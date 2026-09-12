Lídři stran ve Frýdku-Místku se chtějí postarat o zajištění dostupného bydlení

Zajištění dostupného bydlení je jedním z nejdůležitějších úkolů, které mají ve svých programech lídři kandidátek pro komunální volby ve Frýdku-Místku. Neshodnou se naopak v odpovědi na otázku, zda městská vyhláška zamezující v ulicích města bivakování a žebrání přinesla očekávaný výsledek. Zatímco podle členů současné vládnoucí koalice se situace určitě zlepšila, ostatní lídři míní, že zásadní změna nenastala a problémoví lidé se pouze přesunuli jinam.
Volby se budou konat 9. a 10. října, ve Frýdku-Místku budou voliči vybírat z devíti kandidátek. Lídry vybraných kandidujících politických stran a hnutí oslovila ČTK v anketě. Odpovědi jsou řazeny abecedně podle příjmení lídrů.
1) Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete splnit? Budete ochotni kvůli tomu město zadlužit, nebo jak získáte peníze?
Zdeněk Blecha (Motoristé sobě):
V případě, že bychom dostali důvěru voličů, rádi bychom se zaměřili zejména na dopravu a parkování - vznik nových parkovacích míst. Dále bychom rádi podpořili změnu územního plánu ve smyslu nových ploch pro bydlení - je zde spousta lidí, kteří mají zájem řešit bydlení na svém pozemku. Rádi bychom prosadili výrazné navýšení rozpočtu pro místní části Zelinkovice, Chlebovice, Lysůvky, Skalice a Lískovec. Co se týče našeho programu, neobsahuje nic, co by vedlo k zadlužení města.
Michaela Davidová (Česká pirátská strana):
Za hlavní úkol považujeme dostupné bydlení. Chceme, aby ve městě vznikaly městské i soukromé byty - využitím městských pozemků, vlastní výstavbou, spoluprací s investory a rychlejším povolováním. Zároveň chceme udržovat a zvyšovat standard stávajícího bytového fondu, zastavit jeho rozprodávání a nastavit transparentní přidělování bytů.
Město nechceme zbytečně zadlužovat. Prioritou budou vlastní zdroje, dotace a spolupráce se soukromým sektorem. Případný dluh má smysl jen u dlouhodobě přínosných investic, ne na běžný provoz.
Lucie Káňová (ANO 2011):
Úkolů do dalšího volebního období je opravdu hodně. Jelikož jsme ve vedení města i teď, tak máme v plánu podporovat a dokončit již rozjeté projekty jako např. výstavba Alzheimer centra a Domovinky. Mimo jiné to byl jeden z hlavních bodů našeho volebního programu v roce 2022 a ten my plníme. Musíme se také zaměřit i na jiné oblasti, jako je sport, zdraví, bezpečnost nebo také doprava. Za každým bodem našeho volebního programu máme konkrétní nápady, které chceme realizovat ke zvýšení životní úrovně našich občanů. Rozhodně nechceme město zadlužovat, ale naopak využíváme možnosti vícezdrojového financování a budeme v tom pokračovat.
Petr Korč (Naše Město F-M):
Za těch posledních pět let, co jsem stál v čele města, se změnilo mnohé. Investice města a opravy překročily tři miliardy a spolu s podporou kultury, sportu a sociální oblasti se téměř zdvojnásobily. Získané dotace dosahují téměř 400 milionů a dluh poklesl od roku 2023 o 56,8 procenta. Máme tedy nejenom plán a správný směr, ale i reálné výsledky a jasný cíl. Před sebou máme řadu investic, např. dopravní terminál u nádraží, rekonstrukci Českého domu pro děti a mládež, rekonstrukci historické Záložny a Národního domu nebo např. projekt plaveckého bazénu. Pevné místo mají sociální stavby, parkovací domy a zejména byty, ať už družstevní s účastí města, nebo přímo městské. Je jasné, že i když jsme doposud dvojnásobné tempo investic zvládali a máme největší množství rozjetých investičních projektů v novodobé historii města, bez dotací a investičních úvěrů to do budoucna nepůjde. Nikdy by však úvěry neměly mizet v běžném provozu, vždy by měly generovat budoucí hodnoty.
