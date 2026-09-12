Lídři kandidátek pro komunální volby chtějí v Havířově zvyšovat kvalitu života

Mezi hlavními úkoly nového vedení města bude podle lídrů kandidátek pro komunální volby v Havířově zvyšování kvality života ve městě, modernizace centra či obnovení důvěry v samosprávu. Neshodnou se, zda dosavadní kontrola nad Městskou realitní agenturou (MRA), v níž docházelo k machinacím s byty a zakázkami, byla od města dostatečná. Lídři kandidátek to uvedli v anketě ČTK.
Volby se budou konat 9. a 10. října a v Havířově budou voliči vybírat z osmi kandidátek. Odpovědi jsou řazeny abecedně podle příjmení lídrů.
1) Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete splnit? Budete ochotni kvůli tomu město zadlužit, nebo jak získáte peníze?
Veronika Bonczek Turská (Společně změňme Havířov):
Starat se o občany, nejen o sebe a své kamarády ve spřátelených firmách. Usnadnit lidem život např. snížením nájmů v městských sportovních a kulturních zařízeních. Pro mladé rodiny snížením poplatků za pobyt dětí v MŠ a získáním tzv. startovacích bytů. Modernizaci si zaslouží městská infrastruktura, důležitá je bezpečnost a čistota v ulicích a podpora dostupného bydlení. Chceme, aby město vzkvétalo, ale zároveň musíme hospodařit s rozumem.
V otázce financování zastávám přísný a konzervativní přístup: odmítám město zadlužovat kvůli běžnému provozu nebo zbytným výdajům. Peníze na rozvoj získáme v první řadě z vlastních zdrojů - auditem městských zakázek, úsporami v provozu úřadu a efektivnějším řízením městských firem. Každou takto ušetřenou korunu vrátíme zpět do investic.
Klíčem k velkým projektům pak bude maximální využití evropských a národních dotací. Dluh pro mě není cílem, ale krajním nástrojem.
Martin Gara (PRO Havířov):
Hlavním úkolem nového vedení města by mělo být obnovit důvěru občanů Havířova v radnici a udělat v Havířově zásadní změny jak ve vedení, tak i v aktivitách města. Problémů z minulých volebních období už bylo až až, a proto prověříme a zaměříme se na: Kauzy kolem MRA a nejen jí, zmanipulovaných zakázek na údržbu bytového fondu a na další dvě desítky obviněných lidí - od úředníků přes manažery až po politické špičky, které těžce poškodily pověst města a připravily Havířov minimálně o desítky milionů korun.
Náš plán je v tomto jasný: Audit, transparentnost a profesionalizace. Budeme žádat nezávislý forenzní audit všech městských společností v čele s MRA a kompletně přenastavíme systém zadávání veřejných zakázek. Konec "losovačkám" a dohodám pod stolem - zavedeme otevřená elektronická výběrová řízení s veřejnou kontrolou. Když zastavíme penězovody, kterými z města utíkaly prostředky na zmanipulovaných zakázkách, získáme okamžitě desítky milionů navíc na to, co Havířov reálně potřebuje: Startovací bydlení pro mladé, pro matky samoživitelky, a zejména pomoc i u seniorů, bezpečnost v ulicích a pracovní místa pro nezaměstnané, kteří opravdu chtějí pracovat.
Co se týče financování a zadlužení: Odmítám, aby se městský rozpočet zadlužoval kvůli tomu, že se na radnici plýtvalo a kradlo. Havířov nepotřebuje nové dluhy na běžný provoz - potřebuje lépe hospodařit s tím, co má, a tvrdě pracovat na čerpání evropských dotací z Fondu spravedlivé transformace, které jsou určené přímo pro náš region. Případný investiční úvěr si umím představit výhradně na projekty s jasnou ekonomickou návratností - například zateplení městských budov a rozvoj energetiky, které městu peníze reálně ušetří. Prioritou je ale napřed uklidit na vlastní radnici a vyčistit městské firmy. Tady jsou ty ztráty největší - díky vlastnímu vedení města!!!
