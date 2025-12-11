Turistka se zranila na hřebeni Beskyd, záchrana musela přijít ze vzduchu

Posádka nejprve ve Frýdlantu nad Ostravicí vzala na palubu člena horské služby se znalostí terénu, kterého posléze vysadila poblíž předpokládaného místa události.
„Pacientku se totiž ze vzduchu nepodařilo přesně lokalizovat. Po nalezení ženy, která si přivodila poranění v oblasti kotníku, proběhlo její prvotní ošetření. Následně byla ve vaku z terénu evakuována pomocí palubního jeřábu vrtulníku a přenesena na místo mezipřistání,“ popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
Po dalších potřebných úkonech provedených v rámci přednemocniční neodkladné péče letečtí záchranáři ženu předali pracovišti urgentního příjmu frýdecko-místecké nemocnice.
Vrtulník ve Frýdlantu nad Ostravicí nejprve naložil člena Horské služby Beskydy, který pomáhal lokalizovat místo se zraněnou ženou.
