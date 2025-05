Obrazy už jsou v prodeji, teď je na řadě huť. Druhé kolo prodeje Liberty brzy začne

Tom Cruise účtuje. Jeho osmá nesplnitelná mise se však sebeparoduje. Vyrazíte na ni do kina?

Vraťme se společně zpátky do roku 2023, kdy šel do kin snímek Mission: Impossible Odplata – První část. První diváci se tehdy uvelebovali do sedadel svých oblíbených kin vybavení informací, že je...