Jiří Jekl (Havířov sobě - Nezávislí, Životice Sobě a NK):
Rozhodně chceme vrátit důvěru v samosprávu, která je kvůli koalicím - ANO, ČSSD, Spolu+, Hnutí pro Havířov - na magistrátu za poslední roky hodně pošramocená. Jsme zastánci otevřené komunikace a občanské společnosti. Je před námi kus práce, chceme prověřit pochybné projekty (např. ENVEZ, CEVYKO), které dnes slouží jako trafiky politiků. Uděláme pořádek v městských firmách a společnostech, což jednoznačně povede k transparentnosti a úsporám. Lidem chceme snížit nájemné v městských bytech, daň z nemovitosti nebo odpady, které má Havířov jedny z nejdražších v ČR. Budeme chtít investičně i provozně podpořit všechny městské části Havířova, některé z nich jsou dlouhodobě podfinancované. Důležité je také naplňování stanovených cílů, jako je například investiční rozpočet. Ani v této disciplíně současné vedení neoslnilo, mnoho schválených projektů nerozjelo a polovina kapitálového rozpočtu nebyla využita. Město hospodaří s téměř třemi miliardami korun, což dává prostor pro rozvoj i správu města. Dnes to však ve veřejném prostoru není vidět.
Iveta Kočí Palkovská (ANO):
Rozhodně se nehodláme neefektivně zadlužovat, stávající úvěry platíme a další si brát zatím nechceme, a když, tak v průběhu dalších let výhradně na účelné dlouhodobé přínosné investice do zlepšení života Havířovanů a s návratností peněz do kasy města. Vždycky budeme hledat nejprve možnosti, které zvládneme z vlastních prostředků města a z dotací, teprve pak budeme zvažovat dofinancování úvěrem.
Mezi priority bude patřit investiční projekt Sušanské rybníky, kde by mělo být pro občany všech generací i turisty moderní volnočasové centrum - wellness, kongresové centrum, hotel, restaurace, ale s citlivým přístupem k přírodě a krajině tak, aby vznikl také přírodní komplex, kde budou i zákoutí pro svatební obřady s využitím scenérie přírody, rybníků. A bude tam skvělé vyžití pro rodiny s dětmi. To je projekt na více let, samozřejmě. Mezi další priority patří modernizace náměstí a centra města, kde chceme zabetonovanou prázdnou plochu s problematickým využitím proměnit v moderní centrum města s vodními prvky, zónou pro posezení, s novou zelení a stromy, ale taky potřebnými parkovacími místy, kavárnou apod. Letní kino také zaslouží rekonstrukci. Samozřejmostí je zlepšování služeb pro občany - to je také priorita.
Kamil Křenek (SOCDEM+Nezávislí kandidáti):
Změna kultury v Havířově se zapojením všech občanů města a kulturních institucí. Zde se nemusíme zadlužit, ale lépe využívat finanční zdroje.
Zvýšit bezpečnost města větší motivací městské policie.
Eva Šillerová (Společně pro Havířov - ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09):
Já si hlavně přeji, aby byl Havířov městem, na které budeme hrdí. Městem, o kterém se nebude mluvit jen kvůli sporům a hádkám, ale kvůli dobrým nápadům, odvážným projektům a lidem, kteří v něm žijí. Mrzí mě, když někdo říká, že v Havířově nejde nic změnit nebo že je všechno špatně. Nevěřím tomu. Naše město má obrovský potenciál. Má šikovné lidi, skvělou polohu nebo zeleň v ulicích, kterou mu mnozí závidí. Potřebuje jen sebevědomí, jasnou vizi a politiky, kteří místo hledání problémů hledají řešení.
