Lídři stran chtějí zajistit dostupné bydlení, aby lidé z Ostravy neodcházeli

Zajistit dostupné bydlení, aby z města neodcházeli mladí lidé, zmiňují nejčastěji lídři kandidátek pro komunální volby v Ostravě mezi hlavními úkoly pro příští období. Většinou by se nebránili přijetí úvěru na strategické investice, nikoli na běžný provoz. Počet 23 městských obvodů by někteří lídři snížili, většina by situaci chtěla zanalyzovat a o případném slučování vést debatu.
Volby se budou konat 9. a 10. října a v Ostravě budou voliči vybírat ze 13 kandidátek. Lídry vybraných kandidujících politických stran a hnutí oslovila ČTK v anketě. Odpovědi jsou řazeny abecedně podle příjmení lídrů.
1) Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete splnit? Budete ochotni kvůli tomu město zadlužit, nebo jak získáte peníze?
Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu):
Starostové jsou zvykli běžně řešit více úkolu na jednou a víme jak problémy a stavby řešit. Zadlužení musí být "zdravé" a rozumné. Máme velké zkušenosti s čerpáním externích financí a dotací, tyto zkušenosti pomůžou k rychlejší výstavbě dostupného bydlení, revitalizací veřejných prostranství a výstavbou sportovišť, škol a dalších staveb.
Jan Dohnal (srdcOVA - ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníci):
Chci, aby Ostrava v příštích čtyřech letech udělala další krok k pozici druhého ekonomického centra České republiky. Musíme dokončit velké investice, přivádět nová pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou, stavět byty, zlepšovat dopravu, a hlavně vytvářet město, ve kterém mladí lidé chtějí zůstat. Peníze chceme skládat z vlastních zdrojů města, evropských a státních peněz i spolupráce se soukromým sektorem. Rozumnému úvěru na strategickou investici, která bude Ostravě sloužit desítky let, se nebráním. Zadlužovat město kvůli běžnému provozu by naopak byla chyba.
Matěj Gregor (Motoristé):
Ostrava je místo s obrovským potenciálem a my chceme být hybnou silou, která pomůže tento potenciál naplnit. Hlavním úkolem je, aby se tady lidem dobře žilo, aby se jim ekonomicky dařilo, cítili se tady bezpečně a u mladých lidí hlavně aby ve městě viděli místo pro dobrý život a založení rodiny. Spoustu těchto věcí se dá zařídit jen díky efektivnějšímu přerozdělování a těžení zdrojů, které má už dneska město k dispozici. Pro větší zadlužování města nevidím důvod.
Peter Harvánek (SPD):
Jedním z hlavních úkolů je pro mě dostupné bydlení a vytvoření podmínek, aby mladí lidé a rodiny měli důvod v Ostravě zůstávat. Novou Koncepci politiky bydlení Ostravy proto chci převést do konkrétního realizačního plánu a větší důraz dát na dostupné městské a družstevní bydlení.
Komerční bydlení umí stavět soukromý sektor a město mu má vytvářet dobré podmínky. Sílu města, jeho pozemky a veřejné prostředky ale chci využívat především tam, kde samotný trh potřeby Ostravanů neřeší - tedy pro dostupné nájemní a družstevní bydlení. Tržní nájem může být součástí ekonomiky městského bytového fondu, nemá se ale stát hlavním cílem městské bytové politiky.
Chci připravovat více městských lokalit současně včetně potřebné infrastruktury a jasně určit odpovědnost za jednotlivé projekty. Koncepce počítá nejméně s 1000 novými obecními byty za deset let. Tento cíl považuji za minimum.
Kvůli bydlení bych město bezhlavě nezadlužoval, ale rozumného dlouhodobého financování investic se nebojím. Koncepce počítá s řádově 300 až 350 miliony korun ročně na obecní bydlení. Městské prostředky a pozemky lze kombinovat s dlouhodobým zvýhodněným financováním a dostupnými dotacemi. Současně musíme určit priority rozpočtu a lépe hlídat náklady velkých investic. Každou korunu můžeme utratit jen jednou.
A zavedl bych jednoduchou veřejnou kontrolu: každý rok musí být jasné, kolik bytů město připravilo, kolik se jich začalo stavět a kolik bylo dokončeno.
