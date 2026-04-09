Lidé v Kopřivnici opakovaně pěšky polezou po sjezdovce, zdolají tak Mont Everest

Účastníci akce Everesting budou v sobotu v Kopřivnici na Novojičínsku opakovaně pěšky zdolávat lyžařskou sjezdovku na kopci Červený kámen. Kdo bude chtít dosáhnout celkového převýšení zhruba 8848 metrů, což je výška nejvyšší hory světa Mount Everest, bude muset absolvovat 39 výstupů. ČTK to sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
Akce se mohou zúčastnit jak profi závodníci v kategoriích jednotlivců, dvojic nebo čtyř- až šestičlenných týmů, tak nadšenci, kteří mohou soutěžit v kategorii Hobby.
"Vítány jsou pracovní, sportovní nebo školní kolektivy, neboť Everesting lze pojmout jako zajímavý teambuilding. „Hobíci“ si mohou si vyzkoušet několik výstupů a zažít neopakovatelnou atmosféru akce," uvedla za organizátory Soňa Smoláková.
Akce odstartuje v 09:00 u chaty Červený kámen. "Denní výstupy jsou dlouhé dva kilometry s převýšením 258 metrů, noční jsou z bezpečnostních důvodů o polovinu kratší a mají převýšení 185 metrů. Pro dosažení Everestu je potřeba zvládnout 21 stoupání ve dne a 18 v noci," uvedla Macháčková.
Časový limit je 17 hodin, takže závod skončí v 02:00. "V roce 2024 zdolal nejrychlejší sólolezec trasu za 15 hodin a 35 minut, nejlepší čtyřčlenný tým vystoupal do cíle za 11 hodin a 50 minut," uvedla mluvčí. Pracovní a školní kolektivy odstartují až v 10:30 a ostatní hobby účastníci mohou na trať vyrazit kdykoliv.
"Na kopřivnický Everest se poprvé stoupalo již v roce 1992, kdy s nápadem na uspořádání přišel místní lyžařský oddíl. V letech 2011 až 2021 pokračoval v pořádání Dům dětí a mládeže a v roce 2024, po tříleté pauze, převzali organizátorskou štafetu kopřivničtí skauti s Asociací sportovních klubů Tatra Kopřivnice," uvedla mluvčí.
Letos pořadatelský tým doplnila Správa sportovišť města Kopřivnice. "Akce se tak postupně posouvá na profesionálnější úroveň a už zdaleka není pouze regionální záležitostí," uvedla Macháčková.
Připraveno bude zázemí pro lezce i doprovodný program se skákacím hradem, jógou či výrobou tibetských vlaječek. "Ve 14:00 se příchozí mohou těšit na skvělou přednášku a autogramiádu horolezce Marka Novotného, v 16:00 zahraje Comar in the Cube, v 18:00 bude následovat zajímavé povídání Martina Stillera o Tour du Mont Blanc a ve 20:00 zpříjemní začínající noc hudební duo Samidva," uvedla Macháčková. Na večer bude nachystaná vatra, tancovačka a opékání špekáčků.
Podrobné informace a registrační formulář najdou zájemci na webu akce.