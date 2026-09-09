Obří kotvu z Třince instalovali na náměstí, ve hře zůstává i záchrana celého plavidla

Dalibor Maňas
  6:02aktualizováno  6:02
Sledovat Metro na Googlu
Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....

Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G. Masaryka v Třinci. (7. září 2026) | foto: Jaroslav OžanaČTK

Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....
Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....
Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....
Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....
25 fotografií
Na opraveném náměstí T. G. Masaryka v Třinci ukotvili pracovníci nový, šestitunový symbol města a připomínku námořní historie Československa. Kotva z lodi Třinec, která byla zhotovena z místní oceli a přes padesát let sloužila Československé námořní plavbě, našla svůj nový domov díky projektu „Třinec se vrací domů“. Jedná se o první zachráněnou část plavidla, kterému v nizozemském Rotterdamu hrozí sešrotování.

Do města kotva dorazila už v červnu, ale v pondělí 7. září opustila starou hasičskou zbrojnici, kde byla uskladněna po dobu oprav náměstí.

„Váží přes šest tun a má symbolizovat hrdost Třinečanů na své město. V pondělí byla na náměstí TGM ustavena kotva z lodi Třinec, která byla spuštěna na vodu před 51 lety v polském Štětíně a po léta sloužila Československé námořní plavbě,“ uvedla Petra Martynková z Magistrátu města Třince.

„Jejího slavnostního křtu v Polsku se tehdy zúčastnili zástupci třinecké hutě i vedení města. Do projektu jejího návratu jsme se zapojili ne se záměrem pouhé záchrany částí této lodi, ale také kvůli oživení historie – Třinec je přece jen mladé město,“ uvedla primátorka města Věra Palkovská.

Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G. Masaryka v Třinci. (7. září 2026)
Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G. Masaryka v Třinci. (7. září 2026)
Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G. Masaryka v Třinci. (7. září 2026)
Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G. Masaryka v Třinci. (7. září 2026)
25 fotografií

„V Třinci nám jde o to, aby se sem mladí lidé vraceli. Aby nejprve studovali, získávali vzdělání, cestovali po světě, nabírali zkušenosti a pak v Třinci doslova ‚zakotvili‘. Tato kotva je symbolem jak minulosti, tak budoucnosti našeho města,“ zdůraznila primátorka.

Jednalo se o loď z flotily 44 lodí patřících Československé námořní plavbě. V současnosti kotví v nizozemském Rotterdamu, kde slouží jako překládací loď.

Šest a půl tuny v černém. Kotva z poslední tuzemské námořní lodi dorazila do Česka

Plavidlo bylo postaveno z dílů vyrobených v Třineckých železárnách. V rámci projektu „Třinec se vrací domů“, který vznikl loni, se mají vybrané části této lodi vrátit „domů“. Kotva je prvním z nich.

95 let města Třinec

Kotva má za sebou dlouhou cestu. Napřed vyrazila z Rotterdamu do Nymburka, odkud se vrátila do Třince. Dva týdny strávila v budově bývalé požární zbrojnice a nakonec zakotvila na zrekonstruovaném náměstí TGM.

Její slavnostní odhalení je plánováno zhruba jako součást oslav 95. výročí povýšení Třince na město 24. září.

Kotva, která pamatuje světové oceány, ozdobí opravené náměstí v Třinci

„Sama kotva nás nestála ani korunu. Jako město jsme vynaložili zhruba 150 tisíc korun na projekt ‚Třinec se vrací domů‘ – tato částka šla většinou na přepravu. Prvek samotný patří muzeu, jde o exponát. Váží přes šest tun, takže nepředpokládám, že by ji odtud chtěl někdo ukrást,“ vysvětlila Palkovská.

„Původně měla být celá loď rozřezána a skončit ve šrotu. My jsme měli získat právě kotvu a generální ředitel Třineckých železáren projevil zájem o lodní komín. V hře je ale i přeprava celého ‚Třince‘ – otevřené jsou všechny varianty,“ sdělila v médiích Palkovská.

