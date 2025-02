Dav otužilců si vyšlápl na beskydskou Lysou horu, vytvořili světový rekord

Spoluorganizátor Dominik Luks uvedl, že cestou nahoru ani zpět nenastaly žádné problémy a všichni, kdo po jedenácté hodině dopoledne vyšli z obce Ostravice na Frýdecko-Místecku, absolvovali akci bez komplikací.

Zhruba osmikilometrová cesta na vrchol jim trvala něco přes dvě hodiny a dvacet minut. „Neevidovali jsme žádný problém. Dneska byl zatím klidný den,“ řekl v sedmnáct hodin dispečer Horské služby Beskydy Jan Mynarčík.

Organizátoři původně v půlce prosince plánovali výstup na nejvyšší českou horu Sněžku, v Krkonošském národním parku ale takové akce nejsou povoleny. V Beskydech podle Lukse nebyl problém, navíc je tam otužilců víc a i Lysá hora je známá tím, že na ni často otužilci chodí.

Zájemci o účast na akci se museli předem registrovat a museli splňovat určité podmínky, například mít už s otužováním nějakou zkušenost.

„Pokud by to byl člověk, který by neměl absolutně s žádným otužováním zkušenosti, nikdy nešel, tak v tomhle období by nemohl s námi jít, protože je nějakých minus dva, nahoře bude až minus sedm, může foukat větší vítr, a samozřejmě kdyby se něco stalo, tak to může ohrozit kompletně celou partu, celou organizaci,“ řekl před startem Luks.

Organizátoři kontrolovali, zda účastníci mají základní vybavení. „Musejí mít kompletní vybavení, jako kdyby tam chtěli přežít, to znamená teplé věci, bunda, čepice. Máme pro ně připravený zázvorový čaj. Potom musejí mít nesmeky. To je základ, alfa a omega, protože pokud by nesmeky neměli, tak my je ani nepouštíme na horu, protože tam by vzniklo daleko větší nebezpečí. Chci hlavně poukázat na to, že nebezpečné věci se dělají bezpečně,“ řekl Luks.

Všechny nutné věci měli otužilci s sebou v batohu, na výšlap ovšem vyrazili jen v kraťasech.

Smyslem podpořit zdravý životní styl

„Co je dovolené, tak můžou mít čepici, můžou mít rukavice a potom jenom klasické vyšší boty. To je celé. Pokud se týká žen, tak mají sportovní podprsenku. A potom samozřejmě batoh na záda, kdyby se případně cokoliv stalo, ať se můžou zahřát. Pokud by se stalo, že by člověk se oblíkl, tak by vypadl z toho rekordu, už by vlastně nevyšel až nahoru jako otužilec,“ řekl organizátor.

Smyslem akce bylo podle něj podpořit zdravý životní styl. „Smyslem je podpořit všechny lidi, kteří chtějí překonávat nějaké svoje hranice, vystupovat ze svého komfortu a naučit se s překážkami bojovat, celkově stmelovat lidi dohromady, aby fungovali jako tým a ukázali jsme se i jako národ otužilců, že i když jsme tak malá země, tak otužilců tady máme spoustu, a poukázat na ty dobré věci, že to k horám patří,“ řekl Luks.

Zdenek Strapina, který na výšlap přijel z Otrokovic na Zlínsku, řekl, že spoře oděn chodí všude možně, do Bílých Karpat, na Velkou Javořinu, na Sněžku i do slovenských hor.

„Se zdravím to úplně nemám jednoduché, ale vždycky, když se mě lidé třeba ptají, co na to moje ledviny, tak já jim na to odpovídám, že mám jenom padesátiprocentní problém, poněvadž mám jenom jednu ledvinu. Ale o tom to asi úplně není. Je to o tom, že člověk si určitě navyšuje imunitu. Já chodím denně plavat, tím to ještě podpořím, takže si to tělo bičuju, abych měl předpřípravu na takové výšlapy,“ řekl Strapina.

Otužileckým výšlapům se věnuje více než deset let a do hor je podle něj potřebná hlavně dobrá nálada.

„Do batohu určitě nachystat nějaké teplé pití, termosku, vzít si s sebou nějaké teplé oblečení. Stačí aspoň tričko, samozřejmě bunda. A potom ta dobrá nálada, ta je nejvíc. Ta člověka podpoří ve všem,“ řekl Strapina.