V posledních letech se ve městě investují nemalé peníze a myslím, že je to i vidět. Ať už jsou to opravené parky, lesopark Stromovka, nová parkoviště, dětská hřiště, sportoviště, skatepark, koupaliště, silnice, chodníky, cyklostezky, základní školy a školky, vlakové nádraží, které se nám podařilo zachránit před demolicí, a mohla bych pokračovat. Teď chystáme mnoho skvělých projektů a věřím, že se je podaří dotáhnout, protože chci, aby Havířov byl moderním městem, které inspiruje ostatní. Městem, kde chtějí mladí zůstat, kde rodiny najdou kvalitní zázemí a kde se senioři cítí bezpečně. Městem, které se nebojí velkých věcí, ale zároveň nezapomíná na obyčejné každodenní maličkosti, které lidem zpříjemňují život.
Stejně otevřené a sebevědomé musí být i jeho vedení. Chci radnici, která je lidem nablízku a kde se nikdo nemusí bát ozvat, když ho něco trápí. Mluvme spolu otevřeně a hledejme řešení společně. Chci, aby lidé věděli, že dveře primátorky i magistrátu pro ně budou otevřené a že jejich hlas bude vždy vyslyšen.
Není jeden hlavní úkol, ale je jich zkrátka několik. A všechny je potřeba odpracovat. Slibovat před volbami umí každý, ale já věřím v poctivou práci. V kroky, které skutečně zlepšují život ve městě. Havířov je náš společný domov. A já udělám všechno pro to, aby byl každým rokem krásnější, modernější a silnější. Abychom o něm nemluvili s pocitem, že by mohl být lepší, ale s hrdostí, že právě tady jsme doma.
Co se týče financování, tak je Havířov v dobré finanční kondici. Úvěr, který máme, splácíme, a pokud bude potřeba kvůli dobrému účelu otevřít nový úvěr, není důvod se toho obávat. Každopádně bez zadlužení se vždy žije mnohem lépe.
Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov):
Za hlavní úkol v novém volebním období považujeme další zvyšování kvality života v Havířově.
Chceme se soustředit především na věci, které občané řeší každý den - dostatek parkovacích míst, bezpečnost a pořádek, kvalitní veřejný prostor, dostupnost zdravotních a sociálních služeb, podporu sportu a smysluplné investice do městské infrastruktury.
Havířov se musí zároveň stát městem, ve kterém budou chtít zůstávat mladí lidé a rodiny s dětmi. Nestačí proto pouze udržovat to, co máme, ale musíme město dále modernizovat a vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení, volný čas i pracovní a podnikatelské příležitosti.
Nejsme zastánci zadlužování města kvůli běžnému provozu nebo projektům bez jasného přínosu. Na druhou stranu rozumný úvěr na významnou investici s dlouhodobým přínosem pro občany nepovažujeme za něco, čeho by se město mělo za každou cenu obávat. Vždy však musí být zachována finanční stabilita města a schopnost úvěr bezpečně splácet.
Přednostně chceme využívat vlastní zdroje města, evropské a státní dotační programy a další dostupné externí zdroje. Důležité bude také důsledně hledat úspory v provozu města a městských organizací a dobře určovat priority investic.
2) S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
Veronika Bonczek Turská (Společně změňme Havířov):
Naše povolební strategie je jednoduchá: jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo nám zaručí, že se způsob vedení města zásadně změní. Naší podmínkou je konec arogance moci, zavedení skutečně transparentního jednání a rozpočtová odpovědnost spojená s úsporami. Klíčovým požadavkem pro jakoukoli koalici je pro nás provedení řádného a důsledného auditu městských firem a firem s účastí města.
Zásadně však vylučujeme spolupráci s kýmkoli, kdo aktivně podporoval dosavadní způsob vládnutí a podílel se na něm. Styl hlasování stávajících zastupitelů, kteří drželi současný kurz, je v přímém rozporu s našimi hodnotami a s tím, jak si otevřené a hospodárné město představujeme my. S lidmi, kteří upřednostňují politickou sílu před věcným dialogem s občany, u jednoho stolu sedět nebudeme.
