Lidé se po letech podívají do rychlokovárny Vítkovice Hammering v Ostravě

Lidé se budou moci po letech podívat do rychlokovárny společnosti Vítkovice Hammering v Ostravě. Během Dne otevřených dveří, který v pátek pořádají skupiny Vítkovice a Cylinders Holding, zájemci navštíví také zámek ve Vítkovicích nebo výrobu bezešvých tlakových lahví. ČTK to řekla mluvčí skupin Eva Kijonková.
Uvedla, že lidé uvidí, jak vzniká průmysl budoucnosti. Na čtyřech stanovištích bude podle mluvčí připravena od 08:00 do 14:00 řada zážitků pro celou rodinu - od burácejících kovacích lisů až po virtuální realitu a vodíková auta.
Vítkovice Hammering jsou špičkou v kovárenském průmyslu. Věnují se hlavně výrobě speciálních materiálů, jako jsou titanové slitiny pro medicínu nebo niklové slitiny pro letectví. "Po dlouhých deseti letech se veřejnosti znovu otevírá provoz, který bere dech. Nahlédnete do světa, kde se titan a nikl mění v masivní výkovky, kde každý úder lisu rezonuje celým prostorem a kde se rodí materiály pro nejnáročnější průmyslové aplikace," uvedla Kijonková.
Ve společnosti Vítkovice Cylinders lidé nahlédnou do procesu, kde vznikají bezešvé tlakové láhve. Používají se po celém světě v různých oborech od průmyslu až po moderní energetiku. Firma je největším evropským výrobcem těchto lahví.
Na zámku se budou konat komentované prohlídky. Čtvrté stanoviště bude v areálu Vítkovic u Místecké ulice, kde budou připravena vodíková auta, ukázky virtuální reality či praktické ukázky využití technických plynů jako kyslíková terapie či grilování klobás na propanu. Děti si budou moci vyzkoušet mobilní lezeckou stěnu nebo stezku odvahy.
"Součástí programu bude také představení developerských projektů, které ukazují směr budoucího rozvoje Ostravy a její proměnu v moderní a atraktivní město," uvedla Kijonková.