Ivana Lucáková Nesétová (Naše Česko):
Ostrava prochází úspěšnou transformací a největší výzvou bude tuto dynamiku během dalšího volebního období udržet. Za hlavní úkol považuji udělat z Ostravy město, ve kterém se dobře žije rodinám - a zároveň město, které má dlouhodobě zdravé finance. Chci se soustředit především na bydlení, bezpečnost, dopravu a veřejný prostor. Nechci ale slibovat desítky projektů bez toho, abychom věděli, kolik budou stát a kdo je zaplatí. Kvůli běžnému provozu město zadlužovat nechci. U velkých investic jsem ale připravena o úvěru uvažovat, pokud půjde o smysluplnou investici, která má dlouhodobý přínos a město ji bezpečně unese. Peníze chci hledat především ve třech zdrojích: lépe nastavit priority městského rozpočtu, maximálně využívat evropské a státní peníze a více zapojit soukromý kapitál. A u každé velké investice bych chtěla předem vidět její skutečnou cenu, přínos a dlouhodobé provozní náklady. Jednoduše řečeno: nechci Ostravu zadlužit kvůli tomu, abychom mohli říct, že jsme něco postavili. Zadlužení má smysl pouze tehdy, když za něj vznikne něco, co bude Ostravě dlouhodobě vydělávat nebo výrazně zvyšovat kvalitu života.
Miroslav Otisk (OK pro Ostravu):
Za hlavní úkol považuji, aby Ostrava dokázala přetavit své plány v konkrétní výsledky. Chci určit jasné priority, u klíčových projektů stanovit harmonogram, politickou odpovědnost a způsob financování a jejich plnění pravidelně veřejně vyhodnocovat.
Dluh přitom nepovažuji automaticky za něco špatného. Pokud si město půjčí na strategickou investici s životností několika desítek let, která zvýší kvalitu života nebo vytvoří podmínky pro další rozvoj, je to ekonomicky obhajitelné. Zadlužovat město na běžný provoz bych ale považoval za chybu.
Financování musí stát na kombinaci vlastních zdrojů, evropských a národních dotací, úvěrů a tam, kde to dává ekonomický smysl, také spolupráce se soukromým sektorem prostřednictvím tzv. PPP (Public-Private Partnership) projektů. Ostrava má mít zdravé finance, ale zdravé finance neznamenají peníze pouze hromadit. Smyslem dobrého hospodaření je vytvořit prostor pro investice, které město skutečně posunou.
Rostislav Řeha (Piráti):
Klíčový úkol pro nové období je zastavit odliv obyvatel z Ostravy - a k tomu vede hlavně dostupné a kvalitní bydlení. Chceme, aby město bylo aktivním hráčem: samo stavělo, lépe pracovalo se svým majetkem (byty, pozemky) a zároveň vytvářelo podmínky pro soukromý sektor i družstva, aby výstavba byla rychlejší a levnější. Zároveň je potřeba rozvíjet další potřebné oblasti, aby v Ostravě lidé chtěli zůstávat - veřejný prostor, kultura a sport, školství, zeleň a další.
Zadlužení bych nevylučoval u investic s jasnou návratností, pokud je splátka bezpečně krytá rozpočtem - ale jde o poslední, ne první možnost. Přednost má efektivní a transparentní hospodaření s tím, co město má: lepší využití majetku, důsledné čerpání dotací a řízení podle dat a strategických dokumentů.
Lukáš Semerák (Ostravak):
Dovolím si uvést tři pilíře, a sice zdravé město, bezpečné město a moderní město.
Zdravé město pro nás znamená investice do městské nemocnice, neustálou a důslednou snahu o zlepšení kvality ovzduší, rozšířenou a odbornou péči o zeleň.
Bezpečné město pak velmi intenzivní řízení městské policie tak, aby strážníci ve dne i v noci byli tam, kde je lidé opravdu potřebují. Musíme se zbavit pocitu nebezpečí ve veřejném prostoru. V prvním sledu se zaměříme na místa, kde se koncentrují osoby obtěžující okolí.
Moderní město pro nás představuje regionální metropoli, která nabízí více než okolní města. Proto je nezbytné dokončit nadčasovou volnočasovou infrastrukturu, rozvíjet místa ke klidnému oddechu a aktivnímu odpočinku - např. Černá louka, Bělský les, Myslivna - a samozřejmě budovat kvalitní dostupné obecní bydlení v atraktivních lokalitách.
