V pondělí odpoledne v havířovském zlatnictví rozbil pult a sebral plata se šperky, v úterý nad ránem jej policisté zadrželi na balkoně cizího bytu ve třetím patře bytovky, kam vylezl, aby tam přespal. Osmačtyřicetiletému muži teď za loupež a porušování domovní svobody hrozí až deset let za mřížemi.
Lupič ve zlatnictví rozbil pult a odnesl si plata se šperky. | foto: Policie ČR

V pondělí 18. srpna odpoledne muž vešel do jednoho z havířovských zlatnictví a přímo před obsluhou obchodu jej vyloupil.

„Přineseným nástrojem rozbil skleněnou výplň pultu, pod kterou byly vystaveny zlaté předměty. Vytáhnout plata se šperky zpod rozbitého pultu se mu snažil zabránit majitel prodejny,“ popsala celou situaci policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Chvíli se lupič s majitelem o plata přetahovali. „Při tom byl poškozený zraněn. Pachatel i s odcizenými věcmi utekl,“ dodala Vlčková.

Následovalo bezprostřední pátrání policistů a kriminalistů, zapojili se i městští strážníci. „Ohledali místo činu, vyslechli svědky, pátrali v nejbližším okolí i možné trase útěku. Do pátrání byl zapojen psovod se služebním psem,“ nastínila mluvčí.

Lupič ve zlatnictví rozbil pult a odnesl si plata se šperky.

Policistům se tak podařilo poměrně brzy zjistit, kdo by oním lupičem mohl být. „Brzy ráno byl zadržen na balkoně ve třetím patře jednoho z bytových domů, kam neoprávněně vnikl. Spící byl objeven majitelem bytu,“ sdělila Vlčková.

Pro osmačtyřicetiletého pachatele nejde o první střet se zákonem, za především majetkovou trestnou činnost byl už několikrát odsouzen. Na svůj další trest teď čeká ve vazbě.

„Kriminalisté muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinů poškození cizí věci a porušování domovní svobody, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ uzavřela Vlčková.

Vyloupil zlatnictví, pak přespal na cizím balkoně. Lupiče tam vzbudila policie

