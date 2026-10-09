Literárním maratonem s 30 autory vyvrcholí v Ostravě festival ProtimluvFest

Autor: ČTK
  15:11aktualizováno  15:11
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Třicet českých i zahraničních autorů se představí na literárním maratonu, který se uskuteční v pátek 23. října ve Staré Aréně v Ostravě jako vyvrcholení jubilejního 20. ročníku festivalu ProtimluvFest. Vystoupí na něm spisovatelé a básníci z Francie, Polska, Slovenska, Česka, Řecka a Bosny. Festival se uskuteční od 21. do 23. října na čtyřech místech ve městě. ČTK to řekl ředitel festivalu Jiří Macháček.

"Festival se bude konat také v Domě umění, Antikvariátu a galerii Fiducia a na zámku v Ostravě-Porubě. Letošní ročník nese podtitul O slavnosti, jejích hostech a čeho se dopustili," řekl.

První den festivalu se představí výbor bosenské a rumunské poezie. Druhý den nabídne mimo jiné debatu s polským spisovatelem a dramatikem Matuszem Górniakem, jehož novela Trash Story vychází se stejným názvem v českém překladu v nakladatelství Protimluv. "Na programu bude také rozhovor s maďarským autorem Gáborem Zoltánem o jeho románu Orgie a beseda se slovenskou prozaičkou Barborou Hrínovou o knize Plachý dům, která letos na jaře vyšla v českém překladu," řekl.

Součástí programu bude také debata o literárních časopisech. Vedle redaktorů českých periodik Tvar a Protimluv se jí zúčastní zástupci časopisů Rita Baum z Polska, Jelenkor z Maďarska, Romboid ze Slovenska a Bulletin de L'AFTS z Francie.

Na zámku v Ostravě-Porubě se čeští básníci setkají s řeckými autory Dimitrou Karajanni a Christosem Tzanakosem. Festival uvede také tři básnické sbírky: V těle je tma! Sylvy Fischerové, Za každým světlem stín Svatavy Antošové a Session beers Michaela Johana Ventury.

Literární maraton s názvem O slavnosti, jejích hostech a čeho se dopustili nabídne mimo jiné vystoupení Sylvy Fischerové, Svatavy Antošové, Petra Hrušky, slovenského básníka Petera Milčáka, polského básníka Krzysztofa Siwczyka a francouzského autora Clauda Vancoura.

Festival pořádá Nakladatelství Protimluv, které vydává také ostravskou literární revue Protimluv. Časopis vznikl v roce 2002 a zpočátku vycházel několikrát za rok a množství čísel se odvíjelo od finančních a redakčních možností. V posledních letech se z něj stal čtvrtletník. Některé texty publikované v revue se překládají do podobných periodik na Slovensku, v Polsku či Maďarsku. Od roku 2007 pořádá také literární festival ProtimluvFest.

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