky, dostane tři tisíce korun. Nejvíce dostanou lidé, kteří jsou v odborech deset a více let, a to deset tisíc korun.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část pracovníků je od té doby doma. Tento měsíc podnik odstavil svou koksovnu. Odboráři ve zpravodaji upozornili, že po odstavení koksárenských baterií se 16. srpna odstavil i celý chemický provoz, přes který se zpracovávaly veškeré škodlivé chemikálie, jež při výrobě koksu vznikaly.

„I toto zařízení se již nikdy nenajede a tudíž vše, co se nepodařilo zpracovat před jeho odstávkou, tady zůstane a bude se muset naložit a zpracovat někde jinde, a jistě to nebude levná záležitost,“ uvedl pracovník koksovny Robert Kögler. Různých škodlivin podle něj může být značné množství a s příchodem zimy bude hrozit, že nedočištěné agregáty poškodí mráz a škodliviny uniknou do kanalizace.

Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Liberty Ostrava vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.

Výbor schválil financování dvou provozů Prozatímní věřitelský výbor dnes na návrh insolvenčního správce schválil smlouvy o tollingovém a úvěrovém financování pro provozy 15 a 16 huti Liberty Ostrava, tedy rourovnu a válcovnu plochých výrobků. Tollingovým partnerem je společnost Vítkovice Machinery Trade (VMT) ze skupiny CE Industries Jaroslava Strnada. Ze získaného úvěru budou uhrazeny už i srpnové mzdy zaměstnanců těchto provozů. Druhovýroba se pak rozjede v polovině října. ČTK to sdělil insolvenční správce huti Šimon Peták. Při tollingovém způsobu financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu. „Vstup tollingového partnera podle našich analýz zajistí úsporu nákladů a zvýšení hodnoty majetkové podstaty celkově v řádu nejméně stamilionů, spíše však nižších miliard korun,“ uvedl Peták. Smlouvy se týkají výroby v objemu minimálně 90 milionů eur (zhruba 2,25 miliardy korun) a zároveň zajištění financování v rozsahu 525 milionů korun. Jejich sepsání podle insolvenčního správce předcházela intenzivní jednání, vyhodnocování nabídek i zpracování řady důležitých analýz. „Dnes už ale můžeme všechny ujistit, že druhovýroba v závodech 15 a 16 bude obnovena, a dokonce už můžeme garantovat i srpnové mzdy pro zaměstnance těchto provozů,“ uvedl Peták. Výkonný ředitel VMT Tomáš Mischinger potvrdil, že se firma zapojí do pomoci Liberty Ostrava formou tollingu. „Jde o náročný, ale prestižní projekt, který bude mít významný přínos pro celý Moravskoslezský kraj. VMT si váží důvěry věřitelského výboru, který vybral náš tollingový projekt z několika nabídek jako ten nejlepší, a je přesvědčena, že touto cestou dojde k maximálnímu možnému zachování hodnoty huti,“ uvedl Mischinger. (ČTK)