Nepřijatelný je pro nás také netransparentní přístup k nakládání s městským majetkem a zakázkami. Jasným příkladem, kam až takový styl politiky vede, je dosavadní způsob hlasování a rozhodování pod vedením pana hejtmana Josefa Bělici. Proti tomuto zavedenému systému se jasně vymezujeme. Naším cílem je přivést do vedení města lidi s morálním kreditem, kteří chtějí město řídit slušně, transparentně a s čistým štítem.
Martin Gara (PRO Havířov):
Do komunálních voleb v Havířově jdeme s plnou kandidátkou 43 občanů Havířova a osobnostmi s jasným cílem - jsme připraveni jednoduše a konstruktivně jednat s jakýmkoliv politickým subjektem či koalicí, které sdílí naše klíčové priority. Mezi ně bude patřit již zmíněný důsledný audit městských firem (zejména MRA) a dalších, zastavení netransparentního nakládání s obecním majetkem, podpora bezpečnosti v ulicích a maximální využití dotačních peněz pro rodiny a seniory v Havířově. Přirozený průnik programových priorit vidíme u vlastenecky a konzervativně orientovaných sil a subjektů, které kladou zájem obyvatel Havířova na první místo. Nechceme být součástí koalic, které by pokračovaly v dosavadních zavedených pořádcích typu "ruka ruku myje".
Jiří Jekl (Havířov sobě - Nezávislí, Životice Sobě a NK):
Budeme spolupracovat s tou stranou nebo hnutím, které nám pomůže prosazovat náš volební program. Rozhodně si nedokážeme představit, že bychom v možné koalici usedli s někým, kdo je obviněn. Což je např. Daniel Vachtarčík, lídr Hnutí pro Havířov.
Iveta Kočí Palkovská (ANO):
Naším přirozeným partnerem budou strany, se kterými sdílíme pohled na rozvoj města. Pro nás je klíčový náš program. Budeme spolupracovat s každým, s kým dokážeme najít programový i komunikační průnik v našich hlavních prioritách, jako je bezpečnost, rozvoj města, nové impulsy pro mladé (hlavně bydlení a volnočasové možnosti pro rodiny s dětmi, zkrátka podmínky pro dobrý život), péče o seniory. A také otevřená, slušná a lidská komunikace s veřejností - ta u nás zatím docela chyběla, to už já se svým vedením města měním a občané to kvitují. Spolupráci si naopak nedokážeme představit se stranami, které by chtěly tyhle principy popírat.
Kamil Křenek (SOCDEM+Nezávislí kandidáti):
Určitě se stranou či uskupením, které bude chtít udělat změny v přístupu a otevřenosti a hlavně spolupráci.
Eva Šillerová (Společně pro Havířov - ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09):
My jsme vždy jasně deklarovali, že bychom nikdy nešli do koalice s komunisty (ať už se jejich uskupení zrovna jmenuje jakkoliv), SPD ani jinými extremisty.
Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov):
Hnutí pro Havířov je připraveno po volbách komunikovat a spolupracovat s každým, kdo bude mít rozvojový a strategický program, který podpoří naše konkrétní priority pro Havířov. O koalici rozhodne společný program, důvěryhodnost partnerů a výsledek voleb.
3) Považujete dosavadní kontrolu nad MRA ze strany města za dostatečnou, když v ní docházelo k machinacím s byty a zakázkami? Jaké konkrétní kroky podniknete pro očištění a transparentní fungování této městské společnosti?
Veronika Bonczek Turská (Společně změňme Havířov):
Kontrola ze strany města zcela selhala. Pokud musela přijít až policie, aby odhalila kšefty s byty a zakázkami za desítky milionů, pak vedení města prostě zavíralo oči. Výmluvy, že dřívější kontroly nic nenašly, jsou jen alibismus. Abychom MRA vyčistili a vrátili lidem důvěru, uděláme hned po volbách tyto čtyři věci:
Zveřejníme výsledky auditu - lidé musí přesně vědět, kam ty miliony mizely.
