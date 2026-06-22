Lidovci budou ve Frýdku-Místku kandidovat spolu s ODS, TOP 09 a STAN

V říjnových komunálních volbách ve Frýdku-Místku vytvoří společnou kandidátní listinu lidovci, ODS, TOP 09 a STAN. Koalice Společně pro Frýdek-Místek navazuje na dosavadní spolupráci uskupení na radnici a je doplněna o zástupce STAN. Do čela kandidátní listiny se postaví nynější náměstek primátora Marcel Sikora (KDU-ČSL). ČTK to dnes řekl krajský manažer lidovců Jiří Navrátil.
"Koalice chce pokračovat v projektech zaměřených na rozvoj města, bydlení, sociální služby i podporu místních částí," uvedl Navrátil. Mezi priority koalice patří dokončení rekonstrukce Českého domu, kde vznikne zázemí pro Středisko volného času dětí Klíč, a investice do sociálních a zdravotních služeb. V oblasti Berlín II má vzniknout centrum denních služeb Domovinka, domov se zvláštním režimem pro 117 seniorů a léčebna dlouhodobě nemocných se 140 lůžky.
"Stejně důležitá je pro nás budoucnost mladých lidí a rodin. Pokud má být Frýdek-Místek městem, kde lidé chtějí žít, pracovat a vychovávat své děti, musíme výrazně podpořit výstavbu nových bytů. Jen tak dokážeme udržet mladou generaci ve městě a zajistit jeho další rozvoj," řekl Sikora.
Na kandidátní listině bude kromě Sikory také současný náměstek primátora pro životní prostředí a územní plánování Lukáš Slíva (KDU-ČSL), který bude na třetím místě. Koalice chce rovněž posílit zastoupení místních částí, a proto kandidují také předseda osadního výboru v Lískovci Adrian Hutyra (ODS), který bude dvojkou kandidátní listiny, a předseda osadního výboru v Chlebovicích Libor Janečka (KDU-ČSL).
"Do komunálních voleb jdeme společně, protože víme, že právě spolupráce přináší výsledky. Nechceme začínat od nuly, ale navázat na to, co jsme společně rozjeli, a pokračovat v odpovědném rozvoji našeho města. Naši kandidátku tvoří lidé s různými zkušenostmi, profesemi i pohledem na rozvoj města," doplnil Sikora.
Frýdek-Místek nyní vede koalice hnutí Naše Město F-M s uskupením Spolu a částí zastupitelů z ANO. Po komunálních volbách v roce 2022 nejprve vznikla koalice vítězného hnutí Naše Město F-M a ANO, která se ale březnu 2024 rozpadla. Z rady města byli na návrh tehdejšího primátora Petra Korče (Naše Město F-M) odvoláni zástupci ANO. Korč tehdy obvinil hnutí ANO, že vyjednávalo o sestavení nové koalice a chtělo hnutí Naše Město F-M odvolat z vedení města, což označil za porušení koaliční dohody.
Naše Město F-M se následně spojilo s uskupením Spolu. Celkem ale měli jen 18 hlasů, tedy o čtyři méně, než je nadpoloviční většina. Ve městě tak vznikla menšinová vláda. Opozice tehdy kritizovala, že se koalice bude muset opřít o hlasy SPD. V prosinci 2024 se ale koalice dohodla s částí zastupitelů zvolených za ANO, které se ve městě rozštěpilo, na posílení menšinové koalice. Loni v březnu ji pak doplnilo pět zastupitelů zvolených za ANO. Koalice tak měla převahu 23 hlasů ve třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Korč ale letos v červnu přišel o post primátora, a to i díky koaličním partnerům z hnutí ANO, kteří návrh na jeho odvolání podpořili.