S dluhovou službou dokážeme pracovat, budeme se jí však snažit vyhnout nebo minimalizovat. Město i městské obvody mají obrovské rezervy ve svém hospodaření, proto se přednostně chceme zaměřit na jejich využití.
Ivan Strachoň (Ostravská levice):
Za hlavní úkol považujeme dostupné bydlení. Naším cílem je během volebního období vytvořit 2000 nových dostupných městských nájemních bytů. Neznamená to však 2000 novostaveb. Chceme kombinovat rekonstrukce stávajících bytů, využití prázdných městských bytů a novou výstavbu.
Zároveň ale nechceme vytvářet další potenciální ghetta a vytvářet podmínky pro následný obchod s chudobou. Dostupné bydlení musí být přirozenou součástí města a jednotlivých čtvrtí, nikoliv koncentrací lidí v několika lokalitách. Město má pomoci lidem k normálnímu bydlení, ne vytvářet nové sociální problémy.
Financování bychom postavili na kombinaci vlastních prostředků města, státních a evropských dotací, výnosů z bytového fondu a ekonomického dlouhodobého úvěru. Současných zhruba 350 milionů korun ročně, které město na bytovou politiku počítá, bychom považovali za základ a postupně bychom chtěli investice zvýšit přibližně na 500-700 milionů korun ročně. Vlastnictví městského bytového fondu vytváří stabilitu a dává městu možnost vytvořit si podmínky pro řešení složitých životních situací lidí, kteří jsou pro chod města a jeho další rozvoj důležití.
Richard Vereš (ANO):
Patrně nejnáročnějším úkolem bude pro město stabilizace a modernizace městské nemocnice. Ta je dnes v provozní ztrátě a roky se v ní pořádně neinvestuje. Budeme tedy muset manažersky dostat nemocnici do lepší finanční kondice a konečně nastartovat investice. Nástrojů je na to celá řada, ale nejvíce nám může pomoci spolupráce s vládou a ministerstvem zdravotnictví. Zrovna v případě nemocnice by však smysl mohl dávat i investiční úvěr.
2) S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu):
Starostové pro Ostravu nejsou celostátní politická strana, kde se o Ostravě rozhoduje od stolu. Jsme lidé, kteří v Ostravě žijí, mají ji rádi a každý den řeší konkrétní problémy jednotlivých městských částí. Naší prioritou není získání křesla primátora, ale zastoupení ve vedení města nezbytné k realizaci našich programových bodů. Spolupracovat jsme připraveni se stranami, které podpoří projekty a zlepší každodenní život obyvatel, posílí rozvoj jednotlivých městských částí a přinesou skutečné změny tam, kde jsou nejvíce potřeba.
Nechceme jen slibovat. Chceme společně měnit Ostravu k lepšímu.
Jan Dohnal (srdcOVA - ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníci):
Naším cílem je volby vyhrát a získat co nejsilnější mandát pro náš program. Po volbách jsme připraveni jednat s demokratickými stranami a hnutími, které chtějí Ostravu rozvíjet a jsou schopny za svá rozhodnutí nést odpovědnost. Před volbami nechci rozdávat funkce ani kreslit budoucí koalice. Spolupráci si neumím představit s extremistickými a antisystémovými uskupeními, jako jsou komunisté a jejich současné politické odnože.
Matěj Gregor (Motoristé):
Měsíc před volbami by od nás bylo pošetilé si říkat s kým ano a s kým ne. Počkáme, jak rozhodnou voliči u voleb, ale za sebe můžu říct, že podpoříme vše, co přinese lidem v Ostravě prosperitu, což je pro nás naprostá priorita nadřazená všem ostatním principům.
Peter Harvánek (SPD):
Jsme připraveni jednat s každým, kdo bude respektovat výsledek voleb a s kým najdeme shodu na podstatných bodech našeho programu pro Ostravu. Nechci před volbami rozdávat nálepky ani předem zavírat dveře. Rozhodující pro nás bude program a to, zda budeme schopni prosadit konkrétní změny, které jsme slíbili Ostravanům.
