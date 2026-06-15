V Moravskoslezském kraji bude jezdit nová sezonní autobusová linka do Beskyd

Autor: ČTK
  12:04aktualizováno  15:58
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Moravskoslezském kraji bude jezdit nová sezonní autobusová linka. Během léta má zajistit dostupnější dopravu do Beskyd. Linka bude v provozu od tohoto víkendu do konce září a cestující bude vozit mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry na Frýdecko-Místecku. Zároveň bude posíleno autobusové spojení do Bílé na Frýdecko-Místecku. Novinářům to dnes sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka (ANO).

Spoj má zlepšit dostupnost oblíbených turistických míst a zajistit pohodlnější cestování především pro turisty či lidi, kteří míří za rekreací. Nová linka vznikla na základě požadavků obcí Staré Hamry, Ostravice a Bílá, kde jsou problémy se špatně zaparkovanými vozidly. Autobus pojede o víkendech a státních svátcích, pět párů spojů denně.

Upraví se také provoz na lince z Frýdlantu nad Ostravicí do Bílé. Přibudou dva páry víkendových spojů v úseku Ostravice - Bílá,zámeček. Některé spoje budou nově vedeny přes zastávku Bílá,Konečná.

"Chceme, aby byla veřejná doprava přirozenou volbou i při cestách za odpočinkem a turistikou. Posílením spojů v Beskydech reagujeme na zájem obcí i návštěvníků a zároveň podporujeme šetrnější dopravu do cenného horského území,“ řekl Podstawka. Náklady na posílení dopravy přesáhnou půl milionu korun. Na obou linkách platí tarif ODIS.

Turistům se rozšíří i možnosti cestování vlakem, sdělila Lucie Drahošová ze společnosti Koordinátor ODIS, která v kraji řídí systém hromadné dopravy. "Od 20. června budou vůbec poprvé turistické víkendové vlaky Gorol, které míří do Slezských Beskyd, prodlouženy přes zastávku ve Svrčinovci až do slovenské Čadce," uvedla Drahošová. Podle Podstawky tak budou mít výletníci ještě víc možností, jak objevovat česko?slovenské pohraničí.

"V nabídce zůstávají i víkendové spěšné vlaky Lysohor, které dál vozí cestující na Ostravici. Tyto spoje si turisté volí čím dál častěji, kromě pohodlí se totiž vyhnou i starostem s parkováním. V oblíbených lokalitách bývá najít místo pro auto často složité a leckdy i dost stresující, zatímco vlak je doveze přímo na start výletu bez zbytečných komplikací," uvedl Podstawka.

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