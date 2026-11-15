Jednu z nejdelších cest na dnešní pražskou demonstraci na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií mají před sebou lidé, kteří do hlavního města vyrazili autobusy z Moravskoslezského kraje. Jeden autobus odjel z Opavy, druhý vyrazil z Frýdlantu nad Ostravicí přes Frýdek-Místek. Dohromady v nich cestuje nejméně 70 lidí. Někteří účast na poslední chvíli odřekli, mimo jiné kvůli nemoci nebo obavám seniorů z dlouhé cesty. Ti, kteří se na cestu vydali, si ji krátí také přípravou transparentů, které nestihli dokončit doma. Další lidé z regionu zamířili do Prahy vlakem nebo vlastní dopravou.
"Lidé v autobuse si nyní kreslí transparenty. Autobus z Opavy měl být původně plnější, někteří ale účast odřekli kvůli nemoci. Část seniorů se nakonec rozhodla nejet kvůli obavám z dlouhé cesty. Jedeme přece jen nejdelší trasu," řekla ČTK Simona Tělupilová, která cestu organizuje. Někteří cestující podle ní využijí autobusy také k cestě zpět z Prahy.
"Víme ale, že řada lidí jede do Prahy vlakem. Někteří si cestu spojili s návštěvou hlavního města. V sobotu šli například do divadla, v neděli se chystají na Letnou," uvedl regionální koordinátor Milionu chvilek pro demokracii Luděk Bajgar.
Mezi účastníky je také jednašedesátiletá Irena Mikelová z Ostravy. Na protesty do Prahy jela už v březnu, její zájem o veřejné dění se ale podle ní datuje ještě obdobím před posledními volbami. "Uvědomila jsem si, že může nastoupit garnitura, která by nebyla dobrá pro naši zemi. Dnes se začínají všechny tehdejší obavy související s ohrožením demokracie naplňovat. Začínají se bourat instituce jako soudy a veřejnoprávní média. Zjistili jsme, že nemáme všechno jisté,“ řekla ČTK Mikelová.
Obavy má také z plánovaného zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Vadí jí především to, že se podle ní o změně financování nevedla celospolečenská diskuse. Právě v tom vidí ohrožení demokratických principů.
Mikelová odmítá také představu, že všichni senioři podporují současnou vládní politiku. Sama podle svých slov zažila do svých 23 let život v totalitním režimu a nechce, aby podobná omezení svobody poznaly další generace. "Nechceme připustit, aby se to zvrtlo. Můj hlas je jeden z mnohých. Jsem ráda, že se zapojili i mladí lidé a studenti. Že si uvědomili, že jde i o jejich život a budoucnost," dodala.
Na nedělní demonstraci nazvanou Letná proti 4:36 očekávají organizátoři ze spolku Milion chvilek pro demokracii stovky tisíc lidí z celé republiky. Podle zástupců spolku by mohlo jít o jedno z největších občanských shromáždění v historii země. Protest plánují jako pokojný a nenásilný. Na Letenské pláni chtějí představit také další postup a plány na rozšíření demonstrací a podobných akcí do dalších měst.
Název akce odkazuje na čas 4:36, na který vládní koalice ve Sněmovně prosadila hlasování o návrhu zákona měnícím financování České televize a Českého rozhlasu. Návrh počítá se zrušením dosavadních poplatků a převedením financování médií na státní rozpočet. Odpůrci změny se obávají možného oslabení nezávislosti veřejnoprávních médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) a další koaliční politici takové obavy odmítají.