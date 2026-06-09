Pátrání ve stylu Divokého západu neuspělo. Liška z obce na Novojičínsku unikla

Část lidí odlehčený styl pobavil, jiní se však obávali nelítostného honu na zřejmě ochočenou šelmu.
Výsledek byl nakonec jednoznačný. „Vše bylo marné, lišku se odchytit nepodařilo a nedlouho po vyhlášení akce zmizela a už se neobjevila,“ zhodnotil výsledek kampaně mořkovský místostarosta Jiří Navrátil.
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Jak uvedl, tamní myslivci dokonce nastražili klecové sklopce s návnadou, přičemž pasti bedlivě hlídali. „Ale ani to se nesetkalo s úspěchem. Liška prostě byla chytrá. Nebo už u nás neměla co žrát,“ podotkl místostarosta.
Dodal, že lidé v obci už žijí jinými problémy. „Aktuálně třeba rekonstrukcí silnice mezi naší obcí a Hodslavicemi, která nás hodně ovlivní,“ zmínil Navrátil.