Ivana Lucáková Nesétová (Naše Česko):
Po volbách jsem připravena spolupracovat s těmi, kteří budou chtít pracovat pro Ostravu a s jejichž programem najdeme průnik. Nechci ale dělat koalici za každou cenu. Mám také své hodnotové hranice. Například spolupráci s KSČM si nedovedu představit. Je to pro mě otázka historické odpovědnosti a hodnot, na kterých chci svou politiku stavět. U ostatních stran budu posuzovat především jejich program, lidi a ochotu nést odpovědnost za konkrétní rozhodnutí. Pro mě je Ostrava důležitější než stranické tričko, ale některé hodnotové hranice jsou nepřekročitelné.
Miroslav Otisk (OK pro Ostravu):
Při povolební spolupráci pro nás nebude rozhodující název nebo barva politické strany, ale především programový průnik a shoda na tom, kam se má Ostrava posunout.
Jsme připraveni jednat se všemi demokratickými stranami a uskupeními, se kterými najdeme shodu na moderním a odpovědném řízení města, investicích, bezpečnosti, dopravě, zdravotnictví, bydlení a kvalitě života Ostravanů.
Současně ale máme své jasné hranice. Koalici si neumíme představit s Ostravskou levicí - sdružením KSČM a NK, s Hnutím Stačilo! a SPD. Nechceme stavět vedení Ostravy na politických extrémech ani na celostátních ideologických sporech. Ostrava potřebuje především stabilní, kompetentní a funkční koalici, která bude schopna město řídit a dotahovat konkrétní projekty.
Rostislav Řeha (Piráti):
Piráti se v Ostravě dlouhodobě řídí primárně programovou shodou, ne stranickými nálepkami - proto jsme od roku 2018 spolupracovali jak s ANO, tak se Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), nebo s hnutím Ostravak. Po volbách jsme otevření jednat s kýmkoliv demokratickým, kdo bude ochoten posunout se v bydlení, transparentnosti a efektivní správě města.
Vyloučit naopak chceme spolupráci s SPD a s Ostravskou levicí (KSČM a spol.) - to jsou strany, jejichž hodnotové ukotvení je s naším programem i s liberálně-demokratickým směřováním města neslučitelné.
Lukáš Semerák (Ostravak)
Vnášet ideologii do správy vlastního města je chybou. Totéž platí o přenášení stranických pokynů z pražských centrál politických stran do Ostravy, kde pak zbytečně brzdí dobře rozběhnutou spolupráci. Ze zkušenosti vím, že mezi zvolenými zastupiteli bývají jak schopní a pracovití lidé, tak i ti, kteří se jen vezou a hledají osobní prospěch. Velmi rádi budeme spolupracovat s těmi prvními a taky uděláme vše proto, aby se nedařilo naplnit plány těch druhých.
Ivan Strachoň (Ostravská levice)
Pracujeme na tom, abychom u voličů dosáhli co nejlepšího výsledku. Jaký bude, rozhodnou oni. Asi bychom nyní nebyli příliš věrohodní, kdybychom se už viděli ve vedení města.
Ostravská levice ale bude připravena jednat s každým, kdo bude chtít po volbách skutečně něco změnit. Naší podmínkou bude možnost prosazovat náš program - především dostupné bydlení, kvalitní veřejné služby, zdravé hospodaření města a investice, které umožní jeho další rozvoj a mají pro Ostravany skutečný význam.
Naopak nechceme být jen do počtu nebo někomu dělat stafáž. Nemá smysl vstupovat do koalice, která bude mít jiné logo, ale bude pokračovat ve stejné politice jako dosud.
Stejně tak si neumíme představit spolupráci s někým, jehož politika stojí především na velkých heslech, nostalgii po minulosti a hledání jednoduchých viníků místo skutečných řešení. Ostrava potřebuje lidi, kteří budou řešit její problémy, ne jen vysvětlovat, kdo za ně může.
Máme díky naším kandidátům zkušenosti s vedením města i kraje a chceme přesvědčit občany, že jsme připraveni znovu převzít odpovědnost za jejich město. Po volbách budeme respektovat jejich výsledek a podle něj jednat. Dlouhodobě se stavíme za poměrné zastoupení zvolených subjektů v orgánech města.
Ostrava nepotřebuje po volbách jen novou koalici. Potřebuje novou politiku.
