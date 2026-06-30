Lidé si budou moci o víkendu výjimečně prohlédnout zámek v Ostravě-Vítkovicích

Lidé budou mít o prvním červencovém víkendu výjimečnou příležitost prohlédnout si zámek v Ostravě-Vítkovicích. Na komentovaných prohlídkách v 09:00, 10:30 a 12:00 se v sobotu 4. a v neděli 5. července seznámí s historií zámku, jenž vznikl jako reprezentativní centrum tehdejších Vítkovických železáren, i s příběhy lidí, kteří jeho podobu a význam po desetiletí utvářeli. ČTK to dnes sdělila mluvčí společnosti Vítkovice Eva Kijonková.
Zámek není běžně přístupný. "Zámek Vítkovice je místem, kde se jedinečným způsobem propojují dějiny průmyslu, architektura, rozvoj a kulturní život města. Chceme tedy návštěvníkům přiblížit nejen samotnou budovu, ale i příběhy lidí a událostí, které formovaly podobu dnešní Ostravy," uvedl vedoucí archivu společnosti Vítkovice Jan Gromnica.
Empírový zámeček dal v roce 1848 postavit majitel železáren Salomon Rothschild a devět desetiletí sloužil jako sídlo i domov generálních ředitelů železáren. "Díky tomu hostil řadu významných návštěv. Do Vítkovic zavítal například císař František Josef I., první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk nebo prezident Edvard Beneš," uvedla Kijonková.
K nejpozoruhodnějším technickým a uměleckým památkám zámeckého areálu podle ní patří litinový pavilon v zahradě. Stavba, která byla vyrobena pro Světovou výstavu ve Vídni v roce 1873, byla po desetiletích chátrání zachráněna a citlivě rekonstruována.
"Prohlídka Zámku Vítkovice nabízí rovněž poutavý příběh jeho záchrany. Objekt v průběhu 20. století prošel ústrky a obdobím nevhodných zásahů. Celý zámek byl díky rozsáhlé rekonstrukci a péči společností Vítkovice a Cylinders Holding zachráněn a získal zpět reprezentativní podobu. Zařízení jednotlivých sálů a salonů pak odpovídá průřezově jednotlivým historických etapám z dějin Vítkovických železáren," uvedla Kijonková.