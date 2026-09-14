Litultovice o kamenolomu rozhodnou v referendu, obec odmítá další těžbu

O dalším osudu kamenolomu v místní části Luhy by měli rozhodnout obyvatelé Litultovic na Opavsku v referendu. Městys s více než 900 obyvateli se brání záměru majitele lomu prodloužit těžbu o dalších deset let. Radnice připouští pouze vytěžení přibližně 50.000 tun ze současného nestabilního svahu. ČTK to řekl starosta Litultovic Jan Birgus (nestr.). Místní referendum bude společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Jednatel společnosti Thorssen, které lom patří, ČTK řekl, že těžba je legální a obec jí nemůže zabránit.
"Otázka v referendu zní, zda má město podnikat další právní kroky proti rozšíření těžby," uvedl Birgus. Dodal, že podle jeho názoru je většina lidí v obci proti záměru. Obávají se zvýšeného provozu nákladních aut, hluku, prašnosti a kontaminace zdroje pitné vody. "Mnozí si tady pamatují, jak se žilo, když se ještě těžilo. Neznám nikoho, kdo by s další těžbou souhlasil," řekl starosta. Pokud vedení Litultovic dostane mandát, podnikne všechny právní kroky, aby záměru zabránilo. "Především se budeme snažit dostat záměr do procesu posouzení vlivu na životní prostředí," řekl Birgus.
Jednatel společnosti Thorssen Dalibor Kučera ČTK řekl, že firma postupuje podle zákona. "Je svaté právo obce pořádat referendum. Lom je ale funkční, jeho činnost je povolená. Referendum nemůže nic zakázat. My se řídíme zákony a věříme, že obec bude dělat to samé," řekl Kučera.
Kamenolom v místní části Luhy začal fungovat za druhé světové války. V roce 1994 byl schválen plán jeho likvidace a těžba měla skončit v roce 2004. Tehdejší majitel však požádal o prodloužení lhůty a v lomu pokračovalo dotěžení zásob až do roku 2015. "Poté již k dalšímu prodloužení lhůty nedošlo," uvedl starosta. Podle něj se tak provoz dostal do právně nejasné situace. Část pozemků následně získaly v lomu i Litultovice.
V roce 2022 lom získal nového majitele, který o dva roky později předložil záměr na rekultivaci lomu jeho zavezením stavebním odpadem. Proti tomu se obec podle Birguse postavila. Letos majitel předložil nový záměr. Podle starosty v něm výrazně narostlo množství dosud nevytěženého materiálu, podle údajů obce přibližně patnáctinásobně. Počítá se s pokračováním těžby dalších deset let. "Bráníme se tomu, protože lom je prakticky uprostřed obydlené oblasti. Lidé v Luhách si pamatují, co těžba znamenala. Teď by se těžba měla posunout směrem k obydlené lokalitě," řekl Birgus. Podle starosty je současná těžební stěna zhruba 180 metrů od obytné zástavby, nově by se měla přiblížit na méně než 100 metrů.
Obec přitom podle něj nezpochybňuje nutnost vytěžení části materiálu. "Akceptujeme, že se dotěží zhruba 50.000 tun, které jsou na nestabilním svahu. Je ale pro nás nepřijatelné, aby se kvůli tomu těžilo dalších deset let," řekl Birgus.
Pro platnost místního referenda je podle zákona potřeba účast alespoň 35 procent oprávněných voličů. Závazné je rozhodnutí tehdy, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda zúčastnily, a zároveň alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.