Tomáš Krpel (SPD):
Nepovažuji žádný úkol za prioritní. Je potřeba dokončit stávající projekty. Oprava budovy knihovny, dostavba parkovišť, Český dům, Hotel Centrum a další. Peníze směřovat víc do základních potřeb obyvatel. Méně do festivalové kultury, podpory soukromého sektoru nákupem budov, které slouží soukromému podnikání. Větší podpora budování bytů a bytových domů pro rodiny. Město demograficky stárne, mladí lidé se zadlužují na celý život, aby postavili domy v okolních obcích.
Zdeněk Navrátil (rEvoluce):
Není tajemstvím, že naše hnutí rEvoluce vzniklo z potřeby pomoci v oblasti vzdělávání, výchovy, sportu a sportování dětí a mládeže poté, co byly naše podněty dlouhodobě přehlíženy a později byly sabotovány různé formy našich aktivit, kdy se snažíme k organizovanému sportu přivést co nejvíce dětí. Postupně se do našich řad rekrutovaly osobnosti z různých oblastí života, mezi jinými velmi úspěšní lidé v oblasti podnikání a špičkoví manažeři korporátního managementu. Doplňují je hned dva bývalí starostové města, kteří mají přehled, jak funguje magistrát, a jsou velmi úspěšní i ve své civilní kariéře. Dále máme v našich řadách mladé, energické a pracovité kolegy se zájmem o politiku.
V obecnosti, nejen tedy ve sportu, nám v prvé řadě jde o zvýšení dynamiky rozvoje města. Podle statistik indexu kvality života zaostáváme, přinejlepším pak stagnujeme ve srovnání s ostatními 206 městy, kde jsou tyto parametry měřeny. Zjednodušeně: všechno nám ve městě strašně trvá.
Stávající vedení nemá primárně špatné úmysly, ale sestava rady je z většiny učitelů, doplněných zdravotním personálem, celoživotním politikem a profesemi, které snad kromě jednoho člověka toho v managementu moc neabsolvovaly. Není divu, že si vedeme tak, jak ukazují tato čísla. Řízení více než dvoumiliardového rozpočtu vyžaduje jistou manažerskou kapacitu a ekonomickou erudici. Rádi bychom těmto lidem s našimi odborníky pomohli. Věříme, že budou zvoleni znovu, protože si vedou velmi dobře a profesionálně na poli sebepropagace.
Při řízení města, stejně jako v podnikové sféře, je běžné úvěrové hospodaření. Rozhodně ale nebudeme město zadlužovat na desítky let a budeme čerpat pouze výhodné úvěry s přiměřeným úročením respektovaných finančních ústavů. Na rozdíl od obchodních společností ale nemůžeme od všech aktivit a investic očekávat finanční návratnost. Jedná se o prostředky vynaložené pro doplnění základní infrastruktury, která v našem městě už desítky let chybí, nebo je nepřiměřeně letitá.
Peníze má aktuálně město na účtech ve výši více než třetiny rozpočtu, tj. 800+ milionů korun. Další prostředky dlouhodobě zajišťují standardní příjmy, ať už z místních daní a poplatků, tak z RUD (rozpočtového určení daní). Dalším zdrojem jsou dotace a v našich řadách máme odborníky, kteří mají zkušenosti s čerpáním stovek milionů korun pro obce a města z evropských i státních fondů. V neposlední řadě pak půjdeme cestou PPP, kdy neodmítneme spolupráci se seriózními privátními investory.
Na závěr zmíním jeden z příkladů chybného rozhodnutí města, které vydává prostředky na realizaci projektu Hotel Centrum prostřednictvím městské společnosti Distep a výnosů z poplatků občanů za teplo. O investice mělo zájem několik respektovaných privátních investorů a mohli jsme tehdy ušetřit stamiliony, které teď zjevně chybí a projevují se například rozprodejem rezidenčních objektů s obecními byty, které město a nejen současné vedení nechalo zchátrat.
