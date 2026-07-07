Lidé v Moravskoslezském kraji odevzdali při zbraňové amnestii 389 zbraní

Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali v Moravskoslezském kraji 389 zbraní. Policie převzala také více než 15.530 kusů střeliva, 81 kusů munice a 12 regulovaných součástí zbraní. Mezi odevzdanými předměty byly i mimořádně vzácné sběratelské kusy, například německá puška VG 2, jichž je v centrálním registru zbraní evidováno pouze 13 exemplářů, samopal MP28.II, který je v registru jediný, nebo československý pevnostní protitankový kanon. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Letos je počet zbraní vyšší než při předchozí amnestii v roce 2021, kdy jich lidé v kraji odevzdali přes 200. Překonal i výsledek z roku 2014 s téměř 370 odevzdanými zbraněmi, zaostal ale za amnestií z roku 2009, kdy tehdejší Severomoravský kraj evidoval 511 odevzdaných zbraní. Šlo o šestou zbraňovou amnestii v České republice.
Policie už během amnestie informovala o dalších raritách, které lidé odevzdali. Patřila mezi ně nejmenší sériově vyráběná samonabíjecí pistole na světě Kolibri ráže 2,7 milimetru nebo samonabíjecí pistole vzor 27 s prodlouženou hlavní a originálním tlumičem. Pyrotechnici navíc převzali k likvidaci přibližně metrový dělostřelecký náboj.
Amnestie souvisela s novým zákonem o zbraních a trvala od 1. ledna do 30. června. Lidé při ní mohli beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně, jejich hlavní části, střelivo, munici i výbušniny. Policie po převzetí zbraně prověřuje, zda nebyla použita při trestné činnosti nebo nepochází z trestné činnosti. Pokud se nic takového neprokáže, může původní majitel požádat o její navrácení, musí však splnit zákonné podmínky včetně držení zbrojního průkazu.