To však automaticky neznamená převoz celého plavidla přímo do Třince. Organizátoři projektu „Třinec se vrací domů“ vyjednávají o odtažení lodi z Rotterdamu do Štětína, kde by prošla nevyhnutelnými úpravami. Její další osud tak zůstává předmětem dalších jednání.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne roku 2026 je tu nová cesta, která usnadní pěším průchod mezi oběma čtvrtěmi. Nejvíce ji ocení...

Živě: Předvolební debata kandidátů na primátora Prahy na Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje

9. září 2026  6:25

Nenápadná ves ovládla hned dvě soutěže. Porota ocenila spolkový život i vinařství

Obec Čejč na Hodonínsku je letošním vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku...

Na první pohled je Čejč na Hodonínsku nenápadná vesnice, která se ztrácí mezi okolními vinařskými velikány v podobě Kobylí, Čejkovic či Mutěnic. Pro porotu soutěže Vesnice roku však právě ona...

9. září 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Živě: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje

9. září 2026  6:05

Obří kotvu z Třince instalovali na náměstí, ve hře zůstává i záchrana celého plavidla

Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....

Na opraveném náměstí T. G. Masaryka v Třinci ukotvili pracovníci nový, šestitunový symbol města a připomínku námořní historie Československa. Kotva z lodi Třinec, která byla zhotovena z místní oceli...

9. září 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jan Čižinský míří do Senátu. Praha podle něj potřebuje silnější hlas a zastání

Starosta městské části Praha 7 a zakladatel sdružení Praha sobě Jan Čižinský...

Jan Čižinský chce do Senátu jako hlas hlavního města. Dlouholetý starosta sedmé městské části a pražský zastupitel tvrdí, že nemá Praha v horní komoře parlamentu dostatečně silné zastání. Za hlavní...

9. září 2026  5:08

Ovoce ubylo, pálenice čekají průměrnou sezonu. Ještě teď spoléhají na švestky

ilustrační snímek

Spíše průměrnou sezonu letos očekávají pěstitelské pálenice v Olomouckém kraji. Úroda ovoce se v různých lokalitách značně liší podle toho, zda udeřily mrazy, do konečného výsledku ovšem ještě může...

9. září 2026  4:30

Vrchní soud projedná vraždu ženy v Mírově, za niž padl výjimečný trest 27,5 roku

ilustrační snímek

Olomoucký vrchní soud dnes projedná případ loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, za kterou krajský soud uložil šestatřicetiletému Patriku Cigošovi trest...

9. září 2026,  aktualizováno 

Sedmdesátiletý motorkář narazil v Plzni do svodidel. Zemřel na místě

ilustrační snímek

Smrtelná zranění utrpěl v úterý odpoledne v plzeňské části Černice sedmdesátiletý motorkář. V ulici U Seřadiště ve směru od Koterovské k černickému obchodnímu centru Olympia Plzeň narazil do...

8. září 2026  21:32,  aktualizováno  21:32

Příměstské vlaky v okolí Prahy jezdí jen ty krátké. Dráhy vysvětlily, co se stalo

České dráhy instalují do vlaků CityElefant zabezpečovací systém ETCS. (16....

České dráhy se v úterý omluvily za to, že na příměstských linkách v okolí Prahy nyní jezdí kratší vlakové soupravy než obvykle. S omezením se cestující podle dopravce mohou setkat i v následujících...

8. září 2026  21:22

Občané Plzeňského kraje vytřídili 38.800 t využitelných odpadů, meziročně stejně

ilustrační snímek

Obyvatelé Plzeňského kraje loni vytřídili 38.800 tun využitelných odpadů, meziročně téměř stejně. Na každého občana regionu připadá 20,9 kilogramu papíru, 18...

8. září 2026  19:37,  aktualizováno  19:37

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Festival Meeting Brno získal v Mnichově Bavorskou evropskou medaili

ilustrační snímek

Festival Meeting Brno získal v Mnichově Bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a posilování...

8. září 2026  19:24,  aktualizováno  19:24

Svátek 28. září přinese prodloužený víkend. Kde bude zavřeno a kde nakoupíte?

Jak nakoupíte o svátcích?

Státní svátek, který připadá na 28. září, vás možná na jednu stranu potěší, na druhou stranu ne. Tento den si připomínáme dědictví knížete a mučedníka svatého Václava, patrona českých zemí a symbol...

8. září 2026  20:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×