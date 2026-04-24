Jihomoravský hejtman Jan Grolich jde do volby nového předsedy KDU-ČSL s přesvědčením, že česká opozice potřebuje novou energii a styl komunikace. Podporu má od všech krajů. Na sjezdu padl i návrh na nominaci pražského politika Jana Wolfa. Ten však kandidaturu na předsedu na dotaz ČT a ČTK odmítl. Žádná další nominace nepřišla, Grolich tak odpoledne do volby půjde zřejmě sám.
Při příchodu do ostravského hotelu Clarion řekl Grolich novinářům, že ho těší podpora regionů. Grolich je jediný kandidát na nejvyšší stranickou funkci, v níž po dvou letech vystřídá Marka Výborného. Ten vedl lidovce do loňských sněmovních voleb v koalici Spolu s ODS a TOP 09. Po prohře je posledním z předsedů stran trojkoalice, který v čele svého uskupení zůstal.
Bezmála tři stovky delegátů otevřely sjezd krátce po 10:00 tradičně poslechem české a evropské hymny. Část delegátů dorazila v krojích, mezi nimi místopředsedkyně a starostka Kravař na Opavsku Monika Brzesková a poslanec a náměstek primátora Havířova na Karvinsku Bohuslav Niemiec.
"Netušil jsem, že budu mít 14 nominací ze všech krajů. Za mne to není jen sjezd, který zvolí nové vedení, musíme nastoupit s tím, že umíme donést změnu do současné politiky," řekl Grolich. Opoziční scéna podle něj potřebuje změnu, novou energii a styl komunikace. Dodal, že lidovci se chtějí soustředit na ty, kdo loni na podzim nepřišli k volbám a mají tři roky na to, aby tuto část elektorátu přesvědčili. Tým místopředsedů, jak se hlásí podle nominací, může přinést jednotnou energii, míní.
KDU-ČSL má podle aktuálních dat 17.328 členů. I když jejich počet klesá, zůstávají lidovci nejpočetnější z tuzemských politických stran. Ve Sněmovně stranu reprezentuje 16 poslanců. Výzkumy přisuzují KDU-ČSL podporu kolem tří procent voličů, což by při samostatné kandidatuře nestačilo pro vstup do dolní komory.
O post prvního místopředsedy se hlásí noví poslanci - Benjamin Činčila s podporou osmi krajů a František Talíř s nominací ze Středočeského kraje. Ten má podle nominací vysokou šanci na úspěch ve volbě řadových místopředsedů stejně jako dosavadní místopředsedkyně a poslankyně Monika Brzesková a dosavadní místopředseda Václav Pláteník. O místopředsednické funkce se ucházejí také expředseda Marian Jurečka, Libuše Hubáčková z Plzeňského kraje a Jakub Formánek z Karlovarského kraje.
Před dvěma lety strana obměnila celé vedení. Kromě Výborného, který v předsednickém křesle vystřídal Jurečku, se do vedení jako první místopředseda vrátil Pavel Bělobrádek. Řadovými místopředsedy se na sjezdu v Olomouci stali Brzesková, Pláteník, tehdejší náměstek ministra zahraničí Eduard Hulicius a poslanec Jiří Horák.