Richard Vereš (ANO)
Hnutí ANO vždy spolupracovalo se všemi politickými subjekty v zastupitelstvu, pokud tyto byly ochotny naplňovat naše programové cíle. Podobně k tomu budeme přistupovat i v novém období.
3) Považujete současný počet 23 městských obvodů v Ostravě za odpovídající, nebo by se měl snížit? Pokud jste pro snížení, uveďte optimální počet obvodů a alespoň jeden konkrétní příklad, které části byste sloučili nebo přidružili k jiným.
Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu):
Každá část Ostravy si zaslouží, aby se o ni vedení města zajímalo. Jenže město to bez vedení městských obvodů a starostů nedokáže. Ukazuje se to ve velkých obvodech i při mimořádných událostech.
Každá ulice si zaslouží být místem, kde se dobře žije. A každý obyvatel Ostravy si zaslouží, aby jeho hlas byl slyšet. Proto jsme spojili síly, 15 starostů ze všech částí Ostravy společně s dalšími devíti místostarosty a odborníky, a vytvořili jeden silný tým.
Jan Dohnal (srdcOVA - ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníci):
Současné uspořádání města považuji za funkční a slučování obvodů není naším politickým cílem. Ostrava je velmi různorodé město a právě obvody zajišťují, že má radnice blízko i k lidem v jeho menších částech. Mnohem důležitější než překreslování hranic je podle mě jasné rozdělení kompetencí, dobrá spolupráce magistrátu s obvody a sdílení některých agend tam, kde to dává ekonomický a praktický smysl. Určitě bych do budoucna chtěl přenastavit některé kompetence mezi městem a obvody tak, aby některé procesy nezatěžovaly administrativně ani jednu ze stran.
Matěj Gregor (Motoristé):
Počet městských obvodů je nadbytečný, ideální počet by byl předmětem celoměstské velké diskuze, ale věřím, že kdyby byl poloviční, tak bychom se blížili optimálnímu stavu, jen pro představu Ostrava má více obvodů než Paříž, která má několik milionů obyvatel. Například obvod Nová Ves má 742 obyvatel. Tady si hravě dokážu představit sloučení například s obvodem Mariánské Hory a Hulváky.
Peter Harvánek (SPD):
Dnes bych od stolu neříkal, že 23 obvodů je příliš mnoho, ani bych bez podkladů neurčoval jejich nový počet. Nejdříve musíme vědět, co by případné slučování skutečně přineslo. Nejde jen o počet radnic, ale především o dostupnost služeb a komfort obyvatel jednotlivých částí Ostravy.
Jsem připraven nechat vyhodnotit ekonomické i praktické dopady současného uspořádání - kolik jednotlivé obvody a jejich administrativa stojí, jaké služby poskytují a jaké reálné úspory by případné sloučení přineslo. Pokud analýza ukáže významnou úsporu bez zhoršení služeb občanům, jsem připraven o změně počtu obvodů jednat. Bez těchto čísel bych dnes konkrétní obvody ke slučování nevybíral.
Ivana Lucáková Nesétová (Naše Česko):
Současných 23 městských obvodů považuji za příliš mnoho a myslím si, že bychom měli otevřít debatu o jejich snížení. Nechci ale předem od stolu určit, které obvody zrušíme nebo sloučíme.
Nejdříve bych nechala zpracovat analýzu - kolik jednotlivé obvody stojí, jaké mají kompetence, kolik mají obyvatel a jaké jsou mezi nimi přirozené vazby. Na základě toho bychom navrhli optimální uspořádání.
Zákon sice pro sloučení městských obvodů referendum nevyžaduje, já bych ale tak zásadní změnu nechtěla dělat bez lidí, kterých se přímo týká. Proto bych před rozhodnutím vedla veřejnou debatu v dotčených obvodech a u zásadních změn bych byla připravena dát lidem možnost vyjádřit se i v místním referendu.
Mým cílem není lidem vzít jejich identitu. Chci ale, aby Ostrava měla jednodušší, efektivnější a méně nákladnou veřejnou správu.
Miroslav Otisk (OK pro Ostravu):
Současných 23 městských obvodů je výsledkem historického vývoje města a řada z nich má dodnes velmi silnou místní identitu a vlastní samosprávnou tradici. To bychom měli respektovat.