Konec zakázek pro kamarády - všechny opravy bytů se budou soutěžit veřejně a na internetu.
Nové vedení bez politiků - do čela firmy dosadíme skutečné odborníky, ne politické figurky.
Jasná pravidla pro byty - přidělování bytů digitalizujeme, aby o nich nerozhodovali známí za zavřenými dveřmi.
Martin Gara (PRO Havířov):
Dosavadní kontrolu ze strany vedení města považuji za zcela nedostatečnou, selhávající a politicky krytou. Když Policie ČR obviní dvě desítky lidí včetně úředníků a představitelů spojených s řízením města a v městské společnosti dochází k soudně potvrzeným manipulacím se zakázkami na údržbu bytového fondu za desítky milionů korun, nelze hovořit o náhodě nebo pochybení jednotlivce. Jde o systémové selhání kontrolních mechanismů radnice a osob, které ve svém důsledku připravilo obyvatele Havířova o obrovské prostředky, které mohly jít nejen do oprav bytů, zlevnění nájmů, anebo do rozvoje městských služeb.
Jako lídr kandidátky PRO v tomto prosazuji tyto čtyři konkrétní kroky k prověření MRA:
1. Forenzní audit a majetková odpovědnost: Ihned po vstupu na radnici zadáme nezávislý forenzní audit všech zakázek a smluv MRA už od roku 2019. Pokud audit odhalí škody, město se bude aktivně domáhat náhrady škody po konkrétních osobách, které selhaly v dozorčích radách i ve vedení. Bude to náročné, ale pro občany města samozřejmě prospěšné.
2. Konec uzavřených zakázek pod stolem: Zavedeme absolutní transparentnost. Veškeré zakázky MRA na údržbu a rekonstrukce bytového fondu budou soutěženy výhradně elektronicky, bez možnosti neveřejných výzev. Všechny smlouvy i faktury budou veřejně dohledatelné. A pozor, nebude se jednat jen o MRA ale i TSH a další!!!
3. Profesionalizace vedení a depolitizace dozorčích orgánů: Dozorčí rada MRA nesmí sloužit jako "teplá trafika" pro politiky, kteří přivírají oči nad nepravostmi. A nemluvím jen o MRA. Do orgánů společnosti dosadíme prověřené odborníky s právní a ekonomickou odpovědností. Vedení spolupracující s prokázanou korupcí v minulosti (včetně těch, kteří pomáhali) si bude muset hledat nové zaměstnání.
4. Ukončíme spekulace s přidělováním městských bytů. Zavedeme přehledný, digitální a veřejně kontrolovatelný systém přidělování bytového fondu, kde bude mít každý občan Havířova jistotu, že se měří jedním metrem a všem stejně.
Jiří Jekl (Havířov sobě - Nezávislí, Životice Sobě a NK):
Systém přidělování městských bytů jednoznačně nepovažujeme v Havířově za správný, transparentní a dobře nastavený. Ke všemu je zatížen i policejním vyšetřováním NCOZ, což systém přidělování bytů v Havířově činí dosti nedůvěryhodný. Rádi bychom podpořili přidělování nových bytů přesně stanovenými benefity a podporovanými nájmy. Jedním z bodů je například nabídnutí dlouhodobě bydlícím nájemcům při změně životní situace (nejčastěji ovdovění) menší byt ve stejné lokalitě za obdobných finančních podmínek (sazba za metr čtvereční), jaké má dnes. Jen tak zajistíme maximální obsazenost městských bytů a zároveň širší finanční dostupnost. Celý systém je dnes nastaven špatně, ať už z pohledu přidělování, nebo výše nájmu stávajících nájemců. Rovněž počítáme s budováním startovacích bytů pro mladé jednotlivce i rodiny. Havířovská bytová politika musí zároveň myslet i na zaměstnance města na radnici, ve školství, v kultuře, v bezpečnostních složkách či v sociálních a zdravotnických službách. Naším cílem je vrátit důvěru městské společnosti MRA.
