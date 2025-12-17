Muž uklouzl v Beskydech a poranil si kotník, záchranu komplikoval vítr

„V úterý 16. prosince, deset minut před patnáctou hodinou, se na tísňovou linku 155 dovolal muž, který uklouzl na ledové ploše a poranil si kotník. Do nepřístupného terénu zamířila Letecká záchranná služba a o spolupráci byli požádáni také horští záchranáři,“ popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
O zraněného muže mezitím pečovali kolemjdoucí. „Devětapadesátiletý muž se nacházel zhruba tři sta metrů pod vrcholem nejvyšší hory Beskyd. Větrné počasí znemožnilo použití palubního jeřábu,“ uvedl mluvčí.
„Záchranářský vrtulník proto přistál na vrcholu Lysé hory a posádka musela dojít zbytek cesty na místo zásahu pěšky,“ doplnil.
„Záchranáři ošetřili zraněnou končetinu, nitrožilně podali léky tlumící bolest a zajistili tepelný komfort pacienta. Zasahující poté provedli jeho transport na palubu vrtulníku, který muže přepravil na urgentní příjem nemocnice ve Frýdku-Místku. Muž byl předán ve stabilizovaném stavu,“ řekl Humpl.