Současně je ale legitimní ptát se, zda je dnešní systém ve všech oblastech efektivní a zda některé agendy nelze spravovat společně, levněji a jednodušeji. Ostatně už dnes některé správní činnosti vykonávají větší obvody také pro obvody menší.
Proto bych nejprve provedl ekonomickou a kompetenční analýzu fungování všech 23 obvodů a teprve na jejím základě otevřel diskusi s jednotlivými obvody a jejich obyvateli. Případné slučování musí mít jasný přínos pro občany a musí vycházet z dohody, nikoli z rozhodnutí prosazeného shora.
Rostislav Řeha (Piráti):
Systém současných 23 obvodů je poměrně roztříštěný vzhledem k velikosti a rozpočtu Ostravy - vede to k duplicitní administrativě a ztížené koordinaci mezi městem a obvody. Postupné integrování menších obvodů dává smysl, ale muselo by jít o citlivý proces se zapojením místních obyvatel, ne direktivní rozhodnutí shora.
Nemá ale smysl vytvářet nějaké "megaobvody", konkrétní cílové číslo by mělo vzejít z odborné analýzy a širší diskuse, nikoli z předvolebního slibu. A Ostrava má aktuálně určitě přednostnější otázky k řešení.
Lukáš Semerák (Ostravak):
Třiadvacet obvodů je strašně moc, jejich provoz je drahý a struktura města zbytečně složitá. Velmi rád budu pracovat na spravedlivém a funkčním snížení počtu obvodů, je to však velmi složitá agenda. Na první dobrou se nabízí třeba spojení Pustkovce s Porubou, nebo Michálkovic se Slezskou Ostravou, to bychom však museli umět zajistit, aby tento krok byl přínosný pro všechny, a nikoliv, aby ten větší jen smlsnul toho menšího. Obdobně bychom mohli uvažovat o administrativním spojení třeba Pustkovce, Martinova, Třebovic a Svinova tak, aby vznikl silný obvod s větší silou prosazovat své zájmy. Diskuse na toto téma je žádoucí, věřím, že k ní po volbách najdeme vůli.
Ivan Strachoň (Ostravská levice):
Počet 23 městských obvodů nepovažujeme za něco, co musí zůstat navždy stejné. Zároveň ale nechceme od stolu říkat, že optimální je například 15 nebo 18 obvodů, pokud neznáme skutečné ekonomické a organizační dopady a nejsou dány parametry pro sloučení.
Smyslem případného slučování by měla být především efektivnější a levnější veřejná správa. Podobně jako u škol přitom musíme sledovat nejen současný stav, ale také to, jak bude Ostrava vypadat za deset let. U škol dnes občané pochopitelně brání své místní školy, ale zároveň se musíme připravit na pokles počtu dětí, který demografie přinese. Stejně bychom měli přemýšlet i o organizaci městských obvodů.
Nechceme samozřejmě slučovat obvody jen formálně. Nejprve bychom nechali zpracovat analýzu nákladů, kompetencí a možných úspor. Pokud by například občané v geograficky navazujících obvodech zjistili, že společná správa jim dává ekonomický i praktický smysl, takové řešení bychom podporovali.
Podnět by tak podle nás měl přicházet od samotných obyvatel. Místní identita je důležitá a nechceme ji rušit administrativním rozhodnutím. Současně ale platí, že veřejná správa musí reagovat na měnící se počet obyvatel, demografii i své náklady.
Nechceme dělat z 23 magické číslo. Chceme, aby Ostrava měla takové uspořádání, které bude dávat smysl nejen dnes, ale i za deset nebo 20 let.
Richard Vereš (ANO):
Počet městských obvodů by samozřejmě mohl být nižší. Osobně jsem však odpůrcem slučování obvodů "na sílu". Naopak si myslím, že bychom měli otevřít debatu s některými menšími městskými obvody, pro které by mohlo být vzájemné sloučení výhodné. Příkladem mohou být Lhotka s Hošťálkovicemi nebo Martinov s Třebovicemi. Jako primátor chci však otevřít širší debatu uvnitř města o tom, jak bychom jej mohli zefektivnit. Nejde jen o počet obvodů, ale zejména o obrovskou vnitřní administrativu, vysoký počet úředníků a náklady s tím spojené.