Michal Pobucký (Přátelé FM):
My chceme snížit cenu tepla, což strany ve vedení města občanům jen planě slibovaly. Není možné, aby městská společnost vygenerovala na teple zisky v řádech stamilionů a nedokázala to klientům-občanům nijak vrátit. A za hlavní úkol považujeme i vypořádat se s nedostupností bydlení, takže máme v plánu postavit nový dům a penzion pro seniory, čímž se uvolní byty i pro mladší generace, a rozjet projekt městských družstevních bytů. Ty samozřejmě počítají s kombinovaným financováním, s prostředky města, bank i lidí samotných. Určitě je lepší smysluplné zadlužení, než jako stávající radnice vykřikovat, kolik získala na úrocích z milionů na účtech, které zbytečně ležely ladem a reálně z nich za ty roky mnohem více ukousla inflace. Finance, které radnice spoří na megalomanský projekt architektky Jiřičné, jsou zapotřebí úplně někde jinde.
Marcel Sikora (Společně pro Frýdek-Místek):
Rozhodně je potřeba dokončit investiční akce, které jsme v tomto období započali. Tedy dokončit projektování a začít se samotnou rekonstrukcí Českého domu, který bude sloužit jako Středisko volného času Klíč pro naše děti. Rovněž dokončit rekonstrukci Národního domu a bývalé záložny. Začít s výstavbou parkovacího domu na Riviéře. V přípravě je i sportovní areál u 11. ZŠ, popřípadě oprava bazénu na ulici Pionýrů. Dojde k výstavbě i Domovinky - tedy centra denních služeb pro seniory a zdravotně postižené. Chceme být nadále úspěšní v čerpání dotací, z kterých můžou být klíčové projekty financovány.
2) S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
Zdeněk Blecha (Motoristé sobě):
V komunální politice je naprostý nesmysl odmítat spolupráci s jakoukoli stranou či hnutím, komunální politika je o lidech, kteří zde žijí, a všichni musíme mít stejný cíl, starat se o to, aby se nám zde dobře žilo.
Michaela Davidová (Česká pirátská strana):
Spolupráci si neumíme představit s KSČM a Stačilo!, SPD ani Motoristy, protože jejich politické a hodnotové směřování je pro nás za hranou.
U ostatních stran budeme po volbách vycházet především z výsledků, programové shody a toho, co bude nejlepší pro Frýdek-Místek. V minulosti jsme už v koalici působili, takže pokud bude vůle a programový průnik, umíme si představit na spolupráci navázat.
Lucie Káňová (ANO 2011):
Komunální politika není jen o politických stranách a názorech, je především o lidech. Těžko teď mohu predikovat, jak dopadnou volební výsledky a kteří lidé v zastupitelstvu usednou. Neuzavíráme žádné dohody předem a počkáme, jak voliči rozdají pomyslné karty. Pak teprve budeme zodpovědně jednat o možnostech povolební spolupráce. V tuto chvíli proto nechceme nikoho předem vylučovat ani dělat předčasné závěry. Volební programy se příliš neliší a všichni jsme si vědomi, co trápí občany Frýdku-Místku.
Petr Korč (Naše Město F-M):
Vedl jsem město Frýdek-Místek více než pět let a vždy jsem dokázal najít společnou řeč s tradičními i novými koaličními partnery. Docházelo ke změnám, ale dařilo se nám vždy kontinuálně plnit program, zachovat tempo a směr pozitivních změn. To je pro mě zásadní. Na komunální úrovni je potřeba se bavit s lidmi, kolegy, spolupracovníky. Nemůžeme si hrát na strany, sekretariáty a partaje. To občana nezajímá. Pro něho platí, že musí být opravený chodník, moderní MHD, prostě funkční město. Limitou je pro mě pouze politik, který se dostane do střetu se zákonem, a větší pozor si dám na ty, kteří nedodržují dohody. Jsem přesvědčen, že ti politici, které občané zvolí, se musí umět domluvit a pracovat v zájmu všech. Je pro mě nepřípustné, aby byl v osobním zájmu odvolán primátor nejen bez argumentů, ale hlavně bez náhrady. Nemůžeme ponechat město přešlapovat na místě bez jasného vedení...
