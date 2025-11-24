„Práce postupují podle plánu a s důrazem na bezpečnost, přičemž současně se připravuje likvidace dalších jam a dokončují se zbývající hráze nutné pro bezpečné uzavření podzemí,“ přiblížil mluvčí státního podniku Tomáš Indrei.
„Zaměstnanci státního podniku dál pokračují v útlumu Dolu ČSA. Zahájili jsme klíčovou fázi likvidace jámy ČSA3, která jako první z trojice jam míří k finálnímu zasypání. Zásyp jámy ČSA3 je důležitý milník,“ řekl Zdeněk Hrůzek, náměstek ředitele pro útlum a důl odštěpného závodu Karviná.
Akce začala už minulý týden na nejmladší jámě dolu, která sahá do hloubky 1 005 metrů a dříve sloužila jako výdušná a skipová.
„Nejprve se sype nezpevněný zásypový materiál od úrovně -1 005 metrů na úroveň -34 metrů. Poté přijde na řadu dvoumetrová štěrková vrstva pro odplynění a nakonec 32 metrů betonové ohlubňové zátky,“ vyjasnil mluvčí.
Zásyp potrvá přibližně 7 až 10 dní, ale může se protáhnout. „Zasypávání takto hluboké jámy je vždy technická i organizační výzva, ale naše týmy odvádějí profesionální práci,“ poznamenal Hrůzek.
Bezpečný postup
Podle odborníků je nezbytné pohlídat techniku i atmosféru v jámě, zejména koncentraci metanu pod 1 %.
O Dole Československé armády (ČSA)
„Likvidace nijak zásadně neovlivní běžný provoz dolu, i když zaměstná většinu týmu dopravy. Jáma je navíc od ostatních částí dolu výbuchuvzdorně oddělena hrázemi,“ ujistil Indrei.
Co bude následovat
Po dokončení likvidace ČSA3 přijdou na řadu další dvě jámy. „ČSA2 – zásyp nezpevněným zásypovým materiálem zahájíme v listopadu 2026. Potom Jan – v dubnu 2027 začneme zasypávat zpevněným zásypovým materiálem od 7. patra až po povrch,“ přiblížil mluvčí s tím, že poté bude jáma sloužit jako plynová.
Postup likvidace vyžaduje důsledné oddělení jednotlivých částí dolu. Na Dole ČSA, Darkov bylo nutné vybudovat 155 hrází, z nichž 20 ještě zbývá dokončit.
V lokalitě Dolu ČSA Darkov už nyní stojí 70 z celkových 74 hrází, přičemž pracovníkům zbývá vybudovat poslední čtyři. „Tři v překopech a jednu jako jámovou zátku v jámě Jan na 7. patře,“ popsal Indrei.
„Bez precizně vybudovaných hrází bychom nemohli likvidaci jam provést bezpečně. Je to práce, která není vidět, ale je naprosto zásadní,“ upozornil Hrůzek.
Podnik DIAMO současně připravuje těžní zařízení jam ČSA2 a Jan. Těžní stroje s třecím kotoučem se mění na bubnové, aby bylo možné zajistit likvidaci bezpečně a v souladu s předpisy.
„Naším cílem je, aby každá fáze likvidace probíhala bez rizik. Úprava těžních zařízení je nutný krok, který nám to umožní,“ vysvětlil Hrůzek.
Společně se zasypáváním jam probíhá řízení ministerstva kultury, které má rozhodnout, které objekty budou prohlášeny za kulturní památku.
Státní podnik Diamo ve čtvrtek 18. listopadu zahájil likvidaci jedné ze tří jam Dolu ČSA v Karviné. „Je to Skipova věž. A minulé úterý 18. 11. kolem poledne jsme začali vlastní zásyp nezpevněným materiálem. Ta hloubka jámy je vyhloubená na kótu mínus 1005 metrů pod terénem. My se s tím nezpevněným zásypem potřebujeme dostat na kótu -34 metry,“ uvedl Zdeněk Hrůzek, náměstek ředitele pro útlum a důl odštěpného závodu Karviná.
„K dnešnímu ránu byla kóta -154 metry, takže jestli půjde všechno podle předpokladů, zítra ráno touhle dobou bychom měli být na té požadované kotě -34 metry. Ten objem, který jsme k tomu potřebovali tady navozit a zasypat, obnáší zhruba necelých 50.000 kubíků, což je zhruba 100.000 tun,“ dodal.
