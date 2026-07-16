LP v Ostravě zahraje písně z nové desky, na turné k ní vystoupí i v Praze

Především odpočívat měla v plánu před večerním koncertem jedna z největších hvězd dnešního programu festivalu Colours of Ostrava, americká zpěvačka LP. Řekla to novinářům na odpolední tiskové konferenci. V Česku znovu vystoupí v listopadu v Praze.
"Odpočinu si a nebudu mluvit, abych si připravila hlas na koncert. Nemám žádné velké plány. Možná půjdu na bar," řekla LP ke svému odpolednímu programu. Je ráda, že pódium bude mít znovu molo. Kvůli požadavkům show skupiny Twenty One Pilots bylo hlavní pódium v zahajovací den festivalu bez mola, pořadatelé dnes scénu upravili.
Zpěvačka LP, vlastním jménem Laura Pergolizzi, vystoupí na Colours potřetí. Poprvé tam byla v roce 2017, kdy její vystoupení nadchlo a přineslo jí velkou popularitu v Česku. Vrátit se měla po třech letech, tehdy byl ale festival kvůli koronavirové pandemii zrušen. Znovu proto zazpívala v Ostravě až v roce 2022.
Dnes zavzpomínala na první ostravské vystoupení, které pro ni bylo nezapomenutelné. Při vystoupení se na sebe usmívaly s hezkou dívkou v přední řadě, přičemž LP zdůraznila, že tehdy ještě nebyla se svou současnou přítelkyní. Když chtěla na závěr koncertu krásce dát své pivo, zpoza ní nečekaně vyskočil chlapík, pivo popadl a okamžitě ho vypil. Bylo to komické, řekla LP.
Zpěvačka, která původně psala písně například pro Christinu Aguileru či Rihannu, dosud vydala sedm alb. V září vyjde osmé, které se bude jmenovat Room 12. I písně z něj dnes v Ostravě zahraje.
"Trávím hodně času v hotelech. V povaze mojí práce je, že napojuju emoce k nějakým situacím, takže třeba nějaká místnost je spojená se situací a s emocemi a zpětně to analyzuju. Když jsem na turné, tak se stává, že se po několika letech vracím do stejného místa a někdy jsem i ve stejném hotelu. Je zajímavé vzpomenout si, jaká byla situace tehdy a jaká je teď," řekla LP. Název nového alba podle ní souvisí s tím, že každá píseň je jako pokoj, ve kterém jsou emoce. Uvedla, že některé nové písně vznikly i v Čechách, kde měla rok byt. Čechy má ráda, ukazují podle ní pravé emoce, nepředstírají je.
Nové album LP představí na turné, během kterého vystoupí 9. listopadu v pražském O2 universu. Ředitel Colours of Ostrava Filip Košťálek řekl, že předprodej na tento koncert začne pro návštěvníky festivalu v pátek, veřejný prodej bude spuštěn 20. července.
Na Colours of Ostrava dnes vystoupí například také kapela Tomora, kterou tvoří Tom Rowlands z anglického elektronického dua The Chemical Brothers a norská zpěvačka Aurora, nebo skupina Tolstoys, jež má slovenské kořeny, ale poslední roky žije a tvoří v Berlíně. V programu nastala jedna změna, místo Olive Anguz dorazí na scénu Fresh nizozemská DJka a producentka Merow.
V pátek vystoupí v Ostravě například americký DJ a producent Moby, který bude hrát o čtvrt hodiny déle, než se původně plánovalo, nebo britská zpěvačka Paris Paloma. V sobotu se na festivalu představí americký zpěvák Teddy Swims či novozélandská zpěvačka Lorde.