Tomáš Krpel (SPD):
Povolební vyjednávání je strategická záležitost. Budeme hledat shodu ve volebních programech.
Zdeněk Navrátil (rEvoluce):
Budu jednat a spolupracovat s osobami, nikoliv stranami a stranickými sekretariáty. Kromě toho, že ve stávajícím zastupitelstvu i naší radě jsou lidé, kteří prošli více než dvěma politickými formacemi, a o nějakém stranictví tedy nemůže být řeč, s většinou z nich se znám velmi dobře osobně. Jednoduchá odpověď na vaši otázku zní - budu spolupracovat se všemi, kteří získají mandát od našich spoluobčanů, tedy se všemi osobami. Jejich stranictví nejsem schopen brát vážně. Je totiž zjevné, že si to při vstupu do politiky nebo ve snaze se v ní udržet "tak trošku" zjednodušili a využili taktiky "osedlání" osvědčených stranických značek, ať se mohou účastnit rozhodování ve veřejném prostoru.
Komunální politiku, která je u nás aktuálně o osobních animozitách, nikoliv o hodnotách a racionální diskuzi a argumentaci, je třeba zklidnit a potřebuje mediátora. Vzhledem k tomu, že komunikuji více či méně často se všemi aktuálně zúčastněnými stávajícího permanentního konfliktu, mám dojem, že se to může podařit a Frýdek-Místek se stane městem, kde se bude rozhodovat o tématech věcně, a ne podle stranických "povelů" sekretariátu.
I naši kandidáti mají naprostou svobodu, která mimo jiné vyplývá ze zastupitelského slibu, jehož absolvování je mimochodem součástí našich stanov a podmínkou vstupu na naši kandidátní listinu. Na slib zastupitele se totiž při hlasování a rozhodování zastupitelstva zjevně často zapomíná. Je načase to narovnat. Ono ostatně rozdílnost názorů například na to, jestli máme, nebo nemáme v Petru Pavlovi správného prezidenta, by neměla bránit tomu, jestli postavíme ve městě nový parkovací dům, nebo bazén. Názory na naši účast na konfliktu na Ukrajině mají stejně malou relevanci ke komunálním tématům jako předchozí dilema, které rozděluje společnost. Naším úkolem bude tato celostátní irelevantní témata "odfiltrovat" od místních.
Jediným klubem, se kterým si spolupráci nedovedu představit, je kombinované uskupení KSČM a Stačilo!, s účastí občanů převážně seniorního věku, kterým se zjevně stýská po "starých pořádcích".
Michal Pobucký (Přátelé FM):
Pokud minimálně zopakujeme náš minulý volební výsledek téměř 19 procent, máme mnohem větší šanci ke spolupráci s ostatními stranami, které si potřebovaly vyzkoušet vedení města bez nás a určitě nyní spoustu věcí vidí jinak. Jinak by samozřejmě nedošlo k opakovaným změnám na radnici a nakonec i odvolání primátora Korče. Jeho hnutí Naše Město jsme poctivou opoziční argumentací nic nedarovali, takže s ním si vzájemně do náruče těžko padneme. Těch vzájemných animozit i uvnitř na radnici je teď ale po zkušenostech z tohoto volebního období mnohem víc, takže bude zajímavé, jak se s nimi všichni na základě volebního výsledku popasují.
Marcel Sikora (Společně pro Frýdek-Místek):
Koalice se tvoří až po volbách, je tedy předčasné toto nějak řešit. Komunální politika je zejména o osobnostech než o stranických průkazkách.
3) Přinesla městská vyhláška zamezující bivakování a žebrání v ulicích Frýdku-Místku očekávaný výsledek? Jaká další nebo jiná opatření byste pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku prosazovali vy?
Zdeněk Blecha (Motoristé sobě):
Vyhláška o bivakování rozhodně nepřinesla očekávaný výsledek, nepřizpůsobiví občané se jen přesunuli jinam. Co se týče dotazu k jiným návrhům týkajícím se bezpečnosti, jako příklad uvedu radary a měření rychlosti - dnešní trend radnice je takový, že když se tady stane nehoda, politici reagují tak, že jsou plné sociální sítě toho, že v daném místě bude radar. Řidič by měl při jízdě sledovat vše kolem něj (v zákoně je jasně uvedeno, že se musí věnovat řízení). Radary v daném místě možná zpomalí dopravu, ale řidiči vše doženou jinde, kde nejsou. Pro bezpečnost v dopravě má rozhodně větší smysl např. kamera na průjezd na červenou. Rychlost by měla primárně měřit pouze republiková policie.
Michaela Davidová (Česká pirátská strana):
Vykazování lidí bez domova z místa na místo problém neřeší. Musíme se samozřejmě zabývat i následky bezdomovectví - například vymáháním dodržování veřejného pořádku, úklidem veřejných prostranství, dostatečnou kapacitou a důstojnými podmínkami v azylových domech nebo terénní sociální prací.
Především ale potřebujeme začít budovat funkční systém, který bude bezdomovectví skutečně ukončovat, tedy řešit samotnou příčinu těchto problémů. To je něco, co v našem městě doposud chybí.
Základem je dostupné bydlení pro všechny občany města, nejen pro lidi bez domova. Chceme proto s odborníky, například Platformou pro sociální bydlení, nastavit systém, který lidem pomůže vrátit se z ulice do stabilního bydlení a začlenit se zpět do společnosti. Pomůže zajistit dostatek nájemního bydlení pro všechny občany města a zároveň bude předcházet tomu, aby lidé na ulici vůbec skončili.
Za základní nástroj pro ukončování bezdomovectví považujeme program Housing First. Ten ale ve Frýdku-Místku musí být realizován ve velkém rozsahu, aby měl skutečný dopad.
Lucie Káňová (ANO 2011):
Obecně závazná vyhláška č. 05/2025 o zákazu některých činností na veřejných prostranstvích, která vešla v platnost na jaře 2025, se v praxi ukazuje jako účinný nástroj při řešení problémového chování skupin osob, zejména lidí užívajících omamné a psychotropní látky. Netýká se to samozřejmě všech, ale hlavně těch, kteří jsou mnohdy agresivní a obtěžují občany města. Vyhláška poskytuje strážníkům jasný právní rámec pro zákroky v situacích, kdy dochází k narušování veřejného pořádku formou bivakování, agresivního chování nebo obtěžujícího žebrání. Tato vyhláška umožňuje efektivněji zasahovat v lokalitách, kde dochází k nežádoucímu "okupování" veřejného prostoru. Strážníci ve spolupráci s asistenty prevence kriminality tak mohou při odmítnutí jejich výzvy, kdy došlo k narušení pořádku nebo ohrožení ostatních, použít zákonné donucovací prostředky a v závažnější situaci přivolat Policii ČR.
Chtěla bych prosazovat větší přítomnost městské policie v problémových lokalitách, pravidelné vyhodnocování bezpečnosti problémových lokalit podle skutečných zásahů a podnětů občanů a podle toho přesouvání hlídek.
Petr Korč (Naše Město F-M):
Vyhláška zamezující bivakování a žebrání v ulicích není nástroj pro řešení problému lidí, kteří se dostali do sociálních problémů. Je to jedno z mnoha opatření, které pomáhá omezit porušování veřejného pořádku, největší excesy ve veřejném prostoru. Město Frýdek-Místek má propracovaný sociální systém podpory a každý, kdo aktivně hledá pomoc v tíživé situaci, ji v našem městě nalezne. Není ale možné, aby jedinci, kteří nerespektují žádná pravidla, jsou pod vlivem drog a agresivní, šikanovali zbytek města. V tomto ohledu se situace kolem škol, na hřištích a v centru viditelně zlepšila. To ale neznamená, že jsem se situací spokojen. Čeká nás ještě dlouhá a nepřetržitá práce. Všichni chceme čisté a bezpečné město. I já mám poměrně velkou rodinu a chci, aby i moje děti vnímaly Frýdek-Místek jako bezpečný domov.
