Senior zdolal Lysou horu na kole a zkolaboval, pomoc mu zavolali mladí výletníci

Na pomoc muži, který se navíc při pádu zranil na hlavě, vyrazil 27. května nejen vrtulník Letecké záchranné služby Ostrava, ale také horští záchranáři.
„Informaci o muži s poruchou vědomí přijali krajští operátoři krátce po poledni. Muž seniorského věku, který na horu dorazil na elektrokole, zkolaboval v restauraci,“ popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
První pomoc muži přivolali studenti, kteří se na místě zrovna nacházeli v rámci školního výletu. Pacient si při pádu poranil hlavu.
Když na místo dorazili záchranáři, zraněný muž už s nimi komunikoval. „Posádka mu zajistila žilní vstup, zahájila podávání léků a připravila ho k transportu. Vrtulník poté muže přepravil k dalšímu vyšetření a léčbě do spádové nemocnice ve Frýdku-Místku,“ uvedl Lukáš Humpl.
„Pacient byl u nás lehce ošetřen a ještě ve středu propuštěn domů,“ uvedla Jana Březinová, mluvčí Moravskoslezské nemocnice Frýdek-Místek.