Iveta Kočí Palkovská (ANO):
Současný systém a změny, které moje vedení města udělalo, jsou v souladu se zákonem, se zásadami hospodaření s městským majetkem a vnitřními směrnicemi a předpisy MRA. Rozhodně to ale neznamená, že je to řešení dokonalé. Doba se mění a kontrola musí být dynamičtější a otevřenější veřejnosti. Městské společnosti hospodaří s penězi všech občanů, proto si zaslouží maximální transparentnost. Kontrola některých městských společností se stala spíše formální záležitostí, to chceme změnit.
Co chci změnit:
Městské firmy: V klíčových městských společnostech zavedeme pravidelné nezávislé forenzní audity (v případě potřeby nad rámec těch, které jim určuje zákon), zejména audity právní, které upozorní na možná rizika plynoucí z nevýhodných smluvních podmínek, převodů, zvýší právní jistotu společnosti nebo pomohou ke správné investici. Chystáme také revize nehmotného majetku. Výsledkem pak budou vždy závěry obsahující daná zjištění a především návrhy úprav a zlepšení.
Co se týká přidělování bytů, tak tam právě už audit probíhá, zadali jsme jej renomované firmě a budeme se řídit jeho výsledky a doporučeními. Chtěli bychom změnit systém přidělování bytů na anonymizovaný - radní nebudou hlasovat o konkrétních jménech žadatelů a rozhodovat mnohdy politicky, ale o tom, zda jsou splněny podmínky, tím eliminujeme protekci a pochybnosti.
Kamil Křenek (SOCDEM+Nezávislí kandidáti):
Dosavadní kontrola je nejspíše nedostatečná a je potřeba dosadit do kontrolních orgánů kvalifikované nezávislé odborníky.
Eva Šillerová (Společně pro Havířov - ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09):
Asi vás překvapím, ale myslím si, že systém kontroly je dostatečný. Byla bych moc ráda, kdyby byl dokonalý, ale takový bohužel neexistuje. Vždy je to o lidech, a pokud jej někdo bude chtít obejít, cestu si najde. Proto považuji za důležité, aby jak do vedení města, tak do vedení městských společností přicházeli takoví lidé, kteří cítí odpovědnost za veřejné peníze, respektují pravidla a nebudou hledat v systému skulinky.
Pokud narážíte konkrétně na hospodaření MRA, tam namátkové kontroly provádějí členové dozorčí rady a každý rok je zpracovávána zpráva nezávislého auditora. Letos v létě si navíc město nechává zpracovat forenzní audit hospodaření za období let 2023 až 2026. Můžeme tedy říct, že žádná jiná městská společnost v Havířově není nyní pod takovým drobnohledem jako právě MRA. A je to dobře. To ale neznamená, že není co zlepšovat. Jsem pro co největší transparentnost a srozumitelnost pravidel, a to i při přidělování městských bytů. Lidé musí mít možnost jednoduše zjistit, podle jakých pravidel město rozhoduje, a mít důvěru, že tato pravidla platí pro všechny stejně.
Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov):
Systém přidělování městských bytů se řídí Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova. Vše je transparentně zveřejněno na stránkách Městské realitní agentury, která pro město bytový fond spravuje.
Obecně systém řízení všech městských obchodních společností a následné kontroly hospodaření probíhá v souladu se Zákonem o obchodních korporacích. Klíčovým orgánem je Rada města Havířova, která v řadě případů vykonává působnost valné hromady a mimo jiné schvaluje hospodářské výsledky. Každá společnost má dozorčí radu s jasnými kontrolními mechanismy. V neposlední řadě každý rok předkládají společnosti kromě zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku také zprávu nezávislého auditora.
V roce 2022 navíc dostaly městské firmy za úkol zavést systém protikorupčního managementu podle mezinárodní normy ISO 37001.
Takže když to všechno shrnu, systém kontroly hospodaření a činnosti městských společností považuji za dostatečný.