Tomáš Krpel (SPD):
Městská vyhláška zamezující bivakování a žebrání v ulicích pouze vyhnala bezdomovce na okraj města. Ti se pak znovu stěhují zpět a jejich situace se nemění. Tady je potřeba značná intervence sociální péče. Práce s lidmi na ulici, vhodné podmínky a vyšší kapacita hostelů a azylových domů, nabídka práce, zvyšování nezávislosti na sociálních dávkách apod.
Zdeněk Navrátil (rEvoluce):
Často městem běhám, jezdím na kole a nemám dojem, že by došlo k zásadní změně. Kromě toho, že se jedná o krok stávajícího vedení města zjevně neuvážený a, řekl bych, až zoufale populistický, není zjevné, jestli někdo usiluje situaci nějakým způsobem vyhodnocovat a kvantifikovat. S ohledem na to, že naši členové se účastní dobrovolných aktivit s lidmi bez domova a jsme aktivní ve vyloučených oblastech, máme poněkud odlišný názor na řešení stávající situace a jsme přesvědčeni, že společnost musí být trpělivá a snažit se vracet naše spoluobčany s pohnutým osudem zpět do života. Bude to téma, které naši společnost bude provázet zřejmě velmi dlouhodobě.
V zájmu bezpečnosti nemám problém s rozšířením monitorovacích zařízení napojených na bezpečnostní pult městské policie a posílením fyzické přítomnosti "kvalitních" strážníků v kritických oblastech schopných zvládat náročný úkol krizové komunikace s těmito našimi spoluobčany. Jestli se otázka týká pouze bezpečnosti v souvislosti s bezdomovectvím, pak jako zásadní opatření se nabízí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti, samozřejmě kromě ohlášených akcí, a dlouhodobé koncepční, dnes již existující projekty na zajištění ubytování a stravování těchto osob, stejně jako lékařské péče a zařazení do veřejně prospěšných prací.
Michal Pobucký (Přátelé FM):
My jsme od začátku věděli, že vyhláška namířená proti bezdomovcům je hloupá, bezzubá a vůbec nic neřeší, takže z našeho pohledu se očekávaný výsledek dostavil - samozřejmě nevyřešila vůbec nic. Vedení města se jen tvářilo, že má zázračný recept, ale bezdomovci jen tak nezmizí, jen se přesunuli jinam. Bohužel začali třeba ve větší míře okupovat parky.
Bezpečné město podle nás není o dalších zákazech, opatřeních, kamerách nebo radarech, jejichž jediným smyslem je další tahání peněz od občanů. Je o dodržování již daných pravidel. A jejich důsledném vymáhání. Aby se člověk nebál jít večer domů a v noci se klidně vyspal.
Bezpečné město podle nás je ale i město připravené na krizové situace. Proto například při nové výstavbě podzemních garáží chceme myslet i na jejich využití v případě mimořádných událostí. Chceme stavět chytře, ne dvakrát. Proč stavět drahé prostory jen pro auta, když mohou v krizové situaci chránit i lidi?
Marcel Sikora (Společně pro Frýdek-Místek):
Při schvalování vyhlášky jsme avizovali, že není všespásná, ale že je to jen jeden z nástrojů, jak situaci řešit. A stali jsme se inspirací i pro další města. Určitě se situace zlepšila zejména v historických centrech, kde i lidé bez domova pochopili, že není možné, aby popíjeli alkohol a polehávali na lavičkách na náměstích. Důležitá je i prevence a nabídka správných služeb a tady si troufám říct, že Frýdek-Místek má jedny z nejlépe zasíťovaných sociálních služeb. Neustále tvrdím, že kdo pomoc chce a je aktivní, spolupracuje, tak tomu pomoci umíme a pomáháme. Velmi se také osvědčil projekt Stravenka, kdy lidé bez domova uklízejí město a jako odměnu dostanou stravenku na jídlo, hygienu. Učí je to také získávat zpět ztracené pracovní návyky.