Lidé ze Sedlnic na Novojičínsku rozhodnou v referendu o solární elektrárně

Obyvatelé Sedlnic na Novojičínsku budou v místním referendu rozhodovat o tom, zda má obec uzavřít smlouvu se společností TA Infrastruktura o spolupráci při stavbě fotovoltaické elektrárny. Ta má vzniknout na soukromých pozemcích se zemědělskou půdou mimo souvislou obytnou zástavbu. Referendum bude zároveň s obecními volbami 9. a 10. října. Vyplývá to z informací na obecním webu.
Společnost TA Infrastruktura patří rakouské firmě Enery Development ze skupiny Enery, která provozuje obnovitelné zdroje ve střední a východní Evropě. Solární elektrárna v Sedlnicích má mít instalovaný výkon 35 megawattů (MW) a její součástí má být bateriové úložiště o výkonu 22,5 MW a kapacitě 45 megawatthodin.
"Návrh plánovací smlouvy počítá s jednorázovým příspěvkem obci 2,5 milionu korun při zahájení výstavby. Po uvedení elektrárny do provozu má obec dostávat 40 korun za každou vyrobenou megawatthodinu, nejméně však 1,2 milionu korun ročně. Platba se má každých pět let valorizovat podle vývoje cen elektřiny," uvedla firma. Projekt by podle ní měl obci za 35 let přinést více než 50 milionů korun.
Pokud by obyvatelé Sedlnic s uzavřením smlouvy v referendu souhlasili, neznamenalo by to automatické povolení ani okamžité zahájení stavby. Projekt by čekala změna územního plánu i zákonná povolovací řízení.
"Lokalitu jsme vybrali proto, že splňuje současně tři zásadní podmínky: vhodné pozemky, dostatečný odstup od souvislé obytné zástavby a možnost připojit elektrárnu požadovaného výkonu do distribuční soustavy. Fotovoltaika na střechách nebo parkovištích má určitě smysl a její rozvoj podporujeme. Sama ale nedokáže zajistit výrobu elektřiny v měřítku, se kterým počítá tento projekt," uvedl projektový manažer Zdeněk Sukač za společnost Enery. Právě kombinace vhodných pozemků a dostupné kapacity připojení je podle něj v praxi poměrně výjimečná.
Projekt v Sedlnicích je rozdělen do tří sousedících ploch. Panely mají být na ocelových konstrukcích kotvených přímo do země, bez souvislé betonové plochy. "Po skončení přibližně pětatřicetiletého provozu mají být panely, ocelové konstrukce i technologie odstraněny a pozemky uvedeny do odpovídajícího stavu," uvedla firma.