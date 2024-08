Protestující zapálili rakev huti Liberty, podnik rozdá výpovědi ještě v srpnu

„Nikdo zadarmo již pracovat nebude! Přijďte 6. 8. 2024 ve 13.30 před Kovák projevit svůj názor, přijďte říct, co si o tom všem myslíte!“ vyzvali odboráři zaměstnance v pozvánce, kterou otiskl zpravodaj eNHáčko.

Na protest se v půl druhé odpoledne shromáždilo asi tři sta lidí a přicházeli další, nakonec jich bylo zhruba 1 500. Akci zahájil pohřební průvod s rakví. Zástup se pak zastavil před sochou hutníka u hotelu Kovák.

„Oplakávaná Nová huť zemřela ve věku 72 let po dlouhodobém působení majitelů Mittala a Gupty a za vydatného přičinění evropské komise a vlád České republiky,“ řekl k poslednímu rozloučení s někdejší Novou hutí Klementa Gottwalda šéf odborů Liberty Ostrava Petr Slanina.

„Protestující zaměstnanci nesou portréty majitele huti Gupty a provolávají hanba, někteří nadávali i velmi hrubě,“ popsala z místa redaktorka MF DNES. V průvodu zazněl dokonce i umíráček.

Odboráři potom zapálili i rakev. „Ať shoří v pekle!“ křičela jedna žena. „Hoď tam i tu fotku,“ vyzvala, aby přiložili do ohně i snímek vlastníka hutí podnikatele Sanjeeva Guptu.

Do ohně protestující přikládali transparenty s názvy jednotlivých hutních provozů. Na transparentech nesli hesla jako „Zabili nám ocelové srdce republiky“.

Zaměstnanci, kteří se v průvodu sešli, pracují v huti i desítky let. Shodli se, že je ponižující, že po tolika letech práce musejí žádat o náhradu mzdy. Majitele Guptu někteří označili za zrádce.

„To víte, že jsem naštvaná. Mrzí mě to, dělám tady 41 let jako dělnice na rourovně, moji rodiče tady pracovali. Zatím nemám výpověď, tak doufám, že se ještě něco stane a zachrání se aspoň závody 15 a 16 (rourovna a válcovna plochých výrobků), to bych byla strašně šťastná, protože patřím pod patnáctku. Dávám se na modlení, nic jiného pro to nemůžu udělat, jsme strašně malí páni,“ řekla například Dagmar Kaňoková.

Dodala, že za celou éru, co v huti pracuje, nezažila horší situaci, než je nyní. „Změnilo se tu hodně majitelů, ale to, co se děje teď, to je katastrofa,“ uvedla žena, které do důchodu chybí dva roky.

„Možná by mě někde přijali, ale nevím, jestli bych to dala v dnešní kondici, kterou už nemám. Tady mám pracoviště, na které jsem zvyklá a tu práci znám,“ řekla Kaňoková, která žije sama v podnájmu a současné situace pro ni není lehká. „Musím všechno platit včas a nikdo se mě neptá, jestli na to mám peníze nebo nemám. Nikdy jsem nečekala, že mě něco takového postihne, protože celý život pracuju. Žádat a prosit někde o almužnu mě fakt nebaví,“ doplnila.

Pozvánka na protest zaměstnanců Liberty proti propouštění zaměstnanců..

Odbory zveřejnily i parte, v němž nesouhlasí s hromadným propouštěním a s prací lidí bez mezd. Požadují garance na vyplacení srpnové mzdy v řádném termínu. Jinak jsou odboráři připraveni vyzvat k ukončení prací a zastavení výroby.

Neveřejné zasedání předáků odborů s vedením Liberty Ostrava se konalo dnes od 10.00 v ostravském hotelu Kovák a skončilo kolem poledne. Výpovědi by podle odborářů měl podnik rozdat v srpnu, ale ještě v září a v říjnu budou muset lidé chodit do práce.

Hrozí přitom, že za tyto měsíce nedostanou mzdu. „Pozitivní zprávy nemáme v podstatě žádné. Bohužel šli jsme s otázkami, ale odcházeli jsme ne se všemi odpověďmi. Zaměstnanci, kteří dostanou výpověď, tak pořád je nad nimi to, že budou ve výpovědní době stále zaměstnanci hutě, ale přesto budou vědět, že až do konce října nebudou dostávat mzdu. Budou vědět, že nedostanou odstupné, ale že si o něj budou muset žádat vlastně v konkurzu,“ vysvětlil Slanina.

Podle něho má většina pracovníků podle kolektivní smlouvy nárok na devítiměsíční odstupné. Výpovědi dostane 2 300 zaměstnanců, ale přes 600 z nich už podalo výpovědi samo.

„Zůstává tak 1 700 lidí, kteří spadnou do insolvenčního vypořádání. A já nejsem přesvědčený, že firma na to bude mít peníze, aby se slušně zachovala k zaměstnancům,“ řekl Slanina. Šance na řádné vyplacení odstupného bez nutnosti jeho vymáhání je podle něho nulová.

Náhradu mzdy nyní vyplácí pracovníkům Liberty úřad práce

Náhradu mzdy nyní pracovníkům Liberty vyplácí stát prostřednictvím úřadu práce. Nárok na tyto peníze mají už jen za červenec.

Původně měly odbory hromadné propouštění projednávat s vedením podniku na konci července. Odboráři ovšem požadovali seznam zaměstnanců, kterých se má propuštění týkat, proto jednání odmítli.

Podle odborářů přichází podpora huti také ze zahraničí. „Z Paříže, Ženevy a Bruselu, Atén, Košic či Katowic a z dalších míst, z centrál odborových svazů i federací přichází e-maily plné rozhořčení nad krizí v Liberty Ostrava a také podpory zaměstnancům, kteří se ocitají v sociální nejistotě,“ napsali na webu Odborového svazu Kovo.

Nová huť Nová huť, dříve Nová huť Klementa Gottwalda, lidově „enháčko“, je hutnický a strojírenský komplex nacházející se v jižní části Ostravy v prostoru Kunčic, Kunčiček a Bartovic. Většina výrobních kapacit tohoto komplexu patří společnosti Liberty Ostrava a.s.

Jde například o kampaň pro Liberty Ostrava organizovanou sekretariátem industriAll Europe v Bruselu.

„Jsme solidární s pracovníky Liberty Steel Ostrava a OS KOVO. Zaměstnanci by nikdy neměli platit cenu za špatné vedení společnosti a politickou nečinnost. Podporuji požadavek OS KOVO, aby česká vláda, Evropská komise a věřitelé Liberty brali odpovědnost vůči pracovní síle vážně,“ napsal například Brit Eric Lee z Labour Start.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma, od